Nguyên nhân và cách điều trị khi phụ nữ sau sinh bị táo bón

Nuôi dạy con 19/03/2020 16:31

Táo bón là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ sau sinh. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân khiến phụ nữ sau sinh bị táo bón là gì? Làm thế nào để khắc phục?

Nội dung bài viết

Táo bón là tình trạng số lần đi đại tiện ít hơn bình thường (<3 lần/tuần), đồng thời phân bị cứng, khi đi bị đau và khó chịu. Người bị táo bón có thể bị chướng hơi, đầy bụng, ăn khó tiêu, mệt mỏi thậm chí bị trĩ nếu không được điều trị kịp thời. Phụ nữ sau sinh bị táo bón là tình trạng khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của họ. 

Sau sinh bi tao bon 1
Phụ nữ sau sinh bị táo bón là tình trạng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến phụ nữ sau sinh bị táo bón

Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ bị táo bón sau sinh, có thể kể đến như:

  • Sau sinh cơ thể phụ nữ rất mệt mỏi, phải hạn chế vận động, kiêng cữ nhiều thứ. Đồng thời, việc nằm một chỗ sẽ khiến cơ thể yếu đi do ít vận động, làm chức năng của ruột yếu đi, dẫn đến táo bón. 
  • Việc bổ sung quá nhiều các loại thực phẩm dinh dưỡng mà không phối hợp với rau củ quả, đồ mát nhiều chất xơ cũng là nguyên nhân gây tình trạng táo bón.
  • Khi cho con bú, cơ thể người mẹ phải chia sẻ một lượng nước có trong sữa mẹ. Hơn nữa, nhiều người lại không dám uống nhiều nước vì sợ loãng sữa khiến em bé thiếu chất.

Cách khắc phục táo bón sau sinh 

Dùng thuốc

Đối với những phụ nữ bị táo bón thì có thể dùng thuốc. Tuy nhiên cần lưu ý khi cho con bú, lượng thuốc chưa được đào thải hết ra ngoài sẽ gây những ảnh hưởng không tốt cho trẻ. Vì vậy mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng biện pháp này.

Sau sinh bi tao bon 2
Dùng thuốc để trị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các loại thực phẩm ngừa táo bón sau sinh

Ăn gì để hết táo bón sau sinh là câu hỏi mà phụ nữ sau sinh thường thắc mắc. Việc ăn các loại thực phẩm lợi sữa nhưng thiếu chất xơ sẽ khiến cơ thể dễ bị táo bón.

Chính vì vậy, việc ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa rất quan trọng. Sản phụ có thể bổ sung các loại thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn hằng ngày của mình để giảm cũng như phòng ngừa táo bón sau sinh.

  • Sữa chua: Sữa chua từ lâu được biết đến là loại thực phẩm “thần kỳ” dành cho hệ tiêu hóa. Trong sữa chua có các probiotic hỗ trợ chống nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp dạ dày hoạt động trơn tru, ngừa táo bón.
Sau sinh bi tao bon 3
Sữa chua rất tốt cho đường ruột - Ảnh minh họa: Internet
  • Chuối tiêu chín: Chuối tiêu chín là loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, chuối rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ giúp dạ dày hoạt động bình thường.
  • Bí đỏ: Bí đỏ có nhiều vitamin A, E, C, B6, cũng như các khoáng vi lượng như sắt, kẽm giúp phòng ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, bí đỏ còn rất giàu chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh táo bón.
Sau sinh bi tao bon 4
Bí đỏ có rất nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh táo bón hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Cải bó xôi: Cải bó xôi có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể, cung cấp các vitamin cần thiết, hỗ trợ chống viêm, hạn chế béo phì, giúp chắc xương và thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.
  • Khoai lang: Khoai lang giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn.
Sau sinh bi tao bon 5
Khoai lang hỗ trợ quá trình tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet
  • Ngũ cốc: Ngũ cốc từ lâu là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường, béo phì, hỗ trợ bảo vệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường, giảm chứng táo bón.
  • Quả táo: Táo giúp điều hòa chức năng dạ dày, ngăn ngừa táo bón cũng như cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin cần thiết.
Sau sinh bi tao bon 6
Ăn táo rất tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet
  • Quả lê: Lê có nhiều chất xơ, kali, cũng như lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể sản phụ.
  • Nước lọc: Phụ nữ sau khi sinh cần bổ sung lượng nước phù hợp với thể trạng của mình. Hãy uống một cốc nước ấm khi thức dậy vào buổi sáng để kích thích ruột hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Để cơ thể khỏe mạnh, phụ nữ sau sinh nên tập đi lại, có thể áp dụng các bài thể dục nhẹ nhàng, không nên nằm một chỗ trong thời gian dài. Việc tập các bài thể dục sẽ giúp nâng cao sức khỏe giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định để tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Đồng thời, bạn chỉ nên tập thể dục sau khi sức khỏe đã ổn định, tránh tập lúc mệt mỏi hay sau khi ăn. 

Thay đổi thói quen đi vệ sinh

Các mẹ cũng cần tránh trường hợp nhịn đại tiện để tránh gây áp lực lên đại tràng, bỏ thói quen ngồi lâu trong phòng vệ sinh để tránh bị trĩ và táo bón.

Nghỉ ngơi nhiều

Việc tâm lý không ổn định, lo âu, mệt mỏi cũng ảnh hưởng đến chức năng ruột, gây táo bón. Vì vậy, các mẹ nên nghỉ ngơi nhiều sau khi vượt cạn, cũng như thường xuyên tâm sự với người thân bạn bè, nghe nhạc, massage thư giãn đầu óc và cơ thể để tránh những cảm xúc tiêu cực khi phải nằm một chỗ.

Sau sinh bi tao bon 7
Phụ nữ sau sinh nên nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý  - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng táo bón nếu được chữa trị kịp thời sẽ biến mất khoảng vài ngày đến một tuần. Vì vậy, phụ nữ sau sinh bị táo bón không nên quá lo lắng. Thay vào đó, hãy sử dụng các loại thực phẩm đã liệt kê ở trên cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh. Nếu tình trạng táo bón kéo dài thậm chí xuất hiện các triệu chứng đi kèm khác thì hãy đến bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị kịp thời.

Khi trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì?

Khi trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì?

Nếu chẳng may trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì có lẽ là điều mà nhiều bà mẹ quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn gì để hết táo bón sau sinh khắc phục táo bón sau sinh thực phẩm ngừa táo bón sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?