Khi gan bị tổn thương, suy giảm chức năng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe , nhất là ở phụ nữ, nóng gan làm tổn hại trực tiếp đến nội tiết tố bên trong và làm rối loạn quá trình chuyển hóa đào thải độc tố cơ thể khiến da nổi nhiều mụn, thậm chí mụn bọc mủ khiến chị em thiếu tự tin khi giao tiếp.

Nóng gan gây ngứa càng phổ biến hơn khi chuyển sang hè khi bước vào tháng 4. Vậy ở thời điểm này làm sao để kịp phát hiện mình đang gặp các triệu chứng của nóng gan gây ngứa và cách điều trị hiệu quả tại nhà? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhẹ nhõm ngay tức thì, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Một nguyên nhân khác nữa là sử dụng các thức uống có cồn, các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá khiến gan không đào thải được độc tố và các chất kháng sinh trong thuốc tây tích tụ trong gan lâu ngày cũng làm suy giảm chức năng gan. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm cũng là một lý do gây hại cho gan.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tìm hiểu đúng nguyên nhân để hạn chế là cách tốt nhất để bệnh nóng gan không tìm đến chị em phụ nữ. Trong thực đơn hằng ngày, khi chị em sử dụng ít chất xơ, ít hàm lượng vitamin và nạp vào cơ thể nhiều thức ăn cay nóng, thức ăn nước uống ngọt và có thói quen sinh hoạt hằng ngày không đều đặn như thức khuya, căng thẳng, nghỉ ngơi ít, sẽ gây tình trạng nóng gan gây ngứa .

Khi bị nóng gan có biểu hiện gì? Chị em quan sát để kịp thời thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như bổ sung các dưỡng chất thiếu hụt, tạo điều kiện cho gan hoạt động lại bình thường nhé!

Thấy nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy khó chịu

Mụn nhọt ở khắp người, đặc biệt là mặt và vùng lưng.

Nổi mề đay.

Mệt mỏi và táo bón, chậm tiêu khiến bạn có cảm giác chán ăn.

Màu da có dấu hiệu bị thay đổi dần chuyển sang màu vàng, nhợt nhạt.

Hơi thở từ miệng có mùi khó chịu.

Nước tiểu màu vàng đậm và phân có màu bạc hơn.

Khô môi, môi đỏ kèm chảy máu chân răng bất thường

Mất ngủ về đêm.

Cách trị nóng gan

Có rất nhiều giải pháp để điều trị nóng gan, tuy nhiên cách hữu hiệu và an toàn nhất vẫn là điều trị nóng gan tại nhà bằng các liệu pháp thiên nhiên, bao gồm:

Bưởi và chanh

Các cách trị nóng gan tại nhà

Nóng gan uống lá gì tốt? Hàm lượng vitamin C lớn có trong bưởi và chanh giúp cơ thể chống oxy hóa cao và giúp làm tăng quá trình thải độc của gan, chuyển hóa các chất độc thành dạng dễ tan trong nước, từ đó giúp chất độc dễ đào thải ra ngoài, giúp gan khỏe mạnh.

Các hạt ngũ cốc

Gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mạch... là những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin B và rất tốt cho sức khỏe, sẽ hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo của gan, hạn chế tình trạng nóng gan gây ngứa.

Trà xanh

Lượng chống oxy hóa cao có trong trà xanh làm tăng chức năng hoạt động cho gan, giúp mát gan, thanh nhiệt và giải độc hiệu quả.

Bông atiso

Công dụng của bông atiso trị nóng gan

Sử dụng bông atiso là giải pháp lý tưởng dùng để lọc sạch những độc tố trong gan, đồng thời cải thiện da hồng hào.

Rau má

Nhờ có tính mát, vị hơi đắng, không độc mà dân gian bao đời này đã xem loại thực phẩm này là thức uống chứa công dụng làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu, chống viêm…trị ngứa, mụn nhọt, rôm sảy và nóng gan hiệu quả.

Nha đam đường phèn

Nha đam đường phèn là thức uống hiệu quả trong giải độc cơ thể, chữa xơ gan, thanh nhiệt được nhiều chị em tin dùng. Cách làm cũng khá đơn giản, chỉ cần 2 lá nha đam, gọt bỏ phần vỏ xanh, lấy phần thịt cắt hạt lựu, ngâm trong nước muối pha loãng để ra bớt chất nhờn rồi rửa lại bàng nước sạch. Nấu nước sôi, cho đường phèn vào, cho nha đam vào nấu tan, đến khi sôi lại thì để nguội, cho và ngăn mát tủ lạnh uống dần.

Nước gạo lứt

Tác dụng của nước gạo lứt trị nóng gan gây ngứa

Nước gạo lứt ngoài tác dụng giảm cân còn có một khả năng nữa là hỗ trợ cho gan thanh lọc cơ thể, giúp da sáng hồng nhanh chóng. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100g gạo lứt, rang đều đến khi thơm và thấy gạo chuyển màu đậm hơn thì tắt bếp. Sau đó nấu với 2 lít nước cho đến khi gạo nhừ mềm, để nguội, lọc lấy nước uống.

Trà khổ qua (mướp đắng)

Theo y học cổ truyền, khổ qua có vị đắng, tính mát và có tác dụng làm mát cơ thể, trị nóng gan, đặc biệt hiệu quả trong trị rôm sảy, mẩn ngứa và nổi mụn nhọt. Để chế biến trà khổ qua trị nóng gan thì bạn cần cắt lát mỏng khổ qua tươi, mang phơi khô, sao trên chảo nóng cho đến khi chuyển sang nâu. Khi dùng bạn pha cùng nước nóng như pha trà, thêm chút đường phèn cho dịu vị.

Nước atiso lá dứa

Nước atiso thơm mát, là một món ngon mỗi ngày có tác dụng thanh lọc gan, giảm mỡ trong máu. Bạn chỉ cần 5 bông atiso tươi, 1 bó lá dứa và 3 lít nước, 2 viên đường phèn. Rửa sạch bông atiso và lá dứa, cho vào nồi đun nửa tiếng rồi tắt bếp, đậy kín nồi nước ủ trong 6 giờ, sau đó cho đường phèn vào nấu tan là có thể dùng.

Nước râu ngô (bắp)

Lợi tiểu, giải nhiệt là lợi ích mà nước râu ngô mang lại cho sức khỏe, trong râu ngô chứa rất nhiều vitina và chất chống oxy hóa, khi uống râu ngô sẽ đẩy tăng điều tiết mật và bài tiết nước tiểu. Có thể dùng râu ngô tươi hoặc phơi khô nấu chung với mía lau và đường phèn đều được. Khi nấu có thể thêm lá dứa để tăng vị thơm ngon.

Nước sắn dây

Nước sắn dây dễ uống hỗ trợ trị nóng gan gây ngứa

Nước sắn dây có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho sức khỏe. Nấu loại nước này thì bạn cần cho khoảng 100ml nước lọc hòa cùng 1 thìa bột sắn dây, thêm đường và hai quả quất khuấy đều lên, có thể thêm đá lạnh uống sẽ ngon hơn. Bạn có thể dùng cách trị nóng gan này hằng ngày.

Nước trà xanh

Trà xanh là từ lâu đã được biết đến là thức uống mát gan giải nhiệt cho cơ thể, giúp làn da trắng sáng, tươi tắn. Cách nấu đơn giản, nấu trà xâm xấp nước, đun sôi để nguội.

Chế độ dinh dưỡng là nguyên nhân tiềm tàng gây ra chứng nóng gan gây ngứa. Vì thế, chị em cần hết sức quan tâm đến bữa ăn hằng ngày để điều chỉnh hợp lý, khoa học. Không nên để thiếu protein, vì mỗi cơ thể cần đảm bảo 1 gam protein/kg cơ thể/ngày, lượng protein có trong các ngũ cốc, rau quả, thịt, cá, trứng, sữa, đậu phụ. Đặc biệt trong cá và sữa bò chứa rất nhiều protein lợi gan.

Lòng trắng trứng cũng rất tốt cho gan nhờ vào lượng dinh dưỡng sẵn có như methionin, eytein, eystin, các acid amin bảo vệ gan và các chất béo. Vitamin và khoáng chất cũng rất cần thiết cho gan khỏe mạnh. Rau xanh và hoa quả tươi chứa rất nhiều các dưỡng chất này, thông thường một người cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày là rau xanh 200g + củ quả non 1.000g + quả chín tươi 200g.

Sử dụng thảo dược thiên nhiên hiệu quả và an toàn trị nóng gan tại nhà

Tuy nhiên, chị em nên hạn chế các chất béo như các món rán, các món nhiều dầu mỡ vì chúng sẽ làm gia tăng quá trình nóng gan gây ngứa. Để đảm bảo có một lá gan khỏe mạnh, chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp và ăn nhiều rau xanh, hoa quả cũng như biết cách làm các loại nước uống từ thiên nhiên giúp mát gan, thanh lọc cơ thể, bài tiết độc tố.