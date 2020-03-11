Sở hữu một làn da trắng mịn không tì vết là mong muốn của hầu hết các chị em. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ châu Á đều có đặc trưng là da vàng, cộng với tác động lớn từ ánh nắng mặt trời nên nếu không biết cách bảo vệ, làn da rất dễ bị xâm phạm. Vậy làm sao để trắng da mặt nhanh chóng và an toàn nhất? Chị em hãy tham khảo ngay các công thức dưới đây.

Trong sữa chua có chứa thành phần axit lactic - “nguyên liệu vàng” trong lĩnh vực làm đẹp da, giúp da trắng mịn tự nhiên mà không hề gây bào mòn hay kích ứng. Axit lactic còn được ứng dụng trong nhiều loại mỹ phẩm trị mụn bởi sự lành tính và an toàn.

Sử dụng sữa chua không đường là cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng được rất nhiều chị em yêu thích. Công thức này không chỉ hiệu quả mà còn rất an toàn, áp dụng được cả cho da mụn và da nhạy cảm.

Nên đắp sữa chua khoảng 4-5 lần một tuần - Ảnh minh họa: Internet.

Làm sao để trắng da mặt nhanh chóng và an toàn với sữa chua? Cách đơn giản nhất là bạn sử dụng sữa chua không đường đắp lên mặt sau khi đã làm sạch da. Bạn nên sử dụng khoảng 4-5 lần một tuần và liên tục trong vài tuần để thấy được hiệu quả làm sáng và trắng da của sữa chua.

Làm trắng da với mặt nạ khoai tây sữa tươi

Cách làm trắng da mặt nhanh nhất là bạn hãy tận dụng những củ khoai tây có trong bếp. Nếu bạn từng đọc các tài liệu về làm đẹp từ tự nhiên, chắc chắn có từng nghe qua khoai tây chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6, C và lượng beta-carotene dồi dào. Đây là những thành phần “chủ chốt” giúp làn da đẩy lùi sắc tố đen sạm và trở nên trắng mịn hơn.

Công thức làm trắng da nhanh chóng từ khoai tây với sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, loại mặt nạ từ khoai tây sẽ giúp bạn có làn da trắng lên trông thấy ngay sau khi đắp lên mặt. Bạn có thể kết hợp với sữa tươi để tăng hiệu quả hoặc thêm chút mật ong để cung cấp độ ẩm và giúp da đàn hồi, chống lão hóa.

Nghiền nhuyễn khoai tây và trộn với sữa tươi để có công thức làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm mặt nạ trắng da từ khoai tây: Bạn luộc chín ½ củ khoai tây sau đó bóc vỏ, nghiền thật mịn khoai tây. Kế tiếp, bạn trộn với sữa tươi và mật ong cho đến khi hỗn hợp hòa quyện đều thì đắp lên mặt khi còn ấm. Sau khoảng 15-20 phút bạn rửa sạch với nước mát, bạn sẽ thấy da nâng tone lên rõ rệt.

Cách làm da mặt trắng hồng với cà chua

Làm sao để trắng da mặt và giúp da khỏe mạnh, hồng hào? Bạn hãy tham khảo công thức giúp da trắng hồng từ cà chua. Cà chua không chỉ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể mà còn chứa lượng beta-carotene lớn. Đây là thành phần quan trọng giúp làn da hồng hào, khỏe mạnh. Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu làn da ngăm hoặc da có trắng nhưng trắng tái, da yếu thì hãy sử dụng ngay công thức làm đẹp da từ cà chua.

Cà chua có chứa beta-carotene giúp da hồng hào - Ảnh minh họa: Internet.

Cách áp dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả cà chua chín, 1 khúc nha đam và dầu oliu. Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua và cắt nhỏ hạt lựu sau đó xay nhuyễn, trộn với nha đam (đã bỏ vỏ và rửa hết nhựa) cùng dầu ô liu. Hỗn hợp này bạn đắp lên mặt sau khi đã rửa mặt kỹ càng. Bạn nên để khoảng 20 phút để các dưỡng chất thẩm thấu sâu trong da.

Làm trắng da an toàn với tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ nguyên chất từ trước đến nay vẫn được coi là “thần dược” đối với làn da phụ nữ. Nếu kết hợp nguyên liệu này với mật ong, bạn sẽ có công thức tuyệt vời giúp làm trắng da an toàn, trị các vấn đề về da rất hiệu quả. Hỗn hợp tinh bột nghệ và mật ong không những giúp sáng da mà còn đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, các nếp nhăn sẽ chậm xuất hiện hơn.

Tinh bột nghệ không những giúp trắng da mà còn đẩy lùi lão hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Trộn 1 thìa tinh bột nghệ và 1-2 thìa mật ong nguyên chất sau đó đắp lên mặt khoảng 15 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì sử dụng loại mặt nạ này, làn da của bạn sẽ trắng mịn và tươi trẻ hơn, ngăn chặn lão hóa xuất hiện trên da.

Chanh tươi - nguyên liệu làm trắng da cấp tốc

Làm sao để trắng da mặt cấp tốc? Bạn hãy sử dụng chanh vì trong chanh có chứa hàm lượng lớn vitamin C giúp làm mờ nhanh chóng các vết thâm, sạm, giúp da trắng sáng nhanh chóng. Chanh còn chứa một lượng nhỏ axit nên có công dụng thanh tẩy và loại bỏ tế bào chết cho da. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý khi sử dụng chanh, không lạm dụng quá nhiều sẽ dễ gây bào mòn da.

Chanh tươi giúp da sáng hơn và làm mờ vết thâm sạm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách sử dụng chanh để làm trắng da: Bạn có thể kết hợp chanh với một số nguyên liệu có tính dưỡng ẩm và cung cấp các dưỡng chất cho làn da để hỗn hợp vừa có công dụng dưỡng trắng, vừa giúp da mềm mịn. Điển hình là bạn nên sử dụng chanh cùng mật ong, dầu ô liu hoặc trứng gà. Hỗn hợp này bạn chỉ nên đắp 1-2 lần để đảm bảo an toàn cho da.

Trên đây là các công thức giúp chị em giải đáp cho vấn đề: Làm sao để trắng da mặt nhanh chóng và an toàn. Chị em có thể tận dụng những nguyên liệu đơn giản tại nhà nhưng hiệu quả rất tốt để có làn da tươi sáng và mềm mịn hơn.