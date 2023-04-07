7 dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị trầm cảm

Bệnh trầm cảm phổ biến đến mức 80% dân số thế giới bị trầm cảm vào một thời điểm nào đó trong đời và nguy cơ mắc bệnh trầm cảm suốt đời là 15% đến 25%. Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, và nó phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Hội chứng có tỷ lệ cao ở những người ly thân, ly hôn và thất nghiệp.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng tâm trí và cơ thể luôn có những phản ứng liên kết. Vậy nên khi tâm trí bạn bị choáng ngợp với những căng thẳng hàng ngày; cũng làm cho cơ thể chịu không ít áp lực. Hậu quả của vấn đề đó là cơ thể sẽ luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Để ngăn ngừa sự tiếp diễn này, hãy tập cho mình những thói quen giúp giải tỏa căng thẳng giúp thoải mái cả suy nghĩ lần tinh thần tránh xa những dấu hiệu bệnh trầm cảm.

Không thể tập trung

Theo các nghiên cứu, lo lắng và trầm cảm thường có thể khiến bạn cảm thấy bối rối; hoặc thậm chí muốn tách biệt khỏi xã hội. Khoảng thời gian đó, bạn chỉ muốn có một không gian riêng để tập trung giải quyết các vấn đề của mình. Nhưng khoa học đã chứng minh; nếu bạn suy nghĩ trong tình trạng căng thẳng sẽ hạn chế khả năng tư duy; vì cơ bản não bộ đã không thể tập trung.

Luôn cảm thấy chán nản, buồn rầu



Cuộc sống của bất kỳ ai đều có những ngày vui cũng như những ngày buồn. Tuy nhiên, nếu bạn mắc chứng trầm cảm, nỗi buồn có thể kéo dài ngày này sang ngày khác mà không có dấu hiệu chấm dứt.

Bạn luôn bị đè nặng bởi tâm trạng tiêu cực trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. Chính điều đó khiến bạn không tìm thấy niềm vui và động lực trong công việc và học tập.

Đẩy mọi người ra xa



Những người chán nản có quan điểm tiêu cực về bản thân và tương lai của họ. Nếu bạn bị trầm cảm, bạn có thể cảm thấy như bạn không có gì để mong đợi, vì vậy bạn có xu hướng quên đi tất cả những phần tích cực trong cuộc sống, như mối quan hệ của bạn với những người khác.

Vì thế, bạn bắt đầu cô lập bản thân khỏi gia đình và bạn bè. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị các triệu chứng trầm cảm ở tuổi thiếu niên thực sự đã gặp nhiều xung đột trong chuyện tình cảm nam nữ hơn so với thanh thiếu niên không bị trầm cảm.

Dạ dày khó chịu

Trong tình trạng bạn lo lắng, hồi hộp; các bộ phận trong cơ thể sẽ không hoạt động tối ưu như bình thường; đặc biệt là bộ phận tiêu hóa. Thức ăn bạn hấp thụ không chuyển hóa tốt; quá trình co bóp của dạ dày bị gián đoạn làm phát sinh những triệu chứng như quặn bụng, khó tiêu, đau dạ dày, nghiêm trọng hơn sẽ biến thành hội chứng ruột kích thích.

Triệu chứng mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều

Không gian tĩnh lặng trước khi ngủ tạo điều kiện cho bạn đắm chìm vào suy tư; và các luồng suy nghĩ sẽ dồn dập kéo tới khiến bạn không ngủ được. Lâu dần, cơ thể phải “đương đầu” với mệt mỏi vì thiếu ngủ; dẫn đến khả năng xử lí các công việc bị giảm sút. Vì thế, mất ngủ lầ một trong những dấu hiệu bệnh trầm cảm sơ khởi mà bạn nên lưu ý.

Dễ giận dữ, cáu gắt với mọi chuyện xung quanh

Các triệu chứng của trầm cảm luôn đi liền với buồn bã, mệt mỏi, sụt hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân - là dấu hiệu của sự yếu đuối. Vì vậy, bạn rất dễ trở nên tức giận ai hoặc chuyện gì đó một cách khó hiểu. Bạn có thể ném mọi thứ, hoặc la lên, hoặc cố gắng làm tổn thương người khác như một cách để đối phó.



Khi bạn bị trầm cảm, những cơn tức giận của bạn có thể bùng phát ở bất cứ đâu. Chẳng hạn như trong bữa ăn, mọi người trong gia đình đang thảo luận với nhau và đột nhiên bạn cảm thấy khó chịu, ném bát đũa và chửi rủa. Đây không chỉ là một phản ứng cảm xúc đơn thuần mà nó bắt nguồn từ bên trong cơ thể bạn.

Hãy luôn cẩn thận đừng để cho cơ thể của mình rơi vào những tình trạng trên hay không nhé. Nếu bạn có những dấu hiệu trên thì hãy đến ngay với bác sĩ tâm lý để điểu trị kịp thời tránh dẫn tới hậu quả khôn lường nhé.

Theo Huffpost