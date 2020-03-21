Cách sử dụng dầu oliu dưỡng da trắng sáng tự nhiên

Dầu oliu được biết đến là nguyên liệu mang lại nhiều công dụng trong làm đẹp . Hiện nay, dầu oliu được nhiều chị em sử dụng để chăm sóc da , giúp dưỡng da sâu và mang lại làn da trắng sáng tự nhiên. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của dầu oliu và cách sử dụng dầu oliu dưỡng da hiệu quả ngay tại nhà.

Dầu oliu là dầu thực vật được chiết xuất từ cây oliu. Cây có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải vào giữ những năm 1500, sau đó được nhân giống ở nhiều nơi trên toàn thế giới.

119 calo

14g chất béo

Carbohydrate (carb) và một lượng nhỏ Protein

8 mig vitamin K (10% nhu cầu hàng ngày)

2 mg vitamin E (10% nhu cầu hàng ngày)

Dầu oliu là dầu thực vật được chiết xuất từ cây oliu - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của dầu oliu đối với da

1. Chống oxy hóa

Dầu oliu có vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn cản quá trình oxy hóa xảy ra hàng ngày. Quá trình oxy hóa tạo ra các gốc tự do gây hại cho tế bào và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu cho thấy, việc bôi dầu oliu lên mặt hàng ngày trước khi ra ngoài nắng có tác dụng chống lại các tế bào gây ung thư hiệu quả.

2. Giàu hàm lượng vitamin

Dầu oliu có chứa rất nhiều các vitamin tan trong chất béo và có lợi cho da. Nhiều chị em thường hay thắc mắc dầu oliu có làm trắng da không. Theo các nghiên cứu, dầu oliu có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và vitamin có tác dụng thay đổi sắc tố da giúp da mặt trắng sáng tự nhiên.

Dầu oliu có chứa rất nhiều các vitamin có lợi cho da - Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ ẩm

Dầu oliu là một trong những loại kem dưỡng ẩm tự nhiên thường được dùng để làm mềm da và tóc. Loại dầu này rất thích hợp dùng vào mùa đông, giúp giữ ẩm, tăng lưu thông máu và chống nứt nẻ da hiệu quả. Ngoài ra, dầu oliu còn có thể được dùng thay thế cho son dưỡng môi.

Thành phần axit béo, vitamin E và chất chống oxy hóa có trong dầu oliu giúp phục hồi hư tổn, trị tóc khô xơ nhờ cơ chế niêm phong các lớp biểu bì bên ngoài tóc. Dầu oliu giúp gia tăng độ bóng mượt của mái tóc, rất tốt cho những người bị tóc chẻ ngọn hoặc tóc xoăn.

4. Tác dụng kháng khuẩn

Dầu oliu đã được chứng minh là có tính kháng khuẩn cao. Tuy nhiên, lại có rất ít nghiên cứu về khả năng kiểm soát các vi khuẩn trên da của dầu ô liu.

Dù vậy, dầu oliu cũng có thể giúp cải thiện việc điều trị ở những người bị loét chân do biến chứng của bệnh tiểu đường mô tuýp 2 gây ra.

Cách sử dụng dầu oliu dưỡng da toàn thân

Cách làm trắng da mặt bằng dầu oliu, chanh và mật ong

Dầu oliu khi kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên như chanh và mật ong sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ cho làn da của bạn.

Để thực hiện cách này, bạn hãy trộn đều 3 muỗng dầu oliu, 3 muỗng mật ong và 2 muỗng nước cốt canh thành hỗn hợp. Tiếp theo, bạn thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn khoảng 15 phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Cách làm này rất phù hợp với những bạn sở hữu làn da khô hoặc thiếu dưỡng chất.

Cách làm trắng da mặt bằng dầu oliu, chanh và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng da bằng dầu oliu qua đêm

Để dưỡng da bằng dầu oliu qua đêm, rửa tay và mặt thật sạch, sau đó đổ 1 - 2 giọt dầu oliu ra lòng bàn tay rồi massage nhẹ nhàng lên da mặt theo vòng tròn. Sáng hôm sau, khi thức dậy rửa mặt lại bằng ấm, bạn sẽ thấy da mịn màng và trắng sáng hơn hẳn.

Một cách khác để bạn có thể thực hiện là cho thêm một ít giấm vào trộn đều với dầu oliu. Cách thực hiện cũng tương tự như trên, giấm sẽ giúp loại bỏ bã nhờn và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Cách dưỡng da bằng dầu oliu qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng dầu oliu tẩy tế bào chết

Bạn có thể dùng dầu oliu vào việc tẩy da chết cho da mặt. Để tẩy tế bào chết trên da mặt, bạn chỉ cần lấy ½ chén đường thô và ½ chén đường nâu trộn đều với dầu oliu. Sau đó dùng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp rồi thoa đều lên da mặt và massage nhẹ nhàng, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch.

Sử dụng dầu oliu tẩy tế bào chết rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy việc sử dụng dầu oliu dưỡng da là phương pháp làm đẹp da hiệu quả được nhiều chị em áp dụng. Bạn có thể sử dụng hoặc kết hợp dầu oliu cùng với các nguyên liệu tự nhiên khác, để có được công thức làm đẹp da đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn có thêm được nhiều kiến thức về chăm sóc sắc đẹp một cách an toàn và hiệu quả.