Ăn hạt bí có tác dụng gì với sức khỏe con người?

Hạt bí đỏ tuy nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giá trị. Một khẩu phần hạt bí ngô mang đến cho bạn một lượng đáng kể magie, chất béo và kẽm,… Cũng nhờ các thành phần dinh dưỡng này mà hạt bí ngô đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Nổi bật nhất là với tim mạch, tuyến tiền liệt và phòng chống bệnh ung thư. Trong bài viết sau, hãy cùng Phunugiadinh tìm hiểu chi tiết ăn hạt bí có tác dụng gì ?

Hạt bí ngô cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe như sterol, tocopherols và squalene. Theo các nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng các axit béo trong các loại hạt, đậu và ngũ cốc hoàn toàn tốt cho sức khỏe.

Hạt bí chứa hàm lượng magie dồi dào cùng với các chất dinh dưỡng khác có công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch, xương khớp. Đồng thời hỗ trợ chức năng khác bên trong cơ thể. Hạt bí ngô nói riêng và các loại hạt nói chung đều là nguồn thực phẩm giàu magie, kali và canxi. Bên cạnh đó, chúng còn là nguồn cung chất chống oxy hóa và các axit béo không bão hòa.

Ăn hạt bí có tác dụng gì với sức khỏe?

Hạt bí giúp trái tim khỏe mạnh

Ăn hạt bí đỏ có tác dụng gì? Cứ 1/4 cốc hạt bí lại chứa khoảng 1/2 lượng magie nên được dung nạp vào cơ thể mỗi ngày theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng. Magie là thành phần tham gia vào các hoạt động chức năng sinh lý vô cùng quan trọng. Trong đó có việc tạo ra các ATP, phân tử năng lượng, tổng hợp nên RNA và DNA. Bên cạnh đó, magie rất có lợi cho huyết áp, ngăn ngừa bệnh đau tim, đột quỵ.

Hạt bí chứa magie giúp trái tim khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí giúp tăng cường hệ miễn dịch

Hạt bí là nguồn thực phẩm dồi dào kẽm. Cứ 1 ounce (khoảng 28g) hạt bí lại chứa hơn 2 mg khoáng chất kẽm. Đây là loại vi chất cực kỳ quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch, quá trình tăng trưởng và phân chia tế bào, tâm trạng, giấc ngủ, thị giác, da, insulin, chức năng sinh lý nam.

Hạt bí bổ sung chất béo omega-3

Các loại hạt thô, trong đó có hạt bí có công dụng cung cấp axit béo omega-3 cực kỳ tốt cho cơ thể, đặc biệt là tim mạch.

Hạt bí giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt

Từ lâu, hạt bí được xem là thực phẩm rất tốt cho nam giới. Hàm lượng kẽm cao có trong bí ngô là nhân tố đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới.

Hạt bí giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt nhờ kẽm - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí giúp phòng chống bệnh đái tháo đường

Theo thí nghiệm trên cơ thể động vật, hạt bí ngô có khả năng cải thiện kháng insulin đồng thời giảm stress oxy hóa. Từ đó ngăn chặn biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Hạt bí có lợi cho phụ nữ mãn kinh

Dầu hạt bí ngô cực kỳ giàu phytoestrogen tự nhiên giúp gia tăng đáng kể lượng cholesterol HDL “tốt”. Đồng thời làm giảm huyết áp, giảm nhức đầu, đau khớp, các cơn bốc hỏa và triệu chứng mãn kinh khác ở phụ nữ mãn kinh.

Hạt bí có lợi cho phụ nữ mãn kinh - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí tốt cho tim và gan

Hạt bí ngô rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho tim, gan, nhất là khi trộn với hạt lanh để dùng.

Hạt bí chứa tryptophan giúp ngon giấc

Hạt bí ăn tốt không? Hạt bí ngô giàu tryptophan, đây là một loại axit amin sẽ chuyển đổi thành serotonin khi đi vào cơ thể, sau đó lần lượt được chuyển đổi thành melatonin – hormone gây ngủ. Ăn hạt bí ngô vài giờ trước khi đi ngủ kèm theo thực phẩm chứa carbohydrate chẳng hạn như một miếng trái cây sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Hạt bí chứa tryptophan giúp ngon giấc - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí ngô chống viêm

Tinh dầu được chiết xuất từ hạt bí ngô có công dụng chống viêm. Theo nghiên cứu, hạt bí ngô còn có công dụng như thuốc chống viêm indomethacin thường được dùng trong điều trị viêm khớp.

Cách ăn hạt bí đúng cách

Hạt bí ngô thường được sử dụng làm món ăn vặt. Sau khi bổ bí ngô, hạt bí sẽ được nhặt lại, đem rửa sạch rồi sấy hoặc phơi khô, sau đó rang chín rồi mới ăn. Bạn có thể rang hạt bí ngô như bình thường hoặc rang với muối, phô mai hoặc bơ để tăng thêm hương vị hấp dẫn. Bên cạnh đó, hạt bí còn được nghiền thành bột để ăn trực tiếp, pha với sữa hoặc làm bánh.

Cách ăn hạt bí đỏ đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Dù ăn hạt bí theo cách nào đi nữa thì bạn cũng cần lưu ý:

Người bị nóng dạ dày cần hạn chế sử dụng hạt bí.

Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 30g hạt bí (khoảng 1 thìa). Không nên ăn quá nhiều bởi hàm lượng dầu nhất định trong nhân hạt bí sẽ làm bạn tăng cân.

Người bị thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn hạt bí.

Khi ăn hạt bí, bạn nên lột vỏ, chỉ ăn nhân.

Không ăn hạt bí ngay sau bữa ăn, gây khó tiêu, dư thừa chất dinh dưỡng.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi ăn hạt bí có tác dụng gì với sức khỏe con người. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ thường xuyên chọn hạt bí làm món ăn vặt bổ dưỡng cho bản thân và cả gia đình.