Ăn gì để da trắng hồng hào và tự nhiên, bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 12/04/2020 21:49

Ăn gì để da trắng từ bên trong luôn là vấn đề được nhiều chị em quan tâm đến. Vì đây là cách làm đẹp vừa an toàn vừa giúp da đẹp tự nhiên. 

Nội dung bài viết

Việc duy trì chế độ ăn uống giúp trắng da là một trong những phương pháp an toàn và hiệu quả nhất để sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Vậy ăn gì để da trắng hồng hào và tự nhiên? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn những thực phẩm giúp trắng da từ bên trong mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

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Ăn gì để da trắng hồng hào và tự nhiên, bạn đã biết chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì để da trắng hồng hào?

Dưới đây là những thực phẩm trắng da từ bên trong bạn có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Thực phẩm làm đẹp da từ cá

Cá hồi, cá ngừ hoặc cá mòi là những thực phẩm có công dụng giúp giảm sự ngứa ngáy hoặc bong vảy trên da. Đồng thời, các thực phẩm này còn chứa nhiều Omega-3 giúp cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong. Đây là dưỡng chất giúp bảo vệ collagen cho da, lượng collagen trong da cao đồng nghĩa với làn da đàn hồi và ít nếp nhăn hơn.

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Cá hồi và cá ngừ có chứa nhiều Omega-3 giúp cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Quả cherry

Cherry là một trong những loại thực phẩm có công dụng làm đẹp da nhờ các thành phần như vitamin A & C, kẽm, đồng, sắt … Thường xuyên ăn quả cherry có thể giúp loại bỏ các độc tố trong máu và đánh bay vi khuẩn ẩn dưới da, trả lại cho chị em một làn da khỏe và trắng sáng.

Sữa chua 

Sữa chua được biết đến là có tác dụng tẩy tế bào chết và giúp da trắng sáng tự nhiên. Trong sữa chua có chứa axit lactic với công dụng tẩy tế bào chết và chống lão hóa hiệu quả. Bạn có thể ăn sữa chua hoặc sử dụng để làm kem tẩy tế bào chết 2-3 lần/tuần. Ngoài ra, các lợi khuẩn có trong sữa chua còn có tác dụng giúp chống viêm trong ruột, đây là nơi gây nên nhiều vấn đề về da.

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Sữa chua được biết đến là có tác dụng tẩy tế bào chết và giúp da trắng sáng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong 

Mật ong được xem là một trong những thực phẩm giữ ẩm tự nhiên nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa cao nên được rất nhiều chị em yêu thích. Mật ong thường được sử dụng trong các loại mặt nạ dưỡng da và có thể bôi trực tiếp lên da để giảm viêm, giữ ẩm cho da khô và điều trị mụn. 

Bông cải xanh

Cải xanh là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Bên trong bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin A, C, D, K và  các chất chống oxy hóa hỗ trợ sản sinh collagen. Ngoài ra, hàm lượng vitamin K có trong bông cải xanh cũng có tác dụng làm mờ các vết thâm, giúp mang lại cho bạn làn da trắng sáng tự nhiên.

Cà chua

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng, cà chua là loại thực phẩm giúp da trắng hồng hàng đầu so với các loại thực phẩm khác. 

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Cà chua là loại thực phẩm giúp da trắng hồng hàng đầu so với các loại thực phẩm khác - Ảnh minh họa: Internet

Trong cà chua có chứa rất nhiều các dưỡng chất chống oxy hóa như vitamin A, C, zeaxanthin, lycopene, lutein. Đây là những dưỡng chất có lợi, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại và ngăn ngừa việc tổng hợp các hắc sắc tố Melanin gây sạm nám. Từ đó, sẽ giúp cải thiện làn da trắng hồng mỗi ngày một cách tự nhiên. Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc làm nước ép cà chua, salad hoặc đắp mặt nạ cà chua đều rất tốt cho da.

Uống gì để trắng da từ bên trong?

Nước mật ong và chanh nóng

Chanh ấm và mật ong là loại thức uống giúp trắng da từ sâu bên trong được nhiều chị em yêu thích. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất kết hợp với hàm lượng vitamin C dồi dào có trong chanh giúp làm tăng hiệu quả làm đẹp da lên gấp 2 lần.

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Chanh ấm và mật ong là loại thức uống giúp trắng da từ sâu bên trong được nhiều chị em yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Thức uống làm đẹp da từ chanh ấm và mật ong không những giúp bạn phá hủy các gốc tự do gây lão hóa da mà còn giúp cải thiện các sắc tố da rất hiệu quả. Nếu bạn chưa biết uống gì để trắng da tự nhiên từ bên trong thì chanh ấm và mật ong là một thức uống tuyệt vời dành cho bạn.

Nước dừa

Nước dừa là một trong những thức uống giúp làm đẹp da được nhiều người biết đến. Vì trong nước dừa có chứa nhiều nguyên tố vi lượng như magie, kẽm...và các vitamin có tác dụng xóa mờ sẹo, ngăn ngừa mụn, hỗ trợ làm trắng da và làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Nước dừa còn chứa hàm lượng cytokinin cao sẽ giúp làn da của bạn trắng sáng tự nhiên. Tuy nhiên, việc sử dụng nước dừa làm trắng da cũng nên dừng ở một mức nhất định, bạn không nên uống quá nhiều nước dừa trong cùng một ngày.

Nước đậu đỏ

Trong đậu đỏ có chứa hàm lượng vitamin E và vitamin C cao, giúp tăng khả năng kháng oxy hóa, làm mờ nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa giúp làn da trắng sáng hơn. Sử dụng nước đậu đỏ là một trong những cách làm trắng da đơn giản và hiệu quả được  nhiều người lựa chọn hiện nay.

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Trong đậu đỏ có chứa hàm lượng vitamin E và vitamin C cao, giúp tăng khả năng kháng oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là một số thông tin chia sẻ giúp chị em giải đáp thắc mắc ăn gì để da trắng tự nhiên từ bên trong. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn sở hữu được làn da trắng khỏe tự nhiên.

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