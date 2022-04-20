5 loại rau củ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ khi được nấu chín

Cà rốt rất tốt cho sức khỏe của mắt. Beta-carotene là chất tạo có trong cà rốt sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp cải thiện thị lực, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da. Lượng beta-caroten được hấp thụ vào cơ thể sẽ tăng lên đáng kể khi cà rốt được nấu chín, vì vậy nấu chín cà rốt sẽ có lợi hơn cho sức khỏe chúng ta.

Theo 'Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng', nếu ăn cà chua sống, bạn chỉ nạp được 4% 'lycopene' - một thành phần chống oxy hóa có trong cà chua. Cà chua có thành tế bào dày nên việc cung cấp chất dinh dưỡng sẽ bị hạn chế. Vậy nên, khi bạn nấu chín, sẽ giúp cơ thể chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa là tỷ lệ hấp thụ lycopene trong cơ thể được tăng lên so với ăn sống rất nhiều.

3. Rau bina

Trong rau bina rất giàu chất sắt, đây là thành phần giúp hình thành cơ bắp của cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, rau bina không chỉ chứa sắt, nó cũng rất giàu axit folic và vitamin B. Nấu chín rau bina không làm tăng nồng độ axit folic mà nó chỉ giữ chúng không bị giảm đi trong quá trình bảo quản rau củ.

4. Măng tây

Măng tây rất giàu vitamin A, C, E và axit folic. Tuy nhiên, thành tế bào của nó khá dày, vì vậy làm cản sự hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt vào cơ thể. Măng tây khi nấu chín sẽ phá vỡ các mô xơ cứng và tăng khả năng hấp thụ vitamin trong cơ thể .

5. Bí đỏ

Bí đỏ không phải là một loại rau nhưng nó cũng là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hơn khi được nấu chín. Giống như cà rốt, bí đỏ rất giàu beta-caroten, nên càng nấu lâu, khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng trong bí đỏ càng lớn.

Theo Kormedi.com