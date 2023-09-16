Có một số lý do khiến câu ngạn ngữ “Mỗi ngày một quả táo giúp bạn tránh xa bác sĩ” vẫn rất phổ biến. Cha mẹ, bạn bè và thậm chí cả bác sĩ cũng nói điều đó khá thường xuyên. Loại trái cây giòn ngon này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Từ tiêu hóa đến sức khỏe làn da – có rất nhiều lợi ích sức khỏe của táo mà bạn phải biết. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 9 lý do tại sao bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Táo là một trong những loại trái cây dễ kiếm và giàu dinh dưỡng nhất. Bạn có thể cắn một miếng hoặc cắt thành từng miếng và ăn cùng với các loại trái cây khác như món salad hoặc làm món tráng miệng bằng táo. Cách để thưởng thức táo rất nhiều và những lợi ích sức khỏe từ táo cũng vậy!

1. Táo thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh

Táo là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nhờ những thành phần này mà việc ăn táo sẽ giúp ngăn ngừa táo bón và các tình trạng liên quan.

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt

Mức cholesterol cao không mang đến tin vui. Nhưng một trong những lợi ích sức khỏe của táo, đặc biệt là loại táo đỏ, là nó có tác dụng làm giảm mức cholesterol. Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

3. Táo chống lại các gốc tự do

Táo rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là quercetin và vitamin C, có tác dụng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

4. Quản lý cân nặng

Hàm lượng chất xơ cao trong táo giúp khôi phục lại cảm giác no. Một khi điều đó xảy ra, thỉnh thoảng bạn sẽ không tìm đến những món ăn nhẹ không lành mạnh, làm giảm nguy cơ béo phì.

5. Sức khỏe của xương

Nếu nói về sức khỏe của xương, chúng ta nghĩ đến chủ yếu là sữa và các sản phẩm từ sữa. Nhưng một số hợp chất có trong táo, chẳng hạn như boron, cũng được cho là có tác dụng củng cố xương.

6. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường đang dần xâm nhập vào cuộc sống của nhiều người và việc tiêu thụ táo có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chuyên gia cho biết điều này có thể là do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa có trong táo.

7. Sức khỏe làn da

Vitamin C có trong táo góp phần sản xuất collagen khỏe mạnh, điều cần thiết để duy trì độ đàn hồi của da và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, táo có thể giúp mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung theo một số cách.

8. Sức khỏe hô hấp

Tình trạng ô nhiễm hoặc các yếu tố khác có thể là nhiều nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp. May mắn thay, việc tiêu thụ táo có thể cải thiện chức năng phổi và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp.

9. Bổ sung nước cho cơ thể

Không chỉ dưa hấu hay dưa chuột mới là những loại trái cây chứa thành phần nước cao. Theo các chuyên gia cho biết, táo cũng có hàm lượng nước cao, giúp giữ nước cho cơ thể.

Thành phần dinh dưỡng khi ăn một quả táo mỗi ngày

Một quả táo cỡ trung bình nặng khoảng 182 gram thường cung cấp các chất dinh dưỡng sau:

Lượng calo: Khoảng 95 kcal

Carbohydrate: 25 gam

Đường (bao gồm fructose, glucose và sucrose): 19 gam

Chất xơ: 4 gam (trong đó 2,4 gam không hòa tan và 1,2 gam hòa tan, chủ yếu ở dạng pectin)

Chất đạm: 0,5 gam

Chất béo: 0,3 gam

Vitamin C: Khoảng 14% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Kali: 195 miligam hoặc khoảng 6% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Vitamin K: Khoảng 5% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Vitamin B6 (Pyridoxine): Khoảng 3% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Riboflavin (Vitamin B2): Khoảng 2% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Mangan: Khoảng 4% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Magiê: Khoảng 2% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Canxi: Khoảng 1% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Folate: Khoảng 1% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Sắt: Khoảng 1% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Phốt pho: Khoảng 2% giá trị được khuyến nghị hàng ngày

Ăn bao nhiêu táo một ngày là tốt?

Chuyên gia cho biết không có giới hạn nghiêm ngặt về số lượng táo một người có thể ăn trong một ngày. Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại thực phẩm lành mạnh nào, chúng nên được ăn như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Trung bình, tiêu thụ một hoặc hai quả táo mỗi ngày là điều phổ biến và có lợi cho hầu hết mọi người.

Bên cạnh đó, táo là nguồn cung cấp năng lượng nhanh chóng vì chúng chứa đường tự nhiên có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới. Đồng thời, ăn một quả táo vào buổi sáng có thể kích thích hệ tiêu hóa của bạn trong ngày. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc có tính axit nếu ăn táo khi bụng đói. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề về dạ dày, hãy cố gắng không ăn loại quả này khi bụng đói.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 9 lý do tại sao bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày. Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như này, các độc giả còn chần chừ gì mà không thêm táo vào thực đơn mỗi ngày nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.