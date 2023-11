7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Hầu hết tất cả các bệnh do viêm gây ra, chẳng hạn như viêm mũi, viêm amidan, viêm phổi và các bệnh ung thư khác nhau do tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn cũng như viêm da dị ứng và cảm nhẹ ở trẻ em đều do khả năng miễn dịch suy yếu. Nếu hệ thống miễn dịch suy yếu cơ thể chúng ta không thể bảo vệ đúng cách trước sự xâm nhập của các loại vi rút gây ra các bệnh khác nhau. Vì vậy cần duy trì những thói quen sau đây để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Uống đúng cách

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng tăng cường hệ thống miễn dịch của mình bằng cách thay đổi đồ uống mà chúng ta uống hàng ngày. Thay vì thói quen uống cà phê và đồ uống có ga, uống nước lọc và trà nóng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, uống nước lạnh có thể gây hại cho sức khỏe của bạn vì vậy bạn nên uống trà nóng thường xuyên.