Dưới đây là một số lời khuyên về cách kiểm soát bản thân khi mức độ tức giận của bạn tăng cao.

Trong khi tức giận là một trạng thái tâm trí cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta, nó thường vượt khỏi tầm tay khi mức độ căng thẳng của chúng ta tăng lên. Nó có thể có nhiều triệu chứng về thể chất mà chúng ta hiếm khi nhận ra cho đến khi chúng tiến triển một chút.Trong khi tức giận là một trạng thái tâm trí cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta, nó thường vượt khỏi tầm tay khi mức độ căng thẳng của chúng ta tăng lên. Nó có thể có nhiều triệu chứng về thể chất mà chúng ta hiếm khi nhận ra cho đến khi chúng tiến triển một chút.

Bạn có thể nhận thấy rằng mỗi khi bạn cao giọng và có một cuộc tranh cãi nảy lửa, nhịp tim của bạn sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là huyết áp của bạn cũng tăng lên, và đó là lý do tại sao bạn trông bối rối, với má đỏ và các tĩnh mạch nổi trên da.

Bạn cũng thở nặng hơn và nhanh hơn trong khi việc thở lại giúp chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ quan chính của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận thấy bàn tay và bàn chân của mình lạnh hơn bình thường.

2. Hệ thống miễn dịch của bạn bị ảnh hưởng

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thậm chí nhớ lại một cuộc tranh cãi nảy lửa mà bạn đã có trong quá khứ sẽ làm giảm khả năng phòng vệ miễn dịch của bạn trong 6 giờ. Điều này đặc biệt đúng với những người thường bình tĩnh và rất hiếm khi tức giận đối với họ. Những người rất dễ nổi giận có thể nhận thấy rằng họ bị ốm thường xuyên hơn, với hệ thống miễn dịch của họ yếu hơn. Điều này cùng với sự gia tăng lo lắng của họ, khiến sức khỏe của họ gặp nguy hiểm lớn mà không hề nhận ra cho đến khi quá muộn.

3. Giận dữ tạo ra một loạt các vấn đề sức khỏe

Khi chúng ta tức giận, các chất hóa học gây căng thẳng tràn ngập trong não và cơ thể của chúng ta và tiếp tục tạo ra những thay đổi đối với sự trao đổi chất của chúng ta. Đó là lý do tại sao những người có vấn đề tức giận không được điều trị có thể bị đau đầu, lo lắng, mất ngủ và thậm chí là các vấn đề về tiêu hóa. Các bệnh về da, chẳng hạn như bệnh chàm, cũng có thể xuất hiện trong thời gian cực kỳ tức giận. Do đó, những người này có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim rất cao.

4. Ký ức của bạn có thể bị ảnh hưởng

Không chỉ chấn thương đầu về thể chất giống như loại bạn có thể trải qua khi chơi bóng, tức giận còn ảnh hưởng đến ký ức của bạn. Khi có một cuộc trò chuyện bằng lời nói tức giận với ai đó, nơi cả hai bạn trao đổi những lời lẽ gay gắt. Sau khi cuộc thay đổi kết thúc, một hoặc cả hai bạn có thể nhớ những thứ khác nhau hoặc đã quên hoàn toàn một số thứ nhất định.

5. La hét có thể gây ra cơn đau mãn tính

La mắng không chỉ có hại cho những người làm điều đó, mà còn cho những người nhận nó, thiệt hại có thể bắt đầu từ khi còn rất trẻ. La hét với trẻ em có thể gây hại cho chúng theo nhiều cách.

Các vấn đề về hành vi của con có thể trở nên tồi tệ hơn. Một số nghiên cứu cho thấy những bậc cha mẹ la mắng con chỉ mới 13 tuổi của họ thậm chí còn nhận thấy những hành vi tồi tệ hơn trong năm tiếp theo của cuộc đời chúng.

Một số nghiên cứu cho thấy những bậc cha mẹ la mắng con chỉ mới 13 tuổi của họ thậm chí còn nhận thấy những hành vi tồi tệ hơn trong năm tiếp theo của cuộc đời chúng. Sự phát triển trí não của con thay đổi. Những người bị la mắng nhiều trong thời thơ ấu dường như có cấu trúc não khác biệt trong các bộ phận xử lý âm thanh và ngôn ngữ.

Những người bị la mắng nhiều trong thời thơ ấu dường như có cấu trúc não khác biệt trong các bộ phận xử lý âm thanh và ngôn ngữ. Con có thể bị đau mãn tính. Một số vấn đề có thể theo con đến hết đời bao gồm đau lưng và cổ, đau đầu và thậm chí là viêm khớp.

La mắng sẽ không giành được chiến thắng trong các cuộc tranh luận

Nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta hét lên trong một cuộc tranh cãi bởi vì chúng ta quá tự tin về việc mình đúng, nhưng lại thiếu tự tin rằng chúng ta sẽ được lắng nghe. Nhưng người ta hiếm khi thắng trong các cuộc tranh luận bằng cách la hét, ngắt lời và coi những tuyên bố của người kia là không xứng đáng. Họ cần lắng nghe chặt chẽ, hiểu quan điểm của nhau và xây dựng dựa trên sự khác biệt của họ. Lập luận và giữ bình tĩnh là cách duy nhất để làm cho quan điểm của bạn được nhìn nhận và hiểu rõ, và cuối cùng sẽ thuyết phục đối phương.

Làm thế nào để ngăn bản thân không hét lên

Có một số bước nhất định có thể giúp bạn kiểm soát cơn tức giận và tham gia vào một cuộc trò chuyện lành mạnh mà không bộc phát:

Suy nghĩ trước khi bạn nói. Điều dễ dàng nhất là nói ra điều gì đó gây tổn thương và có nghĩa là sau này bạn sẽ hối hận. Nhưng như vậy thiệt hại sẽ xảy ra và người khác có thể không tha thứ cho bạn nữa. Hãy bày tỏ sự thất vọng của bạn sau khi bạn đã bình tĩnh lại. Bằng cách này, bạn sẽ thể hiện bất cứ điều gì khiến bạn khó chịu một cách lành mạnh và hợp lý. Cơ hội để người kia tôn trọng và lắng nghe bạn theo cách này cao hơn nhiều. Hãy dành thời gian chờ để tìm ra các giải pháp khả thi. Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, đừng để tâm trạng đó nhấn chìm bạn và thay vào đó, hãy dành một chút thời gian yên bình. Trong thời gian đó, hãy cố gắng suy nghĩ lý trí và tìm ra giải pháp cho bất kể vấn đề của bạn là gì. Mọi thứ đều có thể được giải quyết miễn là bạn đặt hết tâm trí vào nó. Đừng ôm mối hận thù. Tha thứ cho mọi người có thể giải phóng bạn khỏi tất cả sự tức giận và căng thẳng mà một khoảnh khắc tồi tệ với họ đã mang lại cho bạn. Hãy thử và nhìn mọi thứ một cách hài hước hơn. Hài hước không có nghĩa là mỉa mai, và bạn nên cẩn thận với việc phân biệt hai điều này. Đối mặt với những tình huống căng thẳng bằng sự hài hước sẽ giúp bạn giảm bớt cơn giận và tiếp cận các vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Thực hành các kỹ thuật thư giãn. Hít thở sâu, nghe nhạc thư giãn và lặp lại những từ ngữ xoa dịu có thể làm dịu cơn tức giận của bạn khi nó xuất hiện. Bạn có thể làm những điều đó khi đang trong trạng thái bình tĩnh ở nhà. Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ. Nếu bạn thấy không có gì hữu ích và bạn không thể kiểm soát bản thân một mình, bạn có thể đến gặp chuyên gia. Tất nhiên, bạn sẽ cần phải thực hiện các biện pháp, nhưng chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn cách tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu của bạn.

Theo Brightside