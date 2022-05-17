Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới tuổi trung niên đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào cho đến khi nó đã tiến triển đến một mức độ nhất định.

Tuyến tiền liệt là một trong những cơ quan sinh sản của nam giới nằm ngay dưới bàng quang, có nhiệm vụ sản xuất và tiết ra một phần chất lỏng tạo nên tinh dịch. Các bệnh về tuyến tiền liệt như viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt nên giảm lượng chất béo và ăn những thực phẩm tốt cho tuyến tiền liệt. Về vấn đề này, hãy cùng tham khảo 5 loại thực phẩm tốt để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt do 'Activebit.com' giới thiệu.

Tế bào ung thư tuyến tiền liệt đè lên niệu đạo là đường thải nước tiểu ra ngoài và gây khó khăn khi đi tiểu.

Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có chứa một chất chống oxy hóa gọi là lycopene. Qua một số nghiên cứu, thành phần này có đặc tính chống ung thư. Đặc biệt, nó có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene được cơ thể hấp thụ tốt hơn khi dùng chung với chất béo. Do đó, nó sẽ hiệu quả hơn khi tiêu thụ với dầu ô liu,...

Quả óc chó

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn hai nắm (khoảng 56 gram) quả óc chó mỗi ngày đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa sự phát triển và tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas đã tìm thấy khối u ung thư tuyến tiền liệt ở nhóm chuột không được ăn quả óc chó là 44% trong khi đó ở nhóm chuột ăn chế độ ăn có bổ sung quả óc chó chỉ có ở 18% và phát hiện ra rằng khối u ung thư cũng chỉ bằng một phần tư kích thước của mức trung bình.

Đậu đen

Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen chứa anthocyanin (một sắc tố flavonoid) và isoflavone được gọi là phytoestrogen. Các thành phần này ức chế đặc tính gây ung thư của nội tiết tố nam và ức chế sự phát triển của ung thư.

Trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần catechin trong trà xanh giúp ngăn chặn quá trình sản sinh các mạch máu mới trong tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Bông cải xanh

Ảnh minh họa: Internet

Giống như các loại rau họ cải khác, bông cải xanh có đặc tính chống ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị ung thư tuyến tiền liệt, phổi, vú và tuyến tụy thường ăn ít các loại rau họ cải này hơn đáng kể so với những người không bị ung thư.

Bông cải xanh đã được chứng minh là có khả năng chống ung thư cao hơn nhiều so với các loại rau họ cải khác như súp lơ trắng. Một nghiên cứu khác cho thấy chất chống oxy hóa trong bông cải xanh làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ ở nam giới.

(Theo Kormedi)