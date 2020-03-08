Mách nàng cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo

Những năm gần đây tắm trắng toàn thân đang là xu thế của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên để có một lộ trình tắm trắng an toàn, hiệu quả mà chi phí lại vừa túi tiền thì không phải là điều dễ dàng gì. Để có thể tắm trắng an toàn nhiều chị em đã tìm đến các viện thẩm mỹ, nhưng không phải ai cũng đủ kinh phí để có thể làm đẹp bằng cách đó. Và rất nhiều chị em đã thử tìm cách tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên. Trong số cách ấy, những cách tắm trắng toàn thân bằng nước vo gạo đang được áp dụng khá phổ biến.

- Làm trắng da: Nước vo gạo rất giàu vitamin nhóm B giúp làm sạch sâu và trắng sáng da. Dầu cám trong nước vo gạo là một loại lipid giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa nám, tàn nhang, sạm da và bảo vệ da khỏi tia UV độc hại.

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu từ tự nhiên có công dụng thần kỳ trong việc làm đẹp da. Tuy nhiên, nếu không biết công dụng làm đẹp của nước vo gạo thì cũng sẽ đổ bỏ đi trong tiếc nuối. Dưới đây là một số công dụng làm trắng da từ nước vo gạo.

Nước vo gạo có công dụng làm trắng sáng da - Ảnh minh họa: Internet

- Làm mịn và xóa thâm mụn và chống lão hóa: Trong các vitamin nhóm B trong nước vo gạo, vitamin B5 có công dụng ngăn chặn lão hóa, làm mềm mịn da và xóa thâm mụn trên da rất tốt, giúp cho da mịn màng và trắng hồng tự nhiên.

Nước vo gạo có công dụng làm mềm mịn, xóa thâm nám trên da- Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo và sữa tươi

Rất nhiều người không biết cách tắm trắng bằng nước vo gạo và sữa tươi. Nước vo gạo và sữa tươi là công thức vô cùng tuyệt vời để tắm trắng toàn thân, giúp cho da của bạn không những trắng lên mà các lỗ chân lông trên da được se khít lại, da bóng mịn căng tràn và đầy sức sống hơn. Đặc biệt, nó còn giúp cải thiện làn da bị cháy nắng, sạm đen rất tốt. Hơn nữa, hai nguyên liệu này cũng rất dễ tìm kiếm trên thị trường.

Nước vo gạo và sữa tươi là công thức hoàn hảo cho làn da trắng hồng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Nước vo gạo và sữa tươi không đường (có thể chọn sữa dê).

Hướng dẫn cách thực hiện:

- Vo gạo lấy nước.

- Hoà sữa tươi không đường và nước vo gạo vào trong chậu tắm theo tỉ lệ bằng nhau, rồi thêm nước ấm đủ dùng.

- Trước khi tắm, bạn hãy làm ướt cơ thể để loại bỏ bớt bụi bẩn và dầu nhờn, sau đó tẩy tế bào da chết trên da.

- Ngâm mình trong chậu nước vo gạo – sữa tươi trong khoảng 15 phút, vừa ngâm vừa mát xa để thẩm thấu dưỡng chất vào da và tắm như bình thường.

- Cuối cùng, tắm sạch lại bằng nước ấm và có thể dùng thêm nước hoa hồng hoặc là kem cấp ẩm để đạt hiệu quả cao hơn.

Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo và sữa tươi đẹp lại hiệu quả cao và rất an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý:

- Có thể thay thế sữa tươi bằng sữa chua lên men cũng được.

- Nước vo gạo còn có công dụng tẩy tế bào da chết, làm sạch sâu. Vì vậy, mà không nên lạm dụng cách này quá nhiều.

- Nên tắm trắng 3-4 lần/ tuần.

Mẹo làm trắng mịn da từ nước vo gạo

Đây là cách tắm trắng khi không đủ điều kiện như là bồn tắm lớn, ...Nguyên liệu chỉ cần 100% nước vo gạo.

Hướng dẫn cách thực hiện:

- Vo gạo lấy nước.

- Tắm sạch sẽ bằng nước ấm trước đó.

- Thoa nước vo gạo lên toàn thân. Trong quá trình vừa thoa vừa có thể mát xa để da hấp thụ dưỡng chất (hoặc ngâm toàn thân trong nước vo gạo và nước ấm).

- Để yên trên cơ thể trong vòng 15 phút.

- Sau đó, tắm lại sạch bằng nước ấm.

Làm trắng da hoàn toàn bằng nước vo gạo tự nhiên giúp da sáng mịn, trắng hồng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý:

- Đa số gạo trên thị trường đều có chất chống ẩm, mốc. Bởi vậy, tốt nhất khi mua gạo nên tìm hiểu rõ nguồn gốc.

- Hiệu quả của mẹo làm trắng da này khá tốt nhưng sẽ không hiệu quả bằng phương pháp tắm trắng bởi nước vo gạo và sữa tươi nguyên chất.

- Nên thực hiện 3-4 lần trong tuần để cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt trên làn da của mình.

- Có thể dùng thêm nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để có hiệu quả cao nhất.

Thường khi nấu cơm nội trợ, ít khi các chị em chú ý đến phần nước vo gạo, có khi lại dội bỏ đi rất lãng phí. Nước vo gạo thật sự rất quý giá, nó có thể kết hợp với nhiều nguyên, dược liệu khác nhau để làm đẹp. Làm đẹp da bằng nước vo gạo, da vừa trắng lại rất mạnh khỏe, sẽ chậm lão hóa da và nhìn sẽ trẻ ra.

Trên đây là hướng dẫn cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo. Rất đơn giản, hiệu quả mà lại dễ thực hiện, chi phí cũng khá hợp lý. Các chị em nội trợ sẽ không còn phải mất nhiều thời gian và tiền bạc để đến thẩm mỹ viện nữa. Chúc tất cả các chị em áp dụng phương pháp tắm trắng bằng nước vo gạo đều có kết quả tốt.