Làm đẹp với dầu oliu có rất nhiều cách, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà với những nguyên liệu kết hợp cùng dễ tìm thấy. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về những cách làm đẹp với dầu oliu tại nhà.

Bạn nên thực hiện theo cách này 2 lần 1 tuần để làn da mau chóng sạch mụn

Khi thực hiện massage các nốt mụn sẽ bị bong ra.

Bước tiếp theo bạn lấy một lượng vừa phải dầu oliu và thoa lên mặt theo hình tròn.

Đầu tiên bạn rửa mặt thật sạch để da được khô thoáng sau đó mới dùng dầu oliu để trị mụn.

Trong dầu oliu có chứa ba chất chống oxy hóa như vitamin E, polyphenol và phytosterol. Khi dùng tại chỗ sẽ bảo vệ da khỏi lão hóa sớm. Cách thực hiện dùng dầu oliu trị mụn rất đơn giản:

Những mỹ phẩm trên thị trường đôi khi có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, làm tình trạng da hiện tại trở nên trầm trọng hơn. Dầu oliu sẽ thấm sâu vào trong da khi bạn dùng nó để làm sạch. Thời điểm tốt nhất để dùng dầu oliu là thay thế kem dưỡng ẩm.

Dùng dầu oliu dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là một công dụng khác của dầu oliu. Khi dầu oliu thẩm thấu vào sâu bên trong da kết hợp với các nguyên liệu khác như muối biển sẽ loại bỏ được tế bào chết và giúp da sáng hơn.

Tẩy trang

Bạn cũng có thể dùng dầu oliu để làm bước tẩy trang cho da thay cho các loại mỹ phẩm trên thị trường.

Làm đẹp với dầu oliu và mật ong

Làm đẹp với dầu oliu và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của mật ong

Chữa lành vết thương: nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng khi đắp mật ong lên da có thể điều trị bỏng, loét và các vết thương khác. Bên trong mật ong có chứa chất chữa lành vết thương và nó cũng rất an toàn với đặc tính kích thích tăng trưởng mô tế bào, tăng cường biểu mô đồng thời giảm vết sẹo.

Trị mụn trứng cá: mật ong chứa thành phần có tính kháng khuẩn nên có thể dùng để phòng và chữa mụn.

Tẩy tế bào chết: mật ong có axit hữu cơ tăng cường việc loại bỏ tế bào chết. Bên cạnh đó mật ong cũng giúp chị em phụ nữ cải thiện các đốm đen sạm trên da.

Dưỡng ẩm: bạn có thể dùng mật ong để làm chất dưỡng ẩm tự nhiên, nó không những hút ẩm từ không khí mà còn giữ độ ẩm lại bên trong lớp biểu bì.

Mặt nạ dưỡng da từ dầu oliu, mật ong, muối biển

Mặt nạ dưỡng da từ dầu oliu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Mật ong: 1 thìa

Muối biển: 1 thìa

Dầu oliu: 3 đến 4 giọt

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp đặc sệt.

Sau đó bạn rửa sạch mặt và lau khô bằng khăn bông mềm. Tiếp theo bạn thoa hỗn hợp lên mặt và massage theo vòng tròn, lưu ý cần tránh vùng mắt.

Để yên hỗn hợp trên da mặt 15 phút sau đó rửa lại mặt với nước ấm

Bạn có thể thực hiện cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để cải thiện làn da của mình.

Tắm trắng bằng dầu oliu và sữa tươi

Nguyên liệu:

Sữa tắm: bạn có thể dùng bất kỳ loại nào bạn thích

Dầu oliu: chọn loại dầu nguyên chất, bạn nên dùng loại có dán nhãn extra virgin.

Sữa tươi: bạn nên dùng sữa tươi không đường để tránh cho da bị kích ứng, nổi mụn.

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên bạn cần tẩy tế bào da chết để loại bỏ được bụi bẩn từ sâu bên trong da. Tẩy tế bào chết giúp da chuẩn bị thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn, giúp da tươi trẻ hơn.

Bạn có thể dùng ngay dầu oliu để tẩy da chết kết hợp cùng với muối biển theo tỷ lệ 2 thìa oliu và 3 thìa muối biển. Sau khi massage từ 5 đến 7 phút thì bạn tắm lại với nước sạch và lau khô da.

Bước thứ 2 bạn tiến hành tắm trắng. Đầu tiên bạn pha sữa tắm với dầu oliu, trộn thêm với sữa tươi rồi thoa đều khắp toàn thân. Bạn có thể dùng chà bông để massage nhẹ nhàng, đặc biệt chú ý hơn với các vùng da dày. Sau khi massage khoảng 10 phút thì bạn tắm sạch lại bằng nước mát rồi thấm khô da.

Mặt nạ từ dầu oliu

Dùng chanh và dầu oliu chăm sóc da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Dầu oliu: 1 thìa

Mật ong: 1 thìa

Nước cốt chanh: ½ thìa

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn trộn tất cả nguyên liệu lại và khuấy đều tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

Sau đó bạn rửa sạch và dùng khăn bông lau khô mặt

Thoa hỗn hợp lên da và để yên trong thời gian từ 15 đến 20 phút

Sau khi đủ thời gian bạn rửa sạch lại bằng nước ấm sau đó rửa tiếp lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Mặt nạ từ dầu oliu, chanh và mật ong rất thích hợp cho làn da khô và làm se khít lỗ chân lông. Lưu ý khi dùng loại mặt nạ này cần tránh ánh nắng mặt trời để không bị đen da.

Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Làm đẹp với dầu oliu tại nhà có những phương pháp rất dễ thực hiện, tùy vào từng loại da mà bạn có thể lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp.