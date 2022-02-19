Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này

Sức khỏe 19/02/2022 13:30

Tùy theo màu sắc mà hiệu quả giảm cân của chúng sẽ tác động theo những cơ chế khác nhau trong cơ thể.

Mỗi loại trái cây khác nhau đều chứa những thành phần, dưỡng chất riêng tham gia vào quá trình kiểm soát trọng lượng của cơ thể theo những cơ chế khác nhau. Tùy theo mục đích, bạn có thể thông qua màu sắc của chúng mà lựa chọn loại trái cây phù hợp cho cơ thể mình.

Trái cây có màu xanh

Những loại trái cây có màu xanh lá cây như bơ, lê xanh, quả kiwi, táo… có chứa một lượng lớn các axit béo không bão hòa, xanthophyll hoặc zeaxanthin, có tác dụng chống oxi hóa, tránh tổn thương đến võng mạc của thị giác, bảo vệ mắt. Khi được hấp thu vào cơ thể, chúng sẽ tham gia vào quá trình điều chỉnh nồng độ insulin trong máu. Chúng còn cung cấp cho cơ thể một loại enzyme có tác dụng phá vỡ các protein làm cho thực phẩm dễ tiêu hóa hơn.

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này - Ảnh 1
Thường xuyên bổ sung các loại rau, củ, quả có màu xanh lá vào trong chế độ ăn uống. Ảnh minh họa: internet

Trái cây có màu cam, vàng

Một số loại trái cây có màu cam hoặc màu vàng như xoài, đu đủ, cam, quýt… rất giàu beta-carotene mà khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển đổi thành các vitamin A và C, lượng calorie, đường và chất béo rất thấp. Bên cạnh đó, nồng độ beta carotene cao có thể giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn hoạt tính của virut có hiệu quả, nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể, chống lại ung thư và giảm nồng độ insulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này - Ảnh 2
Trái cây màu cam sẽ tăng khả năng chống lão hóa. Ảnh minh họa: internet

Trái cây màu trắng

Trái cây có màu trắng như ổi, chuối, thăng long… rất giàu kali giúp cơ thể điều hòa đường máu, cân bằng huyết áp. Không những thế, chúng còn cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng dồi dào mà không kèm theo các chất béo. Do vậy, tráng miệng với những loại trái cây màu trắng thì bạn có thể yên tâm về vóc dáng của mình.

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này - Ảnh 3
Điều hòa đường máu, cân bằng huyết áp. Ảnh minh họa: internet

Trái cây có màu đỏ

Những trái cây màu đỏ chứa nhiều Carootene có tác dụng chống oxi hóa. Đặc biệt, chất này có tác dụng loại bỏ được gốc tự do, ngăn chặn được sự hình thành của tế bào ung thư, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, nhiệt lượng của trái cây màu đỏ thấp, nên ăn thường xuyên cũng không sợ béo.

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này - Ảnh 4
Trái cây có màu đỏ như dưa hấu, mâm xôi, đào, lựu… có hàm lượng lycopene cao. Ảnh minh họa: internet

Trái cây có màu tím

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này - Ảnh 5
Ăn những loại trái cây màu tím cũng là biện pháp giúp kiểm soát trọng lượng hiệu quả. Ảnh minh họa: internet

Các loại trái cây màu tím có chứa một loại polyphenol và chống oxy hóa gọi là axit ellogic cũng có tác dụng bảo vệ tim mạch. Trong những trái cây chín, chất chống oxy hóa tập trung nhiều nhất trong hạt. Các loại trái cây màu tím như mâm xôi, quả lựu và việt quất rừng… được chứng minh là có nhiều tác dụng trong việc làm đẹp da.

- Khi ăn những loại trái cây có vỏ dày như táo, quýt, lê, chuối, cam… cần rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng, sau đó gọt vỏ. Với những loại trái cây có vỏ mỏng như mận, nho, dâu tây… cần ngâm rửa với nước rửa rau quả để bảo đảm an toàn.

- Tuyệt đối không dùng cồn để khử trùng trái cây. Tuy cồn có thể tiêu diệt vi khuẩn ở bề mặt của trái cây, nhưng sẽ làm mùi vị và màu sắc của trái cây bị biến đổi, giảm giá trị dinh dưỡng có trong trái cây.

- Tránh chọn mua trái cây bị rụng phần cuống, bị dập nát hoặc nứt nẻ vì thuốc bảo quản có thể thâm nhập qua các kẽ giập, nứt này. Không chọn những trái có độ sáng bóng khác thường.

Bạn đang đau đầu vì cân nặng? Đừng lo, hãy áp dụng ngay 3 cách giảm cân nhanh khoa học vô cùng hiệu quả, bạn nên biết!

Bạn đang đau đầu vì cân nặng? Đừng lo, hãy áp dụng ngay 3 cách giảm cân nhanh khoa học vô cùng hiệu quả, bạn nên biết!

Để kiểm soát cân nặng lâu dài hiệu quả nhất, bạn nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và lên kế hoạch ăn uống một cách chi tiết nhưng phải khoa học.

Xem thêm
Từ khóa:   trái cây giảm cân cách ăn trái cây khoa học ăn trái cây hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm