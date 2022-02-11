9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được

Sức khỏe 11/02/2022 10:55

Các chuyên gia nói rằng trung bình người lớn cần 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần để giữ gìn sức khỏe.

Tập thể dục một chút sẽ tốt hơn là không tập thể dục và dưới đây là những chia sẻ vè các cách bạn có thể ứng dụng với một số bài tập rất đơn giản. Ngay cả trong lịch trình bận rộn nhất của bạn, việc nâng cao sức khỏe cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

1. Chống đẩy lên tường

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo bản năng, bạn có thể liên tưởng việc chống đẩy là việc khó nhất mà bạn phải làm trong tiết thể dục ở trường nhưng đừng lo, chống đẩy lên tường khác với chống đẩy trên sàn và hầu như ai cũng có thể làm được. Điều thú vị hơn là bạn có thể thực hiện ngay cả khi đang tắm, chỉ cần cẩn thận để không bị trượt. Bài tập này sử dụng nhiều nhóm cơ trên cơ thể bạn, bao gồm cơ tam đầu, cơ tay, hông và cơ bụng.

2. Giữ thăng bằng một chân

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đứng bằng một chân không chỉ cải thiện khả năng giữ thăng bằng mà còn giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn. Bạn có thể dễ dàng kết hợp bài tập đơn giản này vào thói quen thư giãn cơ thể vào buổi sáng và buổi tối bằng cách thực hiện nó trong khi đánh răng. Đứng trên một chân trong 60 giây trong khi hóp bụng vào để vận động các cơ cốt lõi của cơ thể và sau đó chuyển sang thực hiện tương tự ở chân còn lại.

3. Gập người

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bài tập này không chỉ đơn giản để thực hiện mà còn là một trong những bài tập bạn có thể thực hiện khi tắm. Nó nhắm vào các cơ xung quanh cơ thể, cải thiện khả năng giữ thăng bằng của bạn và đốt cháy nhiều calo hơn so với gập bụng trên thảm.

4. Đi bộ

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Đi bộ là một hình thức tập thể dục rất thực tế và được đánh giá tốt. Các chuyên gia nói rằng trung bình chúng ta nên đi khoảng 7.000 bước mỗi ngày, nhưng nếu điều đó có vẻ quá cao siêu đối với bạn, đừng ngại đặt mục tiêu của bạn ở mức thực tế hơn. Dù đi bộ một chút thì cũng sẽ tốt hơn là không thực hiện gì. Đi bộ đến cửa hàng tạp hóa nhà thay vì lái ô tô có thể là một khởi đầu luyện tập đi bộ tốt.

5. Vặn mình

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bài tập này nhắm vào các cơ giúp ổn định cột sống của bạn. Bạn có thể thực hiện bài tập này với một tạ nhưng xin lưu ý rằng "tạ" không nhất thiết là tạ nặng, vì bạn có thể sử dụng là bất cứ thứ gì từ chai nước đến viên gạch để hỗ trợ động tác này. Bằng cách tăng thêm trọng lượng, bạn sẽ giúp hình thành nhiều tác động lên cơ hơn (đừng lo lắng, bạn sẽ không tăng cân) và củng cố xương của bạn.

6. Tư thế Kickbacks

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tên của bài tập này rất dễ hiểu: bạn “đá” một chân của mình ra sau. Mặc dù bài tập này truyền thống được thực hiện bằng hai chân nhưng bạn có thể thực hiện khi đang đứng. Chỉ cần dựa vào bức tường gần nhất và đưa chân ra sau, luân phiên hai bên. Thực hiện động tác giật ngược cơ thể như vậy giúp bạn tăng cường sức mạnh ở phần dưới cơ thể.

7. Động tác đẩy hông

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Phía trên là các bài tập bạn có thể làm khi tắm, vì vậy bây giờ hãy chuyển sang những bài tập bạn có thể thực hiện trên giường của mình. Động tác đẩy hông là một bài tập tuyệt vời để xây dựng sức mạnh cho cơ mông và cũng để làm cho mông của bạn phát triển. Bạn có thể dễ dàng thực hiện chúng trên giường vì tất cả những gì bạn cần làm là nằm xuống và đưa hông lên xuống trong khi hóp bụng vào.

8. Giơ chân chéo

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Tất cả những gì bạn cần làm cho bài tập này là rung chân lên xuống trong khi tập trung vào các cơ ở chân. Bạn sẽ cảm thấy bị kích ở cơ bụng, nhưng điều đó có nghĩa là cơ đang hoạt động và nhắm vào các cơ chính cũng như cơ ở mông. Bài tập này có thể được thực hiện trên giường mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào.

9. Tắm vòi hoa sen nước nóng xen kẽ nước lạnh

9 bài tập đơn giản nâng cao sức khỏe mà bất kỳ bà mẹ bận rộn nào cũng có thể thực hiện được - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Ngược lại với vòi hoa sen một loại nước là quá trình bạn thực hiện xen kẽ giữa việc tắm vòi hoa sen nước nóng và nước lạnh nhiều lần. Những lợi ích của việc này bao gồm tăng cường năng lượng, giống như tập luyện thông thường và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn nên thực hiện đầy đủ 3 chu kỳ chuyển đổi giữa nước nóng và lạnh và kết thúc phiên tắm bằng nước lạnh.

Theo Brightside

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