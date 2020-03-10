Mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không và cần lưu ý những gì?

Nuôi dạy con 10/03/2020 11:54

Sữa tươi là một trong những thức uống có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Vậy đối với các mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không?

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Cơ thể của mẹ sau khi sinh còn rất yếu. Vì vậy, cần được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu để có thể phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi sinh. Sữa tươi ở dạng lỏng sẽ giúp các mẹ dễ nuốt, hấp thu và tiêu hóa tốt hơn trong khoảng thời gian sau sinh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mẹ thắc mắc sau sinh có uống được sữa tươi không? Hay sau sinh uống sữa tươi không đường được không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để có thể giúp các mẹ giải đáp các thắc mắc trên.

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Mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không? - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không?

Mẹ sau sinh có nên uống sữa tươi tiệt trùng không thì câu trả lời là có. Sữa tươi là thức uống có dạng lỏng và giàu dinh dưỡng giúp mẹ dễ tiêu hóa và hấp thu tốt. Vì vậy, trong chế độ dinh dưỡng sau sinh cho mẹ không thể thiếu các loại sữa giúp mẹ bổ sung các dưỡng chất cần thiết để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

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Sau khi sinh mổ mẹ có uống sữa tươi được không - Ảnh minh họa: Internet

Sữa tươi chứa rất nhiều các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột của mẹ và giúp bổ sung lượng nước cho cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, trong khoảng thời gian cho con bú mẹ nên uống khoảng 2 – 3 cốc sữa mỗi ngày sẽ giúp duy trì sữa mẹ đều đặn và chất lượng hơn.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều mẹ thắc mắc sau sinh mổ uống sữa tươi được không? Theo lời khuyên của các bác sĩ thì 3 ngày đầu sau khi mổ mẹ không nên uống sữa ngay. Vì sau khi sinh, các mẹ thường sẽ bị chướng hơi ở bụng do xuất hiện hiện tượng liệt ruột cơ năng. Khi chưa thông ruột (chưa trung tiện) nếu uống sữa các mẹ sẽ dễ bị tiêu chảy. Khi đã có trung tiện (hết liệt ruột) thì các mẹ có thể ăn uống lại bình thường.

Những lợi ích sữa tươi mang lại cho mẹ sau sinh

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 Sữa tươi là thực phẩm lợi sữa và rất bổ dưỡng giúp mẹ phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trái với việc lo lắng phụ nữ sau sinh có uống được sữa tươi không? Hay mẹ cho con bú uống sữa tươi không đường được không thì mẹ nên nhớ sữa tươi là thực phẩm lợi sữa và rất bổ dưỡng giúp mẹ phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi sinh. Bổ sung sữa vào chế độ dinh dưỡng sau khi sinh sẽ giúp các mẹ hấp thụ được các chất sau:

  • Canxi: Trong sữa tươi có chứa đến 80% lượng canxi. Dưỡng chất này được hấp thụ vào sữa mẹ, cấu thành nên răng và xương của bé. Đồng thời, bổ sung sữa đầy đủ sẽ giúp mẹ ngăn ngừa được nguy cơ loãng xương sau khi sinh. Do đó, mẹ nên uống sữa tươi mỗi ngày để giúp tăng lượng canxi cho cơ thể và phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau sinh.
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Sữa tươi giúp bổ sung canxi giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương sau sinh cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet
  • Protein: Đây là thành tố quan trọng có trong sữa, giúp mẹ duy trì năng lượng và sức đề kháng cho cơ thể trong thời gian hồi phục sức khỏe sau sinh.
  • Kẽm: Là khoáng chất quan trọng giúp hình thành hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nếu thiếu kẽm, sẽ làm cơ thể mẹ nhanh sụt cân, gầy yếu khiến nguồn sữa bị ảnh hưởng và không đủ sữa cho con bú. Các mẹ nên uống sữa mỗi ngày để bổ sung thêm hàm lượng kẽm cho cơ thể, giúp đảm bảo lượng sữa cho con bú.
  • Calo: Lượng calo có trong 2 cốc sữa tươi mỗi ngày sẽ giúp mẹ luôn có đủ năng lượng để tiết sữa cho con bú.

Một số điều mẹ sau sinh khi uống sữa tươi cần lưu ý

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Những điều mẹ cần lưu ý khi uống sữa tươi sau khi sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Sữa tươi mang lại rất nhiều dinh dưỡng cho mẹ trong quá trình phục hồi sức khỏe sau sinh. Tuy nhiên, vì hệ tiêu hóa của mẹ sau khi sinh sẽ rất nhạy cảm nên cần có chế độ ăn uống đúng cách. Khi uống sữa để đảm bảo các dưỡng chất được hấp thu hiệu quả, mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Mẹ nên uống sữa sau bữa ăn khoảng 15-20 phút, không nên uống sữa khi đang đói hoặc uống trước bữa ăn. Vì các dưỡng chất trong sữa sẽ khiến mẹ cảm thấy đầy bụng và muốn đi ngoài dẫn đến lượng sữa cho con bú cũng bị ảnh hưởng.
  • Các mẹ sau khi sinh xong bụng còn yếu, vì vậy nên hạn chế uống sữa lạnh có thể khiến mẹ bị lạnh bụng hoặc đau bụng. Tốt nhất mẹ nên hâm nóng sữa trước khi uống sẽ giúp cơ thể thích nghi và hấp thu tốt hơn.
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Sữa lạnh có thể khiến mẹ bị lạnh bụng hoặc đau bụng vì vậy mẹ nên hâm nóng sữa trước khi uống  - Ảnh minh họa: Internet
  • Ngoài ra, tuy sữa cung cấp nhiều dưỡng chất nhưng mẹ lưu ý không nên uống quá 3 cốc sữa mỗi ngày vì có thể mẹ sẽ bị thừa cân sau sinh. 
  • Bên cạnh sữa tươi thì chế độ ăn uống sau sinh vẫn cần đến các thực phẩm khác như bánh mì, rau xanh, thịt cá, trái cây... để đảm bảo bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp mẹ phục hồi sức khỏe sau sinh nhanh chóng.

Như vậy, qua bài viết trên hy vọng sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc sau sinh có uống được sữa tươi không cũng như một số lưu ý uống sữa tươi đúng cách để có thể giúp mẹ phục hồi sức khỏe nhanh chóng hơn sau sinh. Chúc các mẹ có nhiều sức khỏe.

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