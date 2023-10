Biết được nguyên nhân bệnh thần kinh tọa sẽ giúp người khỏe mạnh tránh được nguy cơ mắc bệnh cùng như tìm ra hướng điều trị đúng, mau chóng phục hồi và giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra khiến bệnh tình trở nên trầm trọng.

Bệnh thần kinh tọa có nguy hiểm không?

1.Đau thần kinh tọa là gì?

Khi dây thần kinh bị chèn ép khiến người bệnh đau dây thần kinh tọa, gây ra thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Còn có nguyên nhân do trật đốt sống thắt lưng, do khối u hoặc đang mang thai. Tiểu đường, táo bón, các chấn thương do ngã, trượt, viêm khớp háng cũng là lý do gây ra đau dây thần kinh tọa.