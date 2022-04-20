5 loại rau củ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ khi được nấu chín

Sức khỏe 20/04/2022 17:28

Một vài loại rau củ khi được nấu chín sẽ tiết ra nhiều chất dinh dưỡng hơn là ăn sống. Cùng tìm hiểu 5 loại rau củ khi nấu chín cực tốt cho sức khỏe dưới đây để có cách chế biến hợp lý nhất nhé!

1. Cà rốt

5 loại rau củ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ khi được nấu chín - Ảnh 1

Cà rốt rất tốt cho sức khỏe của mắtBeta-carotene là chất tạo có trong cà rốt sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp cải thiện thị lực, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn daLượng beta-caroten được hấp thụ vào cơ thể sẽ tăng lên đáng kể khi cà rốt được nấu chín, vì vậy nấu chín cà rốt sẽ có lợi hơn cho sức khỏe chúng ta. 

2. Cà chua

Theo 'Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng', nếu ăn cà chua sống, bạn chỉ nạp được 4% 'lycopene' - một thành phần chống oxy hóa có trong cà chua. Cà chua có thành tế bào dày nên việc cung cấp chất dinh dưỡng sẽ bị hạn chế. Vậy nên, khi bạn nấu chín, sẽ giúp cơ thể chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa là tỷ lệ hấp thụ lycopene trong cơ thể được tăng lên so với ăn sống rất nhiều. 

3. Rau bina

5 loại rau củ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ khi được nấu chín - Ảnh 2

Trong rau bina rất giàu chất sắt, đây là thành phần giúp hình thành cơ bắp của cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, rau bina không chỉ chứa sắt, nó cũng rất giàu axit folic và vitamin B. Nấu chín rau bina không làm tăng nồng độ axit folic mà nó chỉ giữ chúng không bị giảm đi trong quá trình bảo quản rau củ. 

4. Măng tây

Măng tây rất giàu vitamin A, C, E và axit folic. Tuy nhiên, thành tế bào của nó khá dày, vì vậy làm cản sự hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt vào cơ thể. Măng tây khi nấu chín sẽ phá vỡ các mô xơ cứng và tăng khả năng hấp thụ vitamin trong cơ thể .

5. Bí đỏ 

5 loại rau củ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ khi được nấu chín - Ảnh 3

Bí đỏ không phải là một loại rau nhưng nó cũng là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hơn khi được nấu chínGiống như cà rốt, bí đỏ rất giàu beta-caroten, nên càng nấu lâu, khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng trong bí đỏ càng lớn.

Theo Kormedi.com

5 yếu tố tiềm ẩn làm tăng cân mà bạn không ngờ đến

5 yếu tố tiềm ẩn làm tăng cân mà bạn không ngờ đến

Nếu bạn ăn nhiều và không vận động thì tăng cân là điều đương nhiên. Nhưng ngoài lý do hiển nhiên đó, còn một vài yếu tố tiềm ẩn có thể gây tăng cân mà bạn không ngờ tới.

Xem thêm
Từ khóa:   5 loại thực phẩm lành mạnh sức khỏe thực phẩm nên được nấu chín

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 17 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm