Ăn trứng vào buổi sáng rất có lợi cho những người sử dụng máy tính quá mức cho mắt. Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng có thể bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Vì vậy, những người làm văn phòng, sinh viên, việc ăn trứng vào bữa sáng là vô cùng cần thiết.

Nguồn thực phẩm từ trứng có rất nhiều lợi ích như: cung cấp protein giúp no lâu, trứng giúp phát triển não bộ, cải thiện tim mạch, phòng chống loãng xương, tăng cường chất chống oxy hóa. Ngoài ra, nó còn là thành phần dồi dào dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể như kẽm, magiê, sắt, vitamin A, D, E, K, canxi, kẽm, folate, selen, phốt pho, chất béo lành mạnh và nhiều chất có lợi khác.

Lecithin trong trứng có thể thúc đẩy bài tiết tuyến mồ hôi, cải thiện dinh dưỡng cho da, thúc đẩy sự phát triển và tái tạo da. Ngoài ra, còn giảm các đốm đồi mồi, sắc tố da, đồng thời có tác dụng bảo vệ da.

Lòng trắng trứng có thể bổ sung dinh dưỡng. Protein, vitamin A, vitamin B, canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố vi lượng khác có trong trứng, có thể bổ sung hiệu quả các chất dinh dưỡng, duy trì sự trao đổi chất và hoạt động bình thường của cơ thể con người.

Giúp giảm cân

Ăn trứng một cách thích hợp cũng có thể giúp giảm cân, bởi vì ăn trứng vào bữa sáng có thể làm giảm lượng calo và bữa ăn trưa trong ngày, đồng thời có thể duy trì sự thay đổi cân nặng. Khi chúng ta có thể kiểm soát chế độ ăn uống của mình, cân nặng của bạn sẽ thay đổi.

3 thời điểm lưu ý không nên ăn

Khi bị táo bón

Tốt nhất không nên ăn trứng khi bị táo bón hoặc phân khô. Vì trứng khô và không dễ tiêu nên ăn vào sẽ khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng và gây đầy bụng.

Khi bị sỏi mật

Các bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc sỏi mật không nên ăn trứng gà để tránh bệnh nặng hơn. Bởi vì khi bị sỏi mật, chức năng co bóp của túi mật đã yếu dần nên nếu ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, dễ gây đau bụng, nôn mửa...

Các lưu ý khi ăn trứng. Ảnh: Internet

Khi bị sốt

Nếu là cảm lạnh thông thường, bạn có thể ăn trứng. Nhưng nếu bị cảm kèm theo sốt thì không nên ăn trứng vào thời điểm này, nếu không sẽ làm triệu chứng sốt nặng thêm bởi lúc này hệ tiêu hóa của bạn sẽ trở nên yếu ớt, ăn trứng sẽ khó tiêu hóa.

Hơn nữa, trứng gà có rất nhiều protein, sau khi ăn sẽ tạo ra một nhiệt lượng lớn. Vì vậy, những người bị sốt nhất là trẻ em không nên ăn trứng gà hay những thực phẩm giàu đạm lúc này để tránh lượng nhiệt trong cơ thể tăng lên không phát tán ra ngoài được, khiến bệnh tình lâu khỏi hơn.

Bạn có thể ăn trứng sau giờ tập luyện, chế biến trứng luộc, trứng chiên hoặc các món salad cùng trứng, nó thúc đẩy cảm giác no, cung cấp năng lượng và giúp sửa chữa cơ bắp.

Cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn để tự phục hồi trong giai đoạn nghỉ ngơi và không có gì tốt hơn trứng. Ăn 2 quả trứng luộc nguyên quả hoặc một quả trứng tráng với một ít cà chua, ớt chuông và rau cải bó xôi có thể cung cấp năng lượng cho bạn ngay lập tức.