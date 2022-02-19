Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này

Mỗi loại trái cây khác nhau đều chứa những thành phần, dưỡng chất riêng tham gia vào quá trình kiểm soát trọng lượng của cơ thể theo những cơ chế khác nhau. Tùy theo mục đích, bạn có thể thông qua màu sắc của chúng mà lựa chọn loại trái cây phù hợp cho cơ thể mình.

Những loại trái cây có màu xanh lá cây như bơ, lê xanh, quả kiwi, táo… có chứa một lượng lớn các axit béo không bão hòa, xanthophyll hoặc zeaxanthin, có tác dụng chống oxi hóa, tránh tổn thương đến võng mạc của thị giác, bảo vệ mắt. Khi được hấp thu vào cơ thể, chúng sẽ tham gia vào quá trình điều chỉnh nồng độ insulin trong máu. Chúng còn cung cấp cho cơ thể một loại enzyme có tác dụng phá vỡ các protein làm cho thực phẩm dễ tiêu hóa hơn.

Một số loại trái cây có màu cam hoặc màu vàng như xoài, đu đủ, cam, quýt… rất giàu beta-carotene mà khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển đổi thành các vitamin A và C, lượng calorie, đường và chất béo rất thấp. Bên cạnh đó, nồng độ beta carotene cao có thể giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn hoạt tính của virut có hiệu quả, nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể, chống lại ung thư và giảm nồng độ insulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Trái cây màu cam sẽ tăng khả năng chống lão hóa. Ảnh minh họa: internet

Trái cây màu trắng

Trái cây có màu trắng như ổi, chuối, thăng long… rất giàu kali giúp cơ thể điều hòa đường máu, cân bằng huyết áp. Không những thế, chúng còn cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng dồi dào mà không kèm theo các chất béo. Do vậy, tráng miệng với những loại trái cây màu trắng thì bạn có thể yên tâm về vóc dáng của mình.

Điều hòa đường máu, cân bằng huyết áp. Ảnh minh họa: internet

Trái cây có màu đỏ

Những trái cây màu đỏ chứa nhiều Carootene có tác dụng chống oxi hóa. Đặc biệt, chất này có tác dụng loại bỏ được gốc tự do, ngăn chặn được sự hình thành của tế bào ung thư, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, nhiệt lượng của trái cây màu đỏ thấp, nên ăn thường xuyên cũng không sợ béo.

Trái cây có màu đỏ như dưa hấu, mâm xôi, đào, lựu… có hàm lượng lycopene cao. Ảnh minh họa: internet

Trái cây có màu tím

Ăn những loại trái cây màu tím cũng là biện pháp giúp kiểm soát trọng lượng hiệu quả. Ảnh minh họa: internet

Các loại trái cây màu tím có chứa một loại polyphenol và chống oxy hóa gọi là axit ellogic cũng có tác dụng bảo vệ tim mạch. Trong những trái cây chín, chất chống oxy hóa tập trung nhiều nhất trong hạt. Các loại trái cây màu tím như mâm xôi, quả lựu và việt quất rừng… được chứng minh là có nhiều tác dụng trong việc làm đẹp da.