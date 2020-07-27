Công dụng của hạt đình lịch trong điều trị mụn

Hạt đình lịch còn được biết đến với tên gọi khác là ngũ hoa hạt. Trên thực tế, đây chính là hạt của cây đình lịch hay cây thốp nốp. Loại hạt này đã được sử dụng từ rất lâu trong Đông y. Sau này khi được nghiên cứu nhiều hơn thì người ta đặt cho nó cái tên khoa học là Hygrophila Salicifolia (Vahl) Nees.

Để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của hạt đình lịch , xin mời các bạn xem qua bài viết dưới đây để có thêm các thông tin thú vị về loại hạt này. Qua đây mọi người sẽ biết được liệu hạt đình lịch có an toàn với bản thân hay không và cách dùng nó như nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ngay từ xa xưa, dân gian đã truyền tai nhau “bí kíp” sử dụng hạt đình lịch để cải thiện tình trạng mụn nhọt trên da, cách làm này rất công hiệu. Càng về sau này, người ta càng sử dụng chúng nhiều hơn để điều trị mụn mủ, mụn sưng,…

Đồng thời, cây đình lịch còn được xếp vào nhóm các thực vật trong họ ô rô. Đây là dạng thân thảo thấp, có độ cao khoảng 1m, thân cây vuông và lá mọc đứng. Lá cây có phiến xoan, thon dài, có ít lông cả 2 mặt. Hạt đình lịch thường rất nhỏ, tròn, có màu nâu, khi ngâm thì nở rất mạnh giống như một loại chất kết dính. Hạt đình lịch hiện nay đang rất được nhiều người sử dụng để làm đẹp .

Đối với các nước như Ấn Độ hay Trung Quốc, nhờ vào tính mát và ngọt đắng và của hạt mà người ta còn sử dụng cho những việc khác như: hỗ trợ điều trị đau nhức, ho gà cũng rất tốt. Ngoài ra, loại hạt này còn dùng để làm tan các cục máu đông, hay giảm viêm nhiễm ở các vết thương hở.

Thành phần dưỡng chất của hạt đình lịch:

Theo các nghiên cứu khoa học thì hàm lượng alcaloid đắng có trong loại hạt này rất cao. Chính chất này giúp cho hạt đình lịch được sử dụng rất nhiều trong việc trị sưng tấy, giảm viêm nhiễm tốt. Vì thế, người ta không chỉ dùng loại hạt này để hút mủ mà còn dùng để đắp lên các vết thương bị viêm hay có máu bầm.

Ngoài ra, hàm lượng chất béo có trong ngũ hoa hạt cũng chiếm tới 25%. Điều cần lưu ý là loại hạt này có thể kích thích mạnh đến niêm mạc dạ dày. Vì lý do đó, bạn tuyệt đối không ăn hay uống hạt đình lịch mà chỉ nên dùng ngoài da.

Hàm lượng alcaloid đắng có trong hạt đình lịch rất cao

2. Hạt đình lịch có tác dụng gì?

Không phải đến ngày nay người ta mới biết đến công dụng của hạt đình lịch đối với làm đẹp mà nó đã được áp dụng từ cách đây rất lâu. Một số lợi ích của hạt đình lịch đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị như:

- Làm giảm sưng viêm và mụn mủ trên da.

- Hỗ trợ để làm giảm tình trạng đau nhức cơ thể hay bệnh ho gà, thổ huyết.

- Không chỉ hút mụn mủ mà loại hạt này còn làm sạch dầu thừa trên da rất tốt.

- Giúp cho da săn chắc, hồng hào và mịn màng hơn.

- Giảm sưng viêm trên những vết thương hở.

Cụ thể:

+ Điều trị mụn và hút nhân mụn

Giúp mụn nhanh khô cồi và được đẩy lên da

Các loại mặt nạ chứa hạt đình lịch không chỉ giúp mụn nhanh khô cồi và được đẩy lên da mà nó còn giúp da đẹp hơn, ngăn ngừa tình trạng mụn bùng phát trở lại. Do đó bạn có thể dùng mặt nạ này thường xuyên.

+ Giảm sưng viêm, tốt cho các vết thương có mủ và tụ máu

Hàm lượng alcaloid đắng rất cao trong hạt đình lịch được đánh giá là có khả năng giảm vi khuẩn mụn, kháng viêm, ngăn ngừa sưng tấy cực tốt. Vì thế mà loại hạt này có thể được dùng để giảm tình trạng mủ hay máu bầm.

Giảm vi khuẩn mụn, kháng viêm, ngăn ngừa sưng tấy cực tốt

+ Hỗ trợ điều trị các bệnh ho gà, ho ra máu

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hạt đình lịch có thể giải độc và hạ nhiệt tốt. Do đó chúng có thể được kết hợp để điều trị các bệnh ho gà, thổ huyết hay các tình trạng người bị đau nhức hiệu quả.

Hạt đình lịch đắp mỗi ngày được không?

Từ lâu, hạt đình lịch hay ngũ hoa hạt đã được xem là bí quyết hỗ trợ điều trị mụn rất hiệu quả được nhiều chị em áp dụng để giúp loại bỏ các đốm mụn đáng ghét. Vậy hạt đình lịch phải dùng như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất là điều mà nhiều phụ nữ rất quan tâm.

Không nên quá lạm dụng loại hạt này để đắp dưỡng da hay trị mụn mỗi ngày

Hạt đình lịch mặc dù nhỏ bé nhưng lại có thể giúp chúng ta rất nhiều việc, nhất là đối với chị em có các vấn đề trên làn da. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng loại hạt này để đắp dưỡng da hay trị mụn mỗi ngày, vì cái gì quá nhiều đều không tốt. Làn da cũng cần được thở, được nghỉ ngơi để phục hồi cũng như làm khô các cồi mụn. Vì thế, lời khuyên tốt nhất là chỉ nên sử dụng các công thức mặt nạ ngũ hoa hạt 2-3 lần/ tuần.

3. Cách pha hạt đình lịch để làm đẹp

Mụn mủ thưởng gây ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ của người mắc chúng. Nhưng quan trọng là sự có mặt của mụn sẽ khiến người bệnh cảm thấy mất tự tin rất nhiều trong cuộc sống. Chính vì thế mà người ta mới tìm mọi cách để loại bỏ chúng ra khỏi làn da càng nhanh càng tốt. Chưa kể mụn mủ còn gây đau đớn, khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Vậy hãy dùng hạt đình lịch để hút mủ của mụn ra, rất hiệu quả đấy!

Dùng hạt đình lịch để hút mủ của mụn ra rất hiệu quả

Cách thực hiện:

Lấy khoảng 2 thìa lớn hạt đình lịch cho vào 1 cốc nước ấm cỡ 40 -50 độ để ngâm. 5p sau thì gạn bỏ phần nước và trộn đều hỗn hợp này lên. Sau đó đắp lên những chỗ da có mụn mủ. Loại mặt nạ này mang đến công dụng làm cho các lỗ chân lông giãn nở, theo thời gian thì các nốt mụn sẽ gom nhỏ lại và tự biến mất.

Những bạn có tình trạng mụn nặng thì có thể đắp mặt nạ này cách ngày trước khi đi ngủ. Vừa là cách làm nhân mụn mau khô vừa chăm sóc da rất tốt. Mụn sẽ mau chín nhân và được đẩy lên hơn.

Ngâm hạt đình lịch

Ngoài ra, bạn cũng nên hình thành và duy trì lối sống lành mạnh:

- Không chạm tay lên mặt vì bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn. Sờ tay lên mặt chẳng khác nào cung cấp vi khuẩn cho da.

- Hạn chế thức khuya, không nên căng thẳng. Nếu không có việc gì quan trọng thì nên đi ngủ đúng giờ.

- Cần che nắng khi ra ngoài và sử dụng các sản phẩm chống nắng trên da.

- Ăn nhiều hoa quả, rau, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để da khỏe từ bên trong.

4. Hạt đình lịch có trị thâm không?

Câu trả lời là CÓ nhé! Ngoài tác dụng trị mụn mủ, viêm nhiễm, bạn còn có thể sử dụng ngũ hoa hạt để làm mờ các vết thâm sau mụn, các vết sạm nám, rất hiệu quả đấy!

Cách thực hiện:

- Làm ấm 1 cốc sữa tươi không đường. Cho tiếp 2 muỗng hạt đình lịch ngâm vào cốc sữa ấm. Đợi 5 phút cho hạt nở ra ngậm sữa. Dùng hỗn hợp gạn bỏ bớt lượng sữa thừa và đắp lên những vùng da bị thâm mụn hay nám, tàn nhang. Để yên thư giãn trong 15 - 30 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm.

- Bạn có thể duy trì công thức dưỡng da này mỗi tuần 2-3 lần để loại bỏ những vết thâm sau mụn hiệu quả, vừa giúp làn da hồng hào, trắng sáng.

Hạt đình lịch giúp trị thâm

Với những công dụng của hạt đình lịch mà chúng tôi chia sẻ trên đây, hy vọng chị em đã có cho mình thêm thông tin về loại hạt này cũng như có được những công thức dưỡng da, trị mụn phù hợp. Mụn là loại bệnh tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng tương đối phức tạp và thời gian điều trị lâu dài. Vì thế, chị em cần kiên trì, không nên quá vội vàng sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng không tốt đến làn da về sau.