Viện Ung thư Hoa Kỳ khuyên rằng nếu công việc của bạn chủ yếu là ít vận động, hãy giảm thời gian ít vận động bằng cách nghỉ ngơi thường xuyên và tập thể dục nhẹ vào giờ ăn trưa.

Theo nghiên cứu, cứ ngồi 2 giờ thì nguy cơ ung thư tăng lên. Nói cách khác, cứ sau hai giờ ngồi, nguy cơ phát triển ung thư ruột kết tăng 8%, ung thư phổi 6% và ung thư nội mạc tử cung 10%.

Ảnh minh họa: Internet

2. Làm việc ca đêm

Có những trường hợp không thể tránh khỏi ca đêm khi làm việc. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông làm việc quá nhiều vào ban đêm sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn.

Một phát hiện thú vị là nghiên cứu tương tự cho thấy nam giới ngủ hơn 10 tiếng mỗi đêm cũng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nói cách khác, khi nói đến giấc ngủ, ngủ quá nhiều thực sự không tốt.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể điều chỉnh lịch làm việc của mình, nhưng bạn nên cố gắng tránh làm việc vào ban đêm. Và ngủ đủ 8 tiếng là tốt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Uống quá nhiều rượu, bia

Theo Viện Ung thư Quốc gia, bạn uống càng nhiều rượu, bia thì nguy cơ mắc bệnh ung thư liên quan đến rượu, bia càng cao. Những bệnh ung thư này bao gồm ung thư thực quản và ung thư vú.

Uống nhiều rượu, bia cũng gây xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ảnh minh họa: Internet

4. Uống đồ uống như cà phê quá nóng

Những người uống đồ uống như cà phê mỗi ngày nên chú ý đến nhiệt độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồ uống quá nóng làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Đặc biệt, đồ uống nóng trên 65 độ C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nếu bạn tiếp tục làm bỏng cổ họng khi ăn cà phê nóng vào buổi sáng, nó có thể gây ung thư sau này.

Theo các nhà khoa học, đồ uống nóng làm hỏng tế bào và thúc đẩy sự phát triển của mô mới. Tại thời điểm này, nếu đột biến xảy ra giữa các tế bào, chúng sẽ phát triển nhanh hơn các tế bào khác và trong quá trình này, các khối u có thể hình thành.

Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn quá nhiều thịt cháy

Hạn chế ăn thịt đỏ để tốt cho sức khỏe, nhưng cách chế biến cũng ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt cháy làm tăng nguy cơ ung thư thận, ruột kết, tuyến tiền liệt và tuyến tụy.

Có thể giảm nguy cơ này bằng cách nướng thịt hoặc luộc thịt. Nấu từ từ bằng cách cho vào nồi đất nung cũng rất tốt.