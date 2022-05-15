5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả hơn bạn nghĩ

Nhiều người nghĩ rằng chạy 8 km mỗi ngày hoặc nâng tạ nặng là cách duy nhất để thấy được hiệu quả của việc tập thể dục. Tuy nhiên có những bài tập vô cùng đơn giản nhưng có mang lại hiệu quả không ngờ mà chúng ta đã bỏ qua.

Ngay cả khi bạn vận động cơ thể bằng những động tác dễ dàng mà không cần thiết bị cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch rất nhiều. Có những bài tập có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời mà không gây áp lực quá nhiều lên các khớp hoặc cơ. Một trang tin tức online của Mỹ đã giới thiệu những bài tập đơn giản này. Đi bộ Ảnh minh họa: Internet Cho dù bạn đang đi bộ quanh nhà, đi bộ đường dài hoặc đi bộ quanh văn phòng, đi bộ có một số lợi ích chữa bệnh tim. Theo Mayo Clinic, đi bộ nhanh có thể giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa bệnh tim và tiểu đường, đồng thời củng cố chân và các cơ cốt lõi.

Nó cũng giải phóng endorphin trong não và khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải học cách đi bộ đúng cách. Giữ đầu thẳng và nhìn về phía trước trong khi đi bộ để không bị căng cổ và vai. Nhảy dây Theo cổng thông tin y tế và sức khỏe Hoa Kỳ WebMD, chỉ cần từ 15 đến 20 phút nhảy dây sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp chân và giảm cân. Nhảy dây có thể gây căng thẳng cho đầu gối, mắt cá chân và hông của bạn nhiều hơn so với đi bộ, nhưng không nhiều bằng chạy. Cần học đúng tư thế nhảy dây và giảm áp lực lên các khớp khi tiếp đất.

Chống đẩy Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn thường xuyên chống đẩy trong văn phòng, v.v., bạn có thể cảm thấy ngực, lưng, vai, cơ tam đầu và cơ trung tâm của mình khỏe hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chống đẩy là một bài tập tốt cho nam giới muốn tăng cường cơ ngực và cho phụ nữ muốn săn chắc tay và chân. Khi bạn mới bắt đầu thực hiện chống đẩy, 5 đến 10 lần mỗi hiệp là phù hợp và bạn có thể tăng dần số lần chống đẩy. Leo cầu thang Sức khỏe của bạn phụ thuộc vào việc bạn chọn thang bộ hay thang máy. Leo cầu thang có thể làm tăng nhịp tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa huyết áp cao và tắc nghẽn động mạch, cơ và xương cũng được củng cố. Leo cầu thang đốt cháy lượng calo gấp 2 đến 3 lần so với đi bộ, rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng và giúp bạn cảm thấy thoải mái như bất kỳ bài tập thể dục nào khác. Đặc biệt, nó là một lợi thế mà bạn có thể thực hiện nó trong cuộc sống hàng ngày ngay cả khi bạn không đến phòng tập, gym. Plank Ảnh minh họa: Internet Phương pháp tập plank cơ bản là tư thế giữ cho vai, xương chậu và gót chân trên một đường thẳng, lưng thẳng và khuỷu tay nâng cao. Lúc này không nên cong lưng hoặc nâng mông, giữ thân trên một đường thẳng. Mặc dù plank là một bài tập đơn giản không cần thiết bị nhưng nó sử dụng các cơ sâu bên trong, làm săn chắc phần giữa của cơ thể và cải thiện độ linh hoạt, cân bằng và tư thế xung quanh vai. Giảm đau lưng bằng cách tăng cường các cơ trung tâm. (Theo Kormedi)

7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch Khi nhiệt độ hàng ngày chênh lệch lớn thì đó là nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh hoặc các chứng bệnh khác về đường hô hấp. Có một số người sống chung với cảm lạnh mỗi khi chuyển mùa còn có những người thì vẫn khỏe mạnh. Vậy tại sao lại như vậy? Điều này là do khả năng tự bảo vệ của cơ thể chúng ta khỏi vi rút xâm nhập, tức là khả năng miễn dịch của mỗi người là khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-bai-tap-don-gian-nhung-hieu-qua-hon-ban-nghi-468900.html