Ăn gì để tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm việc có hiệu quả?

Cá saba, cá mòi và cá thu đao

Cá có lưng xanh rất giàu DHA và EPA, có thể giúp bạn cải thiện trí nhớ.

Luộc hoặc nướng với muối là tốt nhất nhưng bạn nên “đóng hộp”. Do DHA và EPA sẽ bị mất hoặc giảm trong quá trình luộc và nướng. Nhưng khi cá được đóng hộp, các thành phần sẽ không dễ bị hỏng do nấu nướng do đó bạn có thể ăn được nhiều lượng DHA và EPA hơn. Thức ăn đóng hộp giúp bạn đỡ vất vả khi nấu nướng và có thể bảo quản được lâu, quả đúng là một công đôi chuyện nhỉ!