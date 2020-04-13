Ăn gì để hết táo bón hiệu quả?

Sức khỏe 13/04/2020 17:19

Ăn gì để hết táo bón hiệu quả? Người bị táo bón nên ăn những thực phẩm nào để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn? Những loại trái cây nào tốt cho người bị táo bón?

Nội dung bài viết

Thực đơn cho người bị táo bón bao gồm những loại thực phẩm nào? Trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ăn gì để hết táo bón hay ăn gì để tiêu hóa dễ dàng và tốt cho đường ruột.

Ăn gì để hết táo bón?

Trẻ bị táo bón nên ăn gì?

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Ăn gì để hết táo bón hiệu quả? - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những bé đang trong giai đoạn bú sữa mẹ thì trước hết mẹ cần xem bé đã được cung cấp đầy đủ lượng sữa hay chưa. Tiếp theo mẹ cần điều chỉnh lại chế độ ăn của mình theo các lưu ý dưới đây:

  • Cần hạn chế những thực phẩm không tốt cho hệ tiêu hóa của bé như đồ ăn cay nóng hoặc các chất kích thích.
  • Bên cạnh đó, mẹ nên bổ sung thêm các loại rau củ tươi xanh cũng như uống đủ nước để trị dứt điểm tình trạng táo bón.

Nếu mẹ bé uống sữa công thức thì cần chú ý pha sữa theo đúng tỷ lệ được hướng dẫn. Mẹ cũng nên chọn đúng loại sữa phù hợp với bé.

Đối với những bé lớn hơn, mẹ nên bổ sung nước theo tình trạng của bé. Các loại rau xanh và trái cây cũng nên được bổ sung vào thực đơn của bé. Nếu bé không chịu ăn rau mẹ có thể xay thành sinh tố để bé uống.

Người lớn bị táo bón nên ăn gì?

Ăn nhiều sữa chua

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Người bị táo bón nên ăn sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Trong sữa chua có thành phần probiotic, đây là một loại vi khuẩn tốt và có lợi cho sức khỏe và thường sống trong đường tiêu hóa. Loại vi khuẩn này giúp cho thức ăn tiêu hóa nhanh chóng đồng thời tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa.

Cà rốt

Đây là một loại rau củ có hàm lượng chất xơ cao. Theo nghiên cứu, trung bình một củ cà rốt cỡ cừa có đến 1,2 gam chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan này rất tốt cho đường ruột. Nó có tác dụng làm mềm phân cứng bằng các liên kết nước trong đường ruột từ đó kích thích tiêu hóa.

Khoai lang

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Người bị táo bón nên ăn khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người có nhu động ruột kém nên dùng thức ăn có nhiều chất xơ. Trong khoai lang có hàm lượng chất xơ gấp đôi so với khoai tây. Bạn có thể dùng khoai lang luộc hay hấp. Tuy nhiên đối với những người dễ bị đầy hơi thì không nên ăn nhiều. Bạn cũng có thể ăn cả cả vỏ khoai lang nếu đã rửa sạch. Bên cạnh đó, không chỉ rễ, củ mà lá của khoai lang cũng có công dụng chống táo bón. Bạn có thể chế biến lá khoai lang bằng cách xào với dầu ăn thêm gia vị vừa đủ.

Nước

Đây là thành phần không thể thiếu khi chữa trị chứng táo bón. Nước có tác dụng hỗ trợ nhu động từ đó giúp bạn đi ngoài dễ dàng hơn. Việc bạn không uống đủ nước có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón. Mỗi ngày bạn nên uống từ 10 đến 12 cốc nước để có thể đẩy lùi chứng bệnh khó chịu này.

Mật ong

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Dùng mật ong trị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Trong mật ong có chất đường có công dụng làm mềm phân. Đây là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với vitamin, khoáng tố, protid...

Một số loại trái cây giúp trị táo bón hiệu quả

Táo bón nên ăn trái cây gì là vấn đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho người bị táo bón:

Chanh

Bạn nên uống một cốc nước chanh ấm cùng với một chút muối vào mỗi buổi sáng. Việc này sẽ hỗ trợ cho cơ thể trong việc làm sạch ruột. Hơn thế nữa, muối có công dụng giúp cho việc đại tiện dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần cho một thìa cà phê nước chanh vào một ly nước ấm sau đó thêm một chút muối là đã có thức uống trị táo bón.

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Dùng nước chanh pha muối trị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Người có vấn đề về việc tiêu hóa có thể ăn nhiều chuối. Chuối có công dụng nhuận trường và làm mềm phân. Người bị táo bón thường bị giảm cảm giác thèm ăn nên bạn có thể chia ra thành nhiều bữa nhỏ và ăn thêm một quả chuối.

Táo

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Người bị táo bón nên ăn táo - Ảnh minh họa: Internet

Trong táo có chất xơ hòa tan và không hòa tan, chính vì vậy nó rất cần thiết cho hệ tiêu hóa. Chất xơ có nhiều trong vỏ táo vì vậy khi ăn bạn nên rửa sạch và ăn cả vỏ.

Không chỉ có chất xơ mà trong táo còn chứa nhiều chất pectin có tác dụng giúp làm mềm phân đồng thời kích thích hệ tiêu hóa. Bạn nên ăn táo khi đói để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là bài viết về ăn gì để hết táo bón hiệu quả đối với cả trẻ nhỏ và người lớn. Tùy vào thể trạng của cơ thể mà bạn nên chọn ra loại thực phẩm phù hợp với bản thân và trẻ nhỏ để chấm dứt tình trạng táo bón.

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