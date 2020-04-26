Tỏi là nguyên liệu sẵn có tại nhà bếp của các chị em nội trợ, không chỉ góp phần làm gia vị trong bữa ăn hằng ngày mà tỏi còn được các chị em truyền tay nhau trong điều trị bệnh trĩ. Trong tỏi chứa nhiều thành phần như inulin, polisaccarit, vitamin A, D và nhiều khoáng chất, nguyên tố vi lượng. Ngoài ra, hoạt chất allicin với tính kháng sinh mạnh còn có khả năng ức chế vi khuẩn, hạn chế tình trạng nhiễm trùng búi trĩ. Cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, bao gồm các cách sau:

Cẩm nang về các bài thuốc trị bệnh trĩ tại nhà luôn cần thiết, các chị em thông thái nắm rõ các bài thuốc dân gian vừa an toàn vừa hiệu quả, luôn dễ tìm kiếm nguyên liệu tại bếp nhà sẽ rất bổ ích.

- Uống tỏi ngâm rượu: uống 5 – 10 ml rượu mỗi lần, một ngày uống khoảng 2 – 3 lần. Nên uống lượng rượu vừa đủ, tránh uống nhiều chất cồn sẽ gây hại cho dạ dày.

Chữa trị bệnh trĩ bằng tỏi ngâm rượu có hai cách là uống trực tiếp và bôi ngoài da. Dùng 50gr tỏi, 20ml rượu trắng, bóc vỏ tỏi, giã nhuyễn rồi cho tất cả tỏi vào lọ thuỷ tinh, đổ rượu vào ngâm, đậy kín nắp lọ và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau 2 tuần có thể lấy rượu ra sử dụng theo 2 cách:

- Tỏi bôi ngoài da: dùng tăm bông chấm rượu, thoa nhẹ lên búi trĩ, khoảng 20 phút sau thực hiện lại động tác này 2 – 3 lần. Lưu ý vệ sinh vùng hậu môn bằng nước muối pha loãng trước khi thực hiện bôi.

Nước cốt tỏi



Nếu người bệnh không có sẵn tỏi ngâm rượu thì nên chọn giải pháp uống nước cốt tỏi bằng cách bóc vỏ tỏi, xay nhuyễn và hoà cùng 1 ly nước sôi để nguội. Sau đó chắt lấy phần nước cốt tỏi uống đều đặn mỗi ngày, khoảng vài tuần sẽ giảm hẳn.

Tỏi tươi



Ăn trực tiếp tỏi tươi cũng là một cách giúp người bệnh tăng lượng kháng sinh cho cơ thể, trường hợp người bệnh không thể ăn trực tiếp tép tỏi thì có thể giã nhỏ làm nước chấm cho món ăn.

Thuốc đạn tỏi

Một phương pháp khác là làm thuốc đạn tỏi, người bệnh trĩ bỏ vỏ tép tỏi, rửa sạch tỏi và rửa hậu môn bằng nước muối pha loãng, lau khô, sau đó cho trực tiếp tép tỏi vào hậu môn, bôi thêm dầu dừa để tạo độ trơn khi cho tỏi vào cũng là một cách có thể áp dụng. Sau 1 đêm tép tỏi sẽ được đẩy ra ngoài qua đường đại tiện. Một tuần dùng cách này 3 lần sẽ giảm sưng viêm búi trĩ.

Tỏi nướng



Tỏi nướng chườm trị bệnh trĩ

Đối với bài thuốc trị bệnh trĩ bằng tỏi nướng, thì dùng tỏi nướng cũng rất hiệu quả. Người bệnh dùng củ tỏi không bóc vỏ và nướng cho đến khi tỏi chuyển sang màu vàng. Tiếp đó bóc bỏ phần vỏ, giã nát tép tỏi, cho vào miếng vải sạch đắp lên vùng hậu môn và giữ trong 30 phút, dùng mỗi ngày một lần sẽ giúp búi trĩ co lại. Lưu ý không chườm hậu môn khi tỏi còn quá nóng sẽ làm phỏng vùng da nhạy cảm.

Tỏi + bạch chỉ + tiêu đen

Sự kết hợp nhiều nguyên liệu trong một bài thuốc chữa bệnh trĩ sẽ đẩy nhanh hiệu quả điều trị. Bạch chỉ có tác dụng tiêu viêm, tiêu đen chứa chất oxy hoá giúp làm lành vết thương, tỏi giúp hạn chế nhiễm trùng, giảm sưng, kháng khuẩn.

Người bệnh dùng 3 tép tỏi, 4 gr bạch chỉ, 1 muỗng tiêu đen. Cho hỗn hợp vào chảo nóng sao vàng, tiếp đó cho vào miếng vải sạch, vệ sinh sạch sẽ hậu môn, lau khô rồi cho miếng vải lên chườm cho đến khi nguội. Áp dụng 2 lần 1 tuần sẽ có kết quả nhanh chóng. Lưu ý không áp dụng giải pháp này cho người có búi trĩ đã vỡ.

Một số lưu ý khi dùng tỏi chữa búi trĩ:

- Không dùng cho người đang sử dụng thuốc đông máu, thuốc kháng tiểu cầu vì tỏi sẽ cản trở quá trình đông máu.

- Không dùng cho người có bệnh về mắt, gan vì đặc tính của tỏi khá mạnh, sẽ gây tác dụng phụ.

- Chỉ áp dụng tất cả phương pháp dân gian từ tỏi cho những người bị trĩ ở giai đoạn nhẹ, tỏi không có hiệu quả với người có biến chứng nặng.

- Không sử dụng cho người mắc các chứng bệnh về dạ dày, rối loạn tiêu hoá, ợ chua.

- Không áp dụng trị bệnh bằng tỏi cho người đang bị bệnh lao phổi, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi điều trị.

Cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá Bài thuốc trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá

Một vị thuốc gần gũi với chị em phụ nữ tại gia đình là rau diếp cá. Rau diếp cá không chỉ là loại rau tốt cho sức khoẻ mà còn là vị thuốc Đông y kết hợp với nhiều loại thảo dược khác trong điều trị nhiều chứng bệnh thường gặp như mụn nhọt, lở ngứa, đau mắt đỏ, kiết lỵ, sát trùng và trị bệnh trĩ. Nhờ vào các thành phần kháng viêm, kháng sinh sẵn có trong loại rau này, dân gian đã thực hiện nhiều phương pháp để nâng cao hiệu quả của nó.

Cách chữa trĩ nội bằng uống rau diếp cá

- Chuẩn bị: rau diếp cá 200g, bỏ cọng già và lá úa, 1 thìa đường trắng, nước lọc.

- Cách thực hiện:

+ Rửa sạch rau diếp cá bằng nước muối pha loãng, ngâm ít nhất 20 – 30 phút, vớt ra để ráo, xay nhuyễn.

+ Lọc lấy phần nước cốt, nên pha thêm đường để dễ uống. Dùng đều đặn mỗi ngày, khoảng 1 – 2 cốc.

Cách chữa trĩ nội bằng ăn rau diếp cá

Người bệnh có thể ăn sống trực tiếp rau diếp cá, hoặc có thể chế biến thành một số món ăn như diếp cá trộn đậu phụ, rau diếp cá trộn vừng…

Bài thuốc trị bệnh trĩ từ rau diếp cá

Cách chữa trĩ ngoại bằng đắp rau diếp cá + uống diếp cá

Trĩ ngoại khó điều trị hơn trĩ nội nên người bệnh cần kết hợp cả hai biện pháp trong ngoài để tăng hiệu quả bằng cách uống rau diếp cá kèm đắp rau diếp cá.

- Chuẩn bị: rau diếp cá 300g, loại bỏ cọng già và lá úa.

- Cách thực hiện:

+ Rau diếp cá ngâm với nước muối pha loãng, vớt ra để ráo, dùng máy sinh tố xay nguyễn.

+ Lấy một phần cho vào miếng vải sạch, khăn, băng gôn bọc kín vùng hậu môn làm sao để rau tiếp xúc trực tiếp với búi trĩ, giữ trong vòng 1 tiếng rồi tháo ra. Thực hiện 2 tuần liên tục, một ngày 2 lần sáng và tối. Lưu ý vệ sinh vùng búi trĩ bằng nước muối pha loãng và lau khô trước khi thực hiện bọc búi trĩ bằng rau diếp cá.

+ Phần rau diếp cá còn lại gạn lấy nước uống, bỏ phần bã. Để dễ uống hơn thì có thể cho thêm đường và nước lọc.

Cách chữa trĩ ngoại bằng xông hơi rau diếp cá



Trị trĩ ngoại bằng xông hơi rau diếp cá

Đối với cách chữa trĩ ngoại bằng phương pháp xông hơi sẽ làm giảm ngứa ngáy khó chịu vùng hậu môn.

- Chuẩn bị: rau diếp cá 300, loại bỏ phần lá úa và cọng già, rửa sạch để ráo nước.

- Cách thực hiện:

+ Cho rau diếp cá vào đun sôi với 1 lít nước trong 3 phút. Bắc nồi xuống và thực hiện xông hậu môn.

+ Có thể trùm chăn kín đầu để hơi nước không bị bay ra ngoài, nhớ vệ sinh sạch vùng búi trĩ bằng nước muối pha loãng trước khi tiến hành xông.

Một số lưu ý khi áp dụng cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá, bao gồm:

- Kiên nhẫn vì rau diếp cá không có hiệu quả nhanh chóng.

- Không sử dụng rượu, bia, chất cay nóng.

- Bổ sung nhiều chất xơ và thực phẩm nhuận tràng.

- Vệ sinh sạch sẽ bằng nước ấm hoặc nước muối pha loãng sau khi đi đại tiện.

Trị bệnh trĩ bằng thảo dược cần sự kiên trì

Tuỳ vào tình trạng bệnh mà bài thuốc trị bệnh trĩ phát huy tác dụng khác nhau. Áp dụng các bài thuốc trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian rất an toàn và hiệu quả nhưng cần sự kiên nhẫn của người bệnh vì thuốc cần sử dụng thường xuyên trong thời gian dài mới phát huy hiệu quả triệt để. Cẩm nang trên chỉ áp dụng cho các trường hợp nhẹ, đối với các biến chứng nặng thì người bệnh cần tìm đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị đúng cách.