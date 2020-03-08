Mách nàng cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo

Làm đẹp 08/03/2020 10:39

Bài viết sau sẽ mách bạn cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo tại nhà cực kì đơn giản mà hiệu quả lại cao, giúp nàng lấy lại làn da trắng hồng rạng rỡ.

Nội dung bài viết

Những năm gần đây tắm trắng toàn thân đang là xu thế của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên để có một lộ trình tắm trắng an toàn, hiệu quả mà chi phí lại vừa túi tiền thì không phải là điều dễ dàng gì. Để có thể tắm trắng an toàn nhiều chị em đã tìm đến các viện thẩm mỹ, nhưng không phải ai cũng đủ kinh phí để có thể làm đẹp bằng cách đó. Và rất nhiều chị em đã thử tìm cách tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên. Trong số cách ấy, những cách tắm trắng toàn thân bằng nước vo gạo đang được áp dụng khá phổ biến.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 1
Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo tại nhà giúp cho da đẹp xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước vo gạo

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 2
Làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo giúp da trắng hồng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu từ tự nhiên có công dụng thần kỳ trong việc làm đẹp da. Tuy nhiên, nếu không biết công dụng làm đẹp của nước vo gạo thì cũng sẽ đổ bỏ đi trong  tiếc nuối. Dưới đây là một số công dụng làm trắng da từ nước vo gạo.

- Làm trắng da: Nước vo gạo rất giàu vitamin nhóm B giúp làm sạch sâu và trắng sáng da. Dầu cám trong nước vo gạo là một loại lipid giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa nám, tàn nhang, sạm da và bảo vệ da khỏi tia UV độc hại.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 3
Nước vo gạo có công dụng làm trắng sáng da - Ảnh minh họa: Internet

- Làm mịn và xóa thâm mụn và chống lão hóa: Trong các vitamin nhóm B trong nước vo gạo, vitamin B5 có công dụng ngăn chặn lão hóa, làm mềm mịn da và xóa thâm mụn trên da rất tốt, giúp cho da mịn màng và trắng hồng tự nhiên.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 4
Nước vo gạo có công dụng làm mềm mịn, xóa thâm nám trên da- Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo và sữa tươi

Rất nhiều người không biết cách tắm trắng bằng nước vo gạo và sữa tươi. Nước vo gạo và sữa tươi là công thức vô cùng tuyệt vời để tắm trắng toàn thân, giúp cho da của bạn không những trắng lên mà các lỗ chân lông trên da được se khít lại, da bóng mịn căng tràn và đầy sức sống hơn. Đặc biệt, nó còn giúp cải thiện làn da bị cháy nắng, sạm đen rất tốt. Hơn nữa, hai nguyên liệu này cũng rất dễ tìm kiếm trên thị trường.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 5
Nước vo gạo và sữa tươi là công thức hoàn hảo cho làn da trắng hồng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Nước vo gạo và sữa tươi không đường (có thể chọn sữa dê).

Hướng dẫn cách thực hiện:

- Vo gạo lấy nước.

- Hoà sữa tươi không đường và nước vo gạo vào trong chậu tắm theo tỉ lệ bằng nhau, rồi thêm nước ấm đủ dùng.

- Trước khi tắm, bạn hãy làm ướt cơ thể để loại bỏ bớt bụi bẩn và dầu nhờn, sau đó tẩy tế bào da chết trên da.

- Ngâm mình trong chậu nước vo gạo – sữa tươi trong khoảng 15 phút, vừa ngâm vừa mát xa để thẩm thấu dưỡng chất vào da và tắm như bình thường.

- Cuối cùng, tắm sạch lại bằng nước ấm và có thể dùng thêm nước hoa hồng hoặc là kem cấp ẩm để đạt hiệu quả cao hơn.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 6
Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo và sữa tươi đẹp lại hiệu quả cao và rất an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý:

- Có thể thay thế sữa tươi bằng sữa chua lên men cũng được.

- Nước vo gạo còn có công dụng tẩy tế bào da chết, làm sạch sâu. Vì vậy, mà không nên lạm dụng cách này quá nhiều.

- Nên tắm trắng 3-4  lần/ tuần.

Mẹo làm trắng mịn da từ nước vo gạo

Đây là cách tắm trắng khi không đủ điều kiện như là bồn tắm lớn, ...Nguyên liệu chỉ cần 100% nước vo gạo.

Hướng dẫn cách thực hiện:

- Vo gạo lấy nước.

- Tắm sạch sẽ bằng nước ấm trước đó.

- Thoa nước vo gạo lên toàn thân. Trong quá trình vừa thoa vừa có thể mát xa để da hấp thụ dưỡng chất (hoặc ngâm toàn thân trong nước vo gạo và nước ấm).

- Để yên trên cơ thể trong vòng 15 phút.

- Sau đó, tắm lại sạch bằng nước ấm.

Cach lam trang da toan than bang nuoc vo gao 7
Làm trắng da hoàn toàn bằng nước vo gạo tự nhiên giúp da sáng mịn, trắng hồng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý:

- Đa số gạo trên thị trường đều có chất chống ẩm, mốc. Bởi vậy, tốt nhất khi mua gạo nên tìm hiểu rõ nguồn gốc.

- Hiệu quả của mẹo làm trắng da này khá tốt nhưng sẽ không hiệu quả bằng phương pháp tắm trắng bởi nước vo gạo và sữa tươi nguyên chất.

- Nên thực hiện 3-4 lần trong tuần để cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt trên làn da của mình.

- Có thể dùng thêm nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để có hiệu quả cao nhất.

Thường khi nấu cơm nội trợ, ít khi các chị em chú ý đến phần nước vo gạo, có khi lại dội bỏ đi rất lãng phí. Nước vo gạo thật sự rất quý giá, nó có thể kết hợp với nhiều nguyên, dược liệu khác nhau để làm đẹp. Làm đẹp da bằng nước vo gạo, da vừa trắng lại rất mạnh khỏe, sẽ chậm lão hóa da và nhìn sẽ trẻ ra.

Trên đây là hướng dẫn cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo. Rất đơn giản, hiệu quả mà lại dễ thực hiện, chi phí cũng khá hợp lý. Các chị em nội trợ sẽ không còn phải mất nhiều thời gian và tiền bạc để đến thẩm mỹ viện nữa. Chúc tất cả các chị em áp dụng phương pháp tắm trắng bằng nước vo gạo đều có kết quả tốt.

Kiên trì rửa mặt bằng nước vo gạo hàng ngày, nám hay tàn nhang đều biến mất chỉ sau 1 tuần

Kiên trì rửa mặt bằng nước vo gạo hàng ngày, nám hay tàn nhang đều biến mất chỉ sau 1 tuần

Nếu bạn yêu thích chăm sóc da bằng các sản phẩm thiên nhiên thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua cách làm đẹp bằng nước vo gạo điều trị nám, tàn nhang này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trắng da bằng nước vo gạo trắng da bằng nước vo gạo nước vo gạo có công dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới