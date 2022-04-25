Gan được gọi là 'cơ quan im lặng' vì nó âm thầm thực hiện chuyển hóa carbohydrate, axit amin và protein, chất béo, bilirubin, vitamin, khoáng chất và hormone không những vậy còn giúp thanh lọc và giải độc cho cơ thể.

Gan được gọi là 'cơ quan im lặng' vì nó âm thầm thực hiện chuyển hóa carbohydrate, axit amin và protein, chất béo, bilirubin, vitamin, khoáng chất và hormone không những vậy còn giúp thanh lọc và giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, khi sự mệt mỏi tích tụ cùng các chất độc hại thì các chức năng của gan không thể hoạt động tốt và có thể dẫn đến các bệnh khác nhau.

Ăn những thực phẩm tự nhiên có chức năng giải độc gan cùng với chế độ nghỉ ngơi, kiêng rượu bia khi gan mệt mỏi cũng là một cách tốt để giúp gan họat động hiệu quả. River Support, chuyên trang nghiên cứu về chức năng gan đã giới thiệu 5 loại thực phẩm tốt cho việc giải độc gan. Táo Ảnh minh họa: Internet Táo chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất phytochemical như flavonoid. Tất cả những chất này đều tham gia vào quá trình giải độc gan. Ngoài ra, pectin (một loại polysaccharide được phân bố rộng rãi trên thực vật) có trong táo góp phần loại bỏ các thành phần kim loại ra khỏi máu.

Bông cải xanh Ảnh minh họa: Internet Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải làm tăng lượng glucosinolate trong cơ thể. Các glucosinolate chứa trong những loại rau này cũng được biết đến là có tác dụng chống ung thư và có chức năng giải độc cùng với vitamin C, nó làm tăng các enzym giải độc trong gan và đào thải chất độc ra ngoài. Quả óc chó Các loại hạt như quả óc chó có chứa arginine. Arginine là một axit amin giúp loại bỏ ammonia trong gan. Ngoài ra, quả óc chó cũng chứa nhiều thành phần Glutathione và axit béo omega-3 axit béo giúp tăng hiệu quả giải độc gan. Bưởi Ảnh minh họa: Internet Bưởi chứa nhiều vitamin C và glutathionelàm tăng quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Một quả bưởi chứa 70mg glutathione (một loại protein giúp sản xuất các enzym giải độc gan). Ngoài ra, thành phần pectin có trong bưởi cũng có chức năng làm giảm lượng cholesterol. Tỏi Ảnh minh họa: Internet Tỏi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và một trong số đó là giải độc gan. Tỏi có chứa allicin và selen giúp làm sạch gan. Ngoài ra, tỏi cũng có tác dụng làm giảm cholesterol và chất béo trung tính. (Theo Kormedi)

Các bài tập giảm cân phù hợp với từng loại hình cơ thể Các chuyên gia cho rằng "Để giảm cân thành công điều quan trọng là biết cơ thể mình thuộc loại hình gì để lựa chọn bài tập phù hợp". Theo tờ Daily Mail (một nhật báo của Anh) đã giới thiệu các loại hình cơ thể của phụ nữ và các bài tập luyện phù hợp dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-thuc-pham-giup-giai-doc-gan-464334.html