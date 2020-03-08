Gan là cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, nó tham gia vào vai trò chuyển hóa và đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Vì vậy, gan bị nóng là biểu hiện chức năng gan đang có vấn đề. Bạn cần phải tìm hiểu về các loại nước uống mát gan để khắc phục tình trạng này.

Nếu như bạn đang thắc mắc nóng gan uống lá gì thì lá rau má là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Rau má có tính mát rất thích hợp trong việc sử dụng làm loại nước uống hạ nhiệt cho cơ thể, làm mát gan, giải độc hiệu quả. Bạn có thể lấy lá rau má rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước để uống để mang lại hiệu quả cho bệnh nóng gan.

Có nhiều loại nước uống mát gan được chế biến từ các loại lá cây, có thể kể đến như:

Nước rau má giảm nóng gan, tiêu độc – Ảnh minh họa: Internet

Nước lá vối

Bên cạnh là một loại nước giải nhiệt, giải khát, lợi tiểu thì nước lá vối còn rất tốt cho gan, ngăn ngừa tình trạng nóng gan. Bạn lấy một nắm lá vối rửa sạch, cho vào nồi đun sôi rồi đổ lấy nước ra uống hàng ngày.

Nước trà xanh

Trà xanh là loại nước uống mát gan giảm cân hiệu quả mà bạn có thể sử dụng thường xuyên. Trà xanh có vị chát, hơi ngọt giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể, hỗ trợ chức năng gan rất tốt. Đồng thời, trà xanh còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, nhanh chóng chuyển hóa thức ăn, hỗ trợ giảm cân.

Nước trà xanh làm mát gan, giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Atiso

Atiso là loại lá mát gan giải độc có thể coi là tốt nhất bởi atiso có thể làm sạch các độc tố tích tụ trong gan, ngăn ngừa nhiễm độc gan. Bên cạnh đó, việc thường xuyên uống trà atiso sẽ cho bạn làn da mịn màng, sạch mụn, tươi sáng, ít bị khô ráp. Nếu như bạn đang tìm kiếm các loại nước mát đẹp da thì không thể bỏ qua được nước trà atiso mỗi ngày.

Lá cây mã đề

Cây mã đề là loại cây khá quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn của nước ta. Lá cây mã đề được sử dụng làm nước uống cho hiệu quả mát gan rất tốt. Bạn có thể lấy lá mã đề tươi đem rửa sạch rồi đun sôi để lấy nước uống. Tuy nhiên, những người bị thận yếu và phụ nữ đang mang thai thì không nên sử dụng hoặc hạn chế uống nước lá mã đề.

Nước lá mã đề giúp tiêu độc, mát gan – Ảnh minh họa: Internet

Cây chó đẻ

Cây chó đẻ có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng giải độc, sát trùng,… Nhờ đó, nó thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa nóng gan, viêm gan, thông tiểu, giảm đau,… Bạn có thể lấy lá cây hoặc nhổ cả cây chó đẻ đem rửa sạch, phơi nắng cho khô. Khi cần sử dụng, bạn lấy cây đã phơi khô đem đun sôi với nước, dùng để uống.

Nước nhân trần

Nhân trần là loại cây cỏ mọc hoang ở các khu vực đồi núi. Nó có tác dụng giải độc gan, chống viêm và kháng khuẩn rất tốt. Những người bị viêm gan, vàng da có thể sử dụng loại nước uống từ nhân trần để giảm bớt các triệu chứng của bệnh. Bạn nên chặt nhỏ cây nhân trần, rửa sạch và phơi khô. Khi nào cần nước uống thì lấy một nắm ra đun sôi với nước lọc là có thể sử dụng được.

Mật nhân

Không những là lá cây uống mát gan, mật nhân còn có tác dụng rất tốt trong việc điều trị nhiều bệnh khác nhau như: đau mỏi lưng, đau nhức người, hạ men gan, bảo vệ tế bào gan, giải rượu, hỗ trợ tiêu hóa,…

Cà gai leo

Cà gai leo là loại cây mọc nhiều ở các vùng đồi núi, chủ yếu là Tây Bắc. Nước cà gai leo có tác dụng giải rượu rất tốt, tăng cường chức năng giải độc của gan, hạn chế những tổn thương đến tế bào gan,… Bạn lấy thân và lá cây cà gai leo đêm rửa sạch rồi đun sôi với nước là có thể lấy ra uống.

Nước cây cà gai leo rất tốt cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng lá uống mát gan

Trong phần nội dung trên, chúng ta đã tìm hiểu các loại lá uống mát gan giải độc. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại lá này bạn cần có những lưu ý sau:

Nên sử dụng các loại lá này với liều lượng vừa phải, tránh lạm dụng, đặc biệt nên hạn chế uống đối với người già, trẻ nhỏ, những người dễ bị lạnh bụng hoặc thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa.

Không nên sử dụng các loại nước lá uống này vào buổi tối bởi nó khiến bạn đi tiểu vào ban đêm, gây mất ngủ.

Bạn nên sử dụng các loại lá cây tươi để nấu nước. Với những loại lá cây phơi khô, bạn phải bảo quản kỹ lưỡng, tránh để ẩm mốc khi lấy ra đun nước uống, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Ngưng lập tức các loại đồ uống từ lá cây khi cơ thể có những biểu hiện lạ.

Sử dụng nước lá uống mát gan một cách hợp lý, khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu các loại nước uống mát gan từ lá cây. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể sử dụng một loại lá cây làm nước uống hàng ngày giúp thanh nhiệt, giải độc cho gan hiệu quả.