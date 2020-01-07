Eo thon dáng gọn nhờ nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc

Làm đẹp 07/01/2020 15:50

Bên cạnh luyện tập thể dục thể thao, tập yoga hay ăn kiêng, nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc là một lựa chọn sáng suốt để có eo thon dáng gọn. Hãy cùng tìm hiểu ngay! 

Nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc đang là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều chị em để hướng tới mục tiêu “Vòng eo con kiến” hay “vòng eo 56”. Vậy uống gì để giảm mỡ bụng nhanh nhất và an toàn nhất? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

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Eo thon dáng gọn nhờ nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh đứng đầu trong danh sách nước uống giảm mỡ bụng tại nhà vì tính phổ biến và đơn giản trong cách chế biến.

Theo một nghiên cứu gần đây, trà xanh được chứng minh là giúp giảm chất béo trong cơ thể. Lợi ích này có liên quan đến việc trà xanh có chứa catechin và chất chống oxy hóa. Các chất này thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất. Ngoài ra, những phụ nữ tiêu thụ 3gr matcha mỗi ngày, sẽ bị đốt cháy chất béo nhiều hơn trong khi tập thể dục so với những người phụ nữ không uống matcha. Do vậy, để có thể đốt cháy mỡ bụng và giảm eo cấp tốc hơn, bạn có thể lựa chọn matcha làm thức uống hàng ngày.

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ trà xanh

  • Lá trà xanh: Rửa sạch một nắm lá trà tươi cho vào ấm tích. Dùng nước sôi tráng qua một lượt và đổ nước đi. Tiếp tục đổ nước sôi vào ấm tích và ủ trong 15 phút rồi dùng. Bạn có thể uống nước trà xanh cả ngày, tuy nhiên không nên uống khi đói hoặc trước khi đi ngủ.

Để tăng thêm hiệu quả đốt cháy mỡ bụng, có thể vắt vài giọt nước cốt chanh hoặc cho thêm vài lát chanh vào cốc trà khi uống. 

  • Matcha: Mua bột Matcha và pha với nước ấm.
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Matcha trà xanh giúp giảm mỡ bụng cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Trà gừng là gợi ý tiếp theo cho nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc. Một nghiên cứu cho thấy gừng giúp giảm cảm giác thèm ăn và đốt cháy calo nhiều hơn. Ngoài ra, trà gừng giúp làm tăng số calo cần thiết để tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Do đó, trà gừng có thể giúp giảm béo bụng rất hiệu quả.

Theo đông y, gừng có vị cay tính ấm, giúp tăng lưu thông khí huyết, tiêu đàm, giải độc. Do vậy nếu bạn băn khoăn trước khi đi ngủ nên uống gì để giảm mỡ bụng thì trà gừng là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn.

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ trà gừng

  • Gừng tươi: Rửa sạch thái lát mỏng, đun sôi trong vài phút. Sau đó cho thêm một chút mật ong để dễ uống hơn. Do gừng có tính nóng, nên mỗi ngày chỉ nên uống một cốc vào buổi sáng hoặc uống trước khi đi ngủ.
  • Trà gừng túi lọc: Ngâm túi lọc trong nước ấm trong 5 đến 10 phút. Chú ý chọn loại không có đường.
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Trà gừng mật ong là lựa chọn hoàn hảo để giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh

Để trả lời cho câu hỏi uống gì để giảm mỡ bụng dưới? chúng tôi xin gợi ý nước chanh. Vitamin C, axit citric, pectin có trong chanh giúp đốt cháy chất béo và calo thừa trong cơ thể hiệu quả, giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ chanh

  • Chanh tươi: Pha 250ml nước ấm với nửa quả chanh và ½ thìa mật ong. Nếu có thể uống không có mật ong thì càng tốt. Uống vào buổi sáng hoặc sau các bữa ăn khoảng 30 phút.
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Nước chanh là thức uống đơn giản mà hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng – Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi

Từ những năm 1950, người ta dùng nước ép bưởi để giảm cân và giảm mỡ bụng. Nước ép bưởi có vitamin C, và một số loại enzyme giúp đốt cháy chất béo, từ đó thúc đẩy giảm mỡ bụng và thu gọn vòng eo. 

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ bưởi

  • Nước ép bưởi tươi: Chọn bưởi tươi có vị không chua gắt và ép lấy nước uống. Uống 2 lần/ngày trước mỗi bữa ăn.
  • Nước ép bưởi dạng đóng gói sẵn: Một số công ty có sản phẩm nước ép bưởi ở dạng bột. Pha bột với nước uống (chọn loại không có đường) 20 phút trước khi ăn trưa và tối.
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Uống nước ép bưởi giúp giảm mỡ bụng an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Trà mướp đắng

Mướp đắng có vị hơi khó uống nhưng lại rất tốt cho sức khỏe và cho việc giảm mỡ bụng. Mướp đắng có tác dụng ngăn ngừa hấp thụ lượng đường dư thừa, từ đó giúp bạn có một vòng eo như mơ.

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Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ mướp đắng

  • Mướp đắng tươi: Rửa sạch, bỏ hạt và ép thành nước uống. Mỗi ngày uống 1 ly trước khi ăn trưa. Nên chọn mướp đắng ta, dạng quả nhỏ.
  • Mướp đắng phơi khô: Rửa sạch, để nguyên hạt, thái lát mỏng và phơi khô. Hàng ngày lấy 4-5 lát hãm trong ấm tích hoặc đun sôi uống. 
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Uống trà mướp đắng để nhanh có vòng eo thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Nước uống detox từ dưa chuột và chanh

Dưa chuột có rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất điện giải, phytoestrogen và các enzyme tiêu hóa có lợi giúp làm mát, duy trì sự cân bằng nước của cơ thể. Dưa chuột kết hợp với chanh giúp cung cấp các chất chống oxy hóa cần thiết cho hoạt động của cơ thể, tăng cường tiêu hóa, giải độc, tiêu viêm, từ đó giúp thanh lọc cơ thể và giảm mỡ bụng hiệu quả.

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng từ dưa chuột và chanh

  • Dưa chuột và chanh đem cắt lát dày rồi cho vào cốc thủy tinh. Thêm nước lạnh vào trong cốc và có thể uống sau 5-10 phút. Có thể cho vài cọng rau bạc hà vào trong cốc để tăng thêm gia vị.
  • Nên uống vào lúc sáng sớm hoặc nhâm nhi cả ngày.
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Nước uống detox dưa leo chanh tươi đốt cháy mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn có thể thấy rằng, có rất nhiều loại nguyên liệu phong phú để làm nước uống giảm mỡ bụng cấp tốc và không khó để thực hiện. Mong rằng với những chia sẻ của chúng tôi ở bài viết trên đây, bạn sẽ sớm xây dựng được cho mình một thực đơn giảm mỡ bụng hiệu quả để đạt được mục tiêu eo thon dáng gọn.

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