Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch

Sức khỏe 17/05/2023 07:18

Nhiều người chỉ uống chanh thông thường bằng cách thêm đường và đá. Ít ai biết được có đến 4 cách pha nước chanh giúp lọc gan, đẹp da, giải nhiệt mùa hè ai cũng nên thử.

Chanh là nguyên liệu rất quen thuộc trong đời sống của mỗi gia đình, ngoài ra chanh còn có rất nhiều công dụng tốt dành cho cơ thể. Hiện nay những thức  uống làm có chứa chanh nhiều vô số kể, tuy nhiên chỉ có 4 công thức pha nước chanh vừa ngon vừa bổ, lọc gan, đẹp da lại giúp giảm cân thần tốc mà ai cũng nên thử. 

Chanh + gừng: Thức uống tốt cho làn da và có lợi cho gan

Gingerol và vitamin C là thành phần chính của gừng và chanh, cả hai đều là chất chống oxy hóa giúp xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và chống lại nhiễm trùng. Thức uống sẽ giúp cơ thể chống lại bệnh cảm vặt, thúc đẩy lưu lượng máu thích hợp qua các động mạch, tĩnh mạch và ngăn ngừa cục máu đông, giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thậm chí còn điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn,  khó tiêu, tiêu chảy và đau bụng, đồng thời còn thúc đẩy quá trình giảm cân dễ dàng hơn,...Và đặc biệt là thanh lọc cơ thể bảo vệ gan khỏi men gan cao. 

Cách pha nước chanh gừng:  Cho chanh và những lát gừng trong một ấm trà nhỏ. Đậy nắp ấm trà trong một vài phút để các hỗn hợp ngấm. Có thể thêm ít đường và mật ong để ngon hơn.

Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch - Ảnh 1
Chanh gừng là thức uống tốt cho gan và da  - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + mật ong: Thức uống trị đau bao tử và giảm cân nhanh chóng 

Giống như chanh, mật ong cũng thúc đẩy quá trình giảm cân do giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Uống chanh mật ong vào buổi sáng, cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động cả ngày. Khi cơ thể hoạt động nhiều, lượng chất béo được đốt cháy nhiều hơn. Công thức chanh mật ong còn có tác dụng chống lại bệnh vặt, thậm chí còn giúp hạn chế đau bao tử.  Bên cạnh đó, chanh và mật ong cũng có đặc tính kháng khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Cách pha nước chanh mật ong: Vắt nước 1 quả chanh vào cốc nước ấm. Thêm một muỗng rưỡi cà phê mật ong và khuấy đều sau đó thưởng thức ngay. 

Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch - Ảnh 2
Chanh mật ong thức uống giảm cân thần tốc - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + hạt chia: Thức uống thanh nhiệt cơ thể xoa dịu cái nóng 

Công thức chanh hạt chia giúp xoa dịu cơn nóng của mùa hè bằng thức uống mát lạnh.  Combo nước chanh hạt chia là loại nước uống vừa ngon vừa mát lại vừa tốt cho sức khỏe. Được biết các chất chống oxy hóa, khoáng chất, chất xơ và axit béo omega-3 trong hạt chia có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương chắc khỏe và cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu. Đồng thời thức uống này còn giúp cho chị em phụ nữ có một làn da đẹp và một vóc dáng khỏe mạnh, hạn chế mỡ thừa. 

Cách pha nước chanh hạt chia: Đun sôi nước lọc và đường lửa nhỏ trong vòng 15 phút rồi tắt bếp. Vắt chanh bỏ hạt và cho một ít nước lọc, nước đường đã nấu lúc nãy vào cốc nước và khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Cho hạt chia vào hỗn hợp sau đó cho đá viên vào rồi thưởng thức.

Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch - Ảnh 3
Chanh hạt chia thức uống thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chanh + Mủ trôm: Thức uống giúp bồi bổ thể lực, cải thiện mệt mỏi 

Thay vì nhai trân châu trong ly trà sữa tại sao có thể thế bằng nhai mủ trôm trong ly nước chanh để tăng thêm hương vị, giúp giải nhiệt lại giúp bồi bổ cơ thể cải thiện thể lực. Mủ trôm là loại thực phẩm được biết đến với vô vàn công dụng như thanh lọc cơ thể, nhuận tràng, điều hòa đường huyết,... Nước mủ trôm kết hợp với chanh còn là thức uống giải khát tuyệt vời cho ngày hè oi bức. 

Cách pha nước chanh mủ trôm: Mủ trôm đã ngâm nở qua đêm. Vắt chanh bỏ hạt, cho thêm đường và nước lọc vào rồi khuấy đều. Thêm mủ trôm đã ngâm vào đầy ly. Cho đá viên vào rồi thưởng thức.

Áp dụng 4 công thức pha nước chanh này thanh nhiệt mùa hè, da khỏe, dáng xinh, gan cũng được làm sạch - Ảnh 4
Chanh mủ trôm cải thiện và bồi bổ thể lực - Ảnh minh họa: Internet
Tin vui cho phụ nữ vì có đến 5 loại thịt ăn thỏa thích mà vẫn không lo bị béo lại còn giúp giảm cân nhanh

Tin vui cho phụ nữ vì có đến 5 loại thịt ăn thỏa thích mà vẫn không lo bị béo lại còn giúp giảm cân nhanh

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người rời bỏ thịt chỉ vì nghĩ chúng chứa nhiều protein, cung cấp nhiều calo gây tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thịt lần ''cứu tinh'' cho chị em ăn để giảm cân nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   công thức pha nước chanh 4 cách pha nước chanh nước uống tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 52 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm