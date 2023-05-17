Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch

Chanh là nguyên liệu rất quen thuộc trong đời sống của mỗi gia đình, ngoài ra chanh còn có rất nhiều công dụng tốt dành cho cơ thể. Hiện nay những thức uống làm có chứa chanh nhiều vô số kể, tuy nhiên chỉ có 4 công thức pha nước chanh vừa ngon vừa bổ, lọc gan, đẹp da lại giúp giảm cân thần tốc mà ai cũng nên thử.

Cách pha nước chanh gừng: Cho chanh và những lát gừng trong một ấm trà nhỏ. Đậy nắp ấm trà trong một vài phút để các hỗn hợp ngấm. Có thể thêm ít đường và mật ong để ngon hơn.

Gingerol và vitamin C là thành phần chính của gừng và chanh, cả hai đều là chất chống oxy hóa giúp xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và chống lại nhiễm trùng. Thức uống sẽ giúp cơ thể chống lại bệnh cảm vặt, thúc đẩy lưu lượng máu thích hợp qua các động mạch, tĩnh mạch và ngăn ngừa cục máu đông, giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thậm chí còn điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, khó tiêu, tiêu chảy và đau bụng, đồng thời còn thúc đẩy quá trình giảm cân dễ dàng hơn,...Và đặc biệt là thanh lọc cơ thể bảo vệ gan khỏi men gan cao.

Chanh gừng là thức uống tốt cho gan và da - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + mật ong: Thức uống trị đau bao tử và giảm cân nhanh chóng

Giống như chanh, mật ong cũng thúc đẩy quá trình giảm cân do giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Uống chanh mật ong vào buổi sáng, cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động cả ngày. Khi cơ thể hoạt động nhiều, lượng chất béo được đốt cháy nhiều hơn. Công thức chanh mật ong còn có tác dụng chống lại bệnh vặt, thậm chí còn giúp hạn chế đau bao tử. Bên cạnh đó, chanh và mật ong cũng có đặc tính kháng khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Cách pha nước chanh mật ong: Vắt nước 1 quả chanh vào cốc nước ấm. Thêm một muỗng rưỡi cà phê mật ong và khuấy đều sau đó thưởng thức ngay.

Chanh mật ong thức uống giảm cân thần tốc - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + hạt chia: Thức uống thanh nhiệt cơ thể xoa dịu cái nóng

Công thức chanh hạt chia giúp xoa dịu cơn nóng của mùa hè bằng thức uống mát lạnh. Combo nước chanh hạt chia là loại nước uống vừa ngon vừa mát lại vừa tốt cho sức khỏe. Được biết các chất chống oxy hóa, khoáng chất, chất xơ và axit béo omega-3 trong hạt chia có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương chắc khỏe và cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu. Đồng thời thức uống này còn giúp cho chị em phụ nữ có một làn da đẹp và một vóc dáng khỏe mạnh, hạn chế mỡ thừa.

Cách pha nước chanh hạt chia: Đun sôi nước lọc và đường lửa nhỏ trong vòng 15 phút rồi tắt bếp. Vắt chanh bỏ hạt và cho một ít nước lọc, nước đường đã nấu lúc nãy vào cốc nước và khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Cho hạt chia vào hỗn hợp sau đó cho đá viên vào rồi thưởng thức.

Chanh hạt chia thức uống thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + Mủ trôm: Thức uống giúp bồi bổ thể lực, cải thiện mệt mỏi

Thay vì nhai trân châu trong ly trà sữa tại sao có thể thế bằng nhai mủ trôm trong ly nước chanh để tăng thêm hương vị, giúp giải nhiệt lại giúp bồi bổ cơ thể cải thiện thể lực. Mủ trôm là loại thực phẩm được biết đến với vô vàn công dụng như thanh lọc cơ thể, nhuận tràng, điều hòa đường huyết,... Nước mủ trôm kết hợp với chanh còn là thức uống giải khát tuyệt vời cho ngày hè oi bức.

Cách pha nước chanh mủ trôm: Mủ trôm đã ngâm nở qua đêm. Vắt chanh bỏ hạt, cho thêm đường và nước lọc vào rồi khuấy đều. Thêm mủ trôm đã ngâm vào đầy ly. Cho đá viên vào rồi thưởng thức.