5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả hơn bạn nghĩ

Sống khỏe 15/05/2022 16:51

Nhiều người nghĩ rằng chạy 8 km mỗi ngày hoặc nâng tạ nặng là cách duy nhất để thấy được hiệu quả của việc tập thể dục. Tuy nhiên có những bài tập vô cùng đơn giản nhưng có mang lại hiệu quả không ngờ mà chúng ta đã bỏ qua.

Ngay cả khi bạn vận động cơ thể bằng những động tác dễ dàng mà không cần thiết bị cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch rất nhiều. Có những bài tập có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời mà không gây áp lực quá nhiều lên các khớp hoặc cơ. Một trang tin tức online của Mỹ đã giới thiệu những bài tập đơn giản này.

Đi bộ

5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả hơn bạn nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn đang đi bộ quanh nhà, đi bộ đường dài hoặc đi bộ quanh văn phòng, đi bộ có một số lợi ích chữa bệnh tim. Theo Mayo Clinic, đi bộ nhanh có thể giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa bệnh tim và tiểu đường, đồng thời củng cố chân và các cơ cốt lõi.

Nó cũng giải phóng endorphin trong não và khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải học cách đi bộ đúng cách. Giữ đầu thẳng và nhìn về phía trước trong khi đi bộ để không bị căng cổ và vai.

Nhảy dây

Theo cổng thông tin y tế và sức khỏe Hoa Kỳ WebMD, chỉ cần từ 15 đến 20 phút nhảy dây sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp chân và giảm cân. Nhảy dây có thể gây căng thẳng cho đầu gối, mắt cá chân và hông của bạn nhiều hơn so với đi bộ, nhưng không nhiều bằng chạy. Cần học đúng tư thế nhảy dây và giảm áp lực lên các khớp khi tiếp đất.

Chống đẩy

5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả hơn bạn nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường xuyên chống đẩy trong văn phòng, v.v., bạn có thể cảm thấy ngực, lưng, vai, cơ tam đầu và cơ trung tâm của mình khỏe hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chống đẩy là một bài tập tốt cho nam giới muốn tăng cường cơ ngực và cho phụ nữ muốn săn chắc tay và chân. Khi bạn mới bắt đầu thực hiện chống đẩy, 5 đến 10 lần mỗi hiệp là phù hợp và bạn có thể tăng dần số lần chống đẩy.

Leo cầu thang

Sức khỏe của bạn phụ thuộc vào việc bạn chọn thang bộ hay thang máy. Leo cầu thang có thể làm tăng nhịp tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa huyết áp cao và tắc nghẽn động mạch, cơ và xương cũng được củng cố.

Leo cầu thang đốt cháy lượng calo gấp 2 đến 3 lần so với đi bộ, rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng và giúp bạn cảm thấy thoải mái như bất kỳ bài tập thể dục nào khác. Đặc biệt, nó là một lợi thế mà bạn có thể thực hiện nó trong cuộc sống hàng ngày ngay cả khi bạn không đến phòng tập, gym.

Plank

5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả hơn bạn nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp tập plank cơ bản là tư thế giữ cho vai, xương chậu và gót chân trên một đường thẳng, lưng thẳng và khuỷu tay nâng cao. Lúc này không nên cong lưng hoặc nâng mông, giữ thân trên một đường thẳng. 

Mặc dù plank là một bài tập đơn giản không cần thiết bị nhưng nó sử dụng các cơ sâu bên trong, làm săn chắc phần giữa của cơ thể và cải thiện độ linh hoạt, cân bằng và tư thế xung quanh vai. Giảm đau lưng bằng cách tăng cường các cơ trung tâm.

(Theo Kormedi)

7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch

7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Khi nhiệt độ hàng ngày chênh lệch lớn thì đó là nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh hoặc các chứng bệnh khác về đường hô hấp. Có một số người sống chung với cảm lạnh mỗi khi chuyển mùa còn có những người thì vẫn khỏe mạnh. Vậy tại sao lại như vậy? Điều này là do khả năng tự bảo vệ của cơ thể chúng ta khỏi vi rút xâm nhập, tức là khả năng miễn dịch của mỗi người là khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập đơn giản tốt cho sức khỏe đi bộ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 46 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?