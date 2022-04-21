Ăn gì để tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm việc có hiệu quả?

Ngoài ra, các axit béo như DHA và EPA cũng có tác dụng cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tiếp thu của não bộ. Dưới đây là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp bạn cải thiện trí nhớ. Hãy cố gắng bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Để cải thiện khả năng ghi nhớ của não bộ thì trong các loại thực phẩm không chỉ chứa “bột đường” cần thiết cho não mà còn phải chứa “vitamin B1, B6” thúc đẩy quá trình chuyển hóa glucose.

Luộc hoặc nướng với muối là tốt nhất nhưng bạn nên “đóng hộp”. Do DHA và EPA sẽ bị mất hoặc giảm trong quá trình luộc và nướng. Nhưng khi cá được đóng hộp, các thành phần sẽ không dễ bị hỏng do nấu nướng do đó bạn có thể ăn được nhiều lượng DHA và EPA hơn. Thức ăn đóng hộp giúp bạn đỡ vất vả khi nấu nướng và có thể bảo quản được lâu, quả đúng là một công đôi chuyện nhỉ!

Cá có lưng xanh rất giàu DHA và EPA, có thể giúp bạn cải thiện trí nhớ.

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối chứa ba loại đường glucose, sucrose và fructose. Trong đó mỗi loại đường có thời gian thay thế năng lượng khác nhau nên có thể tiếp tục cung cấp năng lượng cho não trong thời gian dài.

Glucose có thể nói là “thức ăn của não” nếu thiếu chất này thì nơi kiểm soát trí nhớ sẽ hoạt động chậm lại. Bổ sung lượng đường chắc chắn chuối là loại quả có thể đưa vào thực đơn hơn nữa loại quả này còn dễ ăn.

Thịt lợn, đậu nành, cá hồi, hạt mè

Ảnh minh họa: Internet

Glucose cần thiết cho não nhưng vitamin B1 là chất cần thiết để chuyển hóa glucose thành năng lượng. Vitamin B6 cũng cần thiết với vai trò phân hủy tinh bột thành glucose.

Vitamin B1 có trong thịt lợn và đậu nành và vitamin B6 có trong hạt vừng, cá và động vật có vỏ chẳng hạn như cá hồi. Hãy kết hợp các loại thực phẩm trên vào trong các bữa ăn hàng ngày.

Socola

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2014 một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà sản xuất bánh kẹo “Meiji” và Đại học Aichi Gakuin đã nói rằng “socola có tác dụng tăng BDNF (yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não) rất cần thiết cho sự phát triển của não dưới”.

Bằng cách tăng BDNF này thì nơi kiểm soát trí nhớ của não sẽ hoạt động tốt hơn đồng thời khả năng ghi nhớ cũng được cải thiện. Cũng trong một nghiên cứu khác cho thấy polyphenol chứa trong socola có tác dụng cải thiện trí nhớ và tăng chức năng nhận thức.

Không quá lời khi nói rằng socola là thực phẩm hoàn hảo cho việc học tập vì trong đó còn bổ sung lượng đường là nguồn cung cấp năng lượng cho não bộ hoạt động tốt.

Nên ăn vào lúc nào để cải thiện trí nhớ?

Nếu muốn cải thiện trí nhớ tốt nhất, bạn nên ăn vào buổi sáng.

Việc bắt đầu học trong trạng thái cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng vào buổi sáng, não của bạn sẽ hoạt động có năng suất hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn liên tục một số loại thực phẩm chỉ vì chúng có hiệu quả thì rất có thể bạn sẽ gặp các tác dụng phụ như tiêu thụ quá nhiều đường hoạc xuất hiện dị ứng. Hãy cẩn thận lượng ăn tránh việc ăn quá nhiều.

Lượng khuyến nghị hàng ngày là 1 lát cá thu và 1 trái chuối. Lượng socola thích hợp là khoảng 2/3 thanh và dùng 1 đến 2 thìa mè.

Hãy bổ sung thêm các thực phẩm để cải thiện trí nhớ của não bộ!

Ảnh minh họa: Internet

Khi trí nhớ của bạn được cải thiện, nội dung học tập của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn và bạn sẽ học tập hiệu quả hơn. Đặc biệt trong quá trình học tập, nghiên cứu hãy bổ sung các thành phần dinh dưỡng có tác dụng cải thiện trí nhớ!

Theo License School