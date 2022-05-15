7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Sức khỏe 15/05/2022 15:55

Khi nhiệt độ hàng ngày chênh lệch lớn thì đó là nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh hoặc các chứng bệnh khác về đường hô hấp. Có một số người sống chung với cảm lạnh mỗi khi chuyển mùa còn có những người thì vẫn khỏe mạnh. Vậy tại sao lại như vậy? Điều này là do khả năng tự bảo vệ của cơ thể chúng ta khỏi vi rút xâm nhập, tức là khả năng miễn dịch của mỗi người là khác nhau.

Hầu hết tất cả các bệnh do viêm gây ra, chẳng hạn như viêm mũi, viêm amidan, viêm phổi và các bệnh ung thư khác nhau do tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn cũng như viêm da dị ứng và cảm nhẹ ở trẻ em đều do khả năng miễn dịch suy yếu. Nếu hệ thống miễn dịch suy yếu cơ thể chúng ta không thể bảo vệ đúng cách trước sự xâm nhập của các loại vi rút gây ra các bệnh khác nhau. Vì vậy cần duy trì những thói quen sau đây để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Uống đúng cách

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Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng tăng cường hệ thống miễn dịch của mình bằng cách thay đổi đồ uống mà chúng ta uống hàng ngày. Thay vì thói quen uống cà phê và đồ uống có ga, uống nước lọc và trà nóng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, uống nước lạnh có thể gây hại cho sức khỏe của bạn vì vậy bạn nên uống trà nóng thường xuyên.

Nếu bạn uống trà quế với mật ong, nó không chỉ có vị ngon mà nó còn cải thiện chức năng của tế bào bạch cầu và giúp miễn dịch. Uống trà trái cây giàu vitamin C một thời gian sẽ tốt cho việc tăng sức đề kháng. Trà làm từ vỏ cam quýt có thể dễ dàng tìm được và không tốn kém là loại rất thích hợp cho khoảng thời gian chuyển mùa. Tránh đồ uống có ga và uống những đồ uống này có thể giúp ngăn ngừa béo phì.

Ăn những thực phẩm làm ấm cơ thể

Ngoài việc uống đồ uống, ăn những thực phẩm làm ấm cơ thể sẽ rất tốt cho việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Đó là do khi nhiệt độ cơ thể hạ thấp, đồng thời khả năng miễn dịch cũng bị hạ thấp khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm làm ấm cơ thể chẳng hạn như bắp cải, bông cải xanh và tỏi nhưng chần hoặc luộc sơ qua rồi ăn sẽ giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Ăn rau ngũ sắc

Rau xanh như rau bina giúp cải thiện chức năng gan, thực phẩm màu đỏ như đậu đỏ sẽ giúp cải thiện chức năng thận và rau trắng cải thiện chức năng phổi. Màu vàng giúp tăng cường sức khỏe cho dạ dày và các loại thực phẩm màu đen như đậu và rong biển rất tốt cho thận. Những thực phẩm này cũng rất tốt cho việc giảm mỡ bụng. Ăn thực phẩm lành mạnh là điều quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, nhưng điều quan trọng hơn đó là duy trì một công thức lành mạnh và thói quen ăn uống thường xuyên.

Di chuyển cơ thể của bạn thường xuyên ngay cả khi ở nhà

Mọi người đều biết rằng tập thể dục là tốt. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên 1 độ C thông qua tập thể dục, khả năng miễn dịch tăng lên năm lần. Tuy nhiên, để tập thể dục đều đặn trong cuộc sống bận rộn hàng ngày không hề dễ dàng như bạn nghĩ. Sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy và tạo thói quen đi bộ vào giờ ăn trưa sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Đi bộ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng trong khi đi bộ. Vitamin D, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chỉ được tổng hợp bằng ánh sáng mặt trời. 

Ngủ 7 giờ mỗi ngày

Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Điều quan trọng không kém việc duy trì giấc ngủ trong 7-8 tiếng mỗi ngày. Tốt hơn là bạn nên ngủ trước 11 giờ đêm và dậy sau 3 giờ sáng vì trong khoảng này thì hoạt động miễn dịch của cơ thể chúng ta hoạt động mạnh mẽ nhất. Trước khi đi ngủ, tắm hoặc ngâm chân để giảm căng thẳng và stress đồng thời giúp cơ thể có giấc ngủ sâu và tăng cường khả năng miễn dịch.

Tầm quan trọng của thở bụng

7 thói quen sống giúp tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tập thói quen hít thở 5 phút trước khi đi ngủ hoặc thức dậy vào buổi sáng cũng rất tốt. Theo Bệnh viện Bundang, Đại học Quốc gia Seoul, thở bụng không chỉ đưa không khí trong lành vào sâu trong phổi mà còn kích thích các cơ quan nội tạng loại bỏ khí lạnh. Nó giúp tăng khả năng miễn dịch bằng cách giải phóng các gốc tự do làm giảm khả năng miễn dịch và kích hoạt amidan và các tuyến bạch huyết chịu trách nhiệm về chức năng bảo vệ của cơ thể chúng ta.

Thực hành những điều nhỏ

Không dễ dàng khi đột ngột thay đổi thức ăn hoặc tập thể dục tăng cường miễn dịch hay là ăn kiêng. Luôn có những câu than phiền rằng "Ai mà chả biết nhưng nói thì dễ hơn làm" Tuy nhiên, hãy cố gắng thực hành ít nhất một trong những thói quen được liệt kê ở trên. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Nâng cao khả năng miễn dịch và giảm mỡ bụng bắt đầu từ một thói quen nhỏ thay vì tiêu nhiều tiền.

(Theo Kormedi)

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