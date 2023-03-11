5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang gặp các vấn đề về sức khỏe!

Bạn đã bao giờ cảm thấy đau nhói ở lưng và nghĩ rằng mình bị ung thư chưa? Hầu hết thời gian, bạn có thể chỉ cảm thấy cơn đau này là do chiếc giường không chất lượng hoặc do tập luyện quá sức trên sân tennis. Nhưng có những thời điểm khác, các triệu chứng mơ hồ hoặc tổng quát có thể là dấu hiệu đầu tiên của một căn bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng mà bạn cần lưu ý nhiều hơn. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang cố nói với bạn rằng có điều gì đó không ổn . Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Theo Tiến sĩ Sharat Honnatti, : “Nhiều tình trạng bệnh lý có thể dẫn đến chóng mặt, hoặc bất kỳ tình trạng đơn giản nào như lo lắng cũng có thể gây chóng mặt. Bên cạnh đó, hàm lượng huyết sắc tố thấp, được gọi là thiếu máu, cũng gây chóng mặt."

Chóng mặt có thể là do bạn đứng dậy quá nhanh hoặc cơ thể hơi mất nước. Nhưng chóng mặt — cảm giác căn phòng quay cuồng — hoặc choáng váng cũng có thể là dấu hiệu của vấn đề về não, hệ thống tiêu hóa có vấn đề hoặc tình trạng ảnh hưởng đến thị lực hoặc tai trong của bạn.

Ngoài ra, nhiễm trùng tai trong do vi-rút có thể gây ra chứng chóng mặt tạm thời. Đặc biệt, tình trạng huyết áp cao, huyết áp thấp và mức huyết áp rất thấp cũng gây ra chóng mặt, mệt mỏi và suy nhược toàn thân.

Đồng thời, chóng mặt cũng có thể do lượng đường trong máu cao hoặc thấp, tiểu đường, bệnh tuyến giáp hoặc bệnh tim mạch. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu tình trạng chóng mặt kéo dài hoặc kèm theo buồn nôn, nôn nhé.

2. Đổ mồ hôi nhiều

Đổ mồ hôi nhiều có thể là vì dấu hiệu của các vấn đề về tuyến giáp, tiểu đường hoặc tim mạch!

Đổ mồ hôi quá nhiều, hoặc chứng tăng tiết mồ hôi, có thể là kết quả của thời kỳ mãn kinh, béo phì, tập thể dục quá nhiều, lo lắng hoặc căng thẳng và thậm chí là ăn đồ ăn quá cay.

Nhưng đổ mồ hôi nhiều cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tuyến giáp, tiểu đường hoặc tim mạch.

Dấu hiệu bất thường này có thể được xem xét bằng việc bạn đổ hôi quá nhiều, dù trong trạng thái căng thẳng, lo lắng hoặc chỉ thư giãn và xem TV,... Và điều này chẳng hề liên quan đến môi trường xung quanh bạn tác động, mà chỉ bởi vì các dây thần kinh gửi tín hiệu đổ mồ hôi đang hoạt động quá mức.

3. Luôn cảm thấy lạnh

Cơ thể luôn cảm thấy những cơn ớn lạnh dai dẳng có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nghiêm trọng!

Cảm thấy lạnh có thể có nghĩa là bạn cần tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh dai dẳng có thể chỉ ra một số vấn đề sức khỏe, bao gồm suy giáp, thiếu máu, lưu thông máu kém hoặc mỡ trong cơ thể thấp,...

Trong đó, suy giáp là khi tuyến giáp sản xuất quá ít hormone để điều chỉnh sự trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Tiến sĩ Janet Morgan cho biết: “Đó là một phần của quá trình điều nhiệt, quá trình mà cơ thể bạn điều chỉnh nhiệt độ để duy trì ở mức bình thường. Ví dụ, khi bạn ngủ, cơ thể bạn sẽ tự hoạt động chậm lại để bảo tồn năng lượng và cơ thể bạn sẽ trở nên lạnh hơn.”

Tiến sĩ Eric Berg, bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống ở Alexandria cũng cho biết: lượng đường trong máu thấp hoặc hạ đường huyết cũng có thể là thủ phạm. Cách khắc phục là không ăn sáu bữa một ngày hoặc ăn đường khi lượng đường trong máu thấp." Ngoài ra, các nguyên nhân khác có thể bao gồm lượng sắt thấp hoặc thiếu hụt vitamin nhất định.

4. Giảm cân đột ngột ngoài ý muốn

Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày, vấn đề tuyến giáp,...

Giảm cân không rõ lý do thường là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn là bỏ một hoặc hai bữa ăn.

Nó có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày, vấn đề về tuyến giáp, vấn đề về tim mạch, bệnh Addison, bệnh Parkinson, AIDS, các vấn đề về đường tiêu hóa, các vấn đề về răng, trầm cảm hoặc lo lắng,... Hoặc các tác dụng phụ của thuốc theo toa, bệnh tiểu đường, nhiễm ký sinh trùng, lạm dụng thuốc, sưng tuyến tụy, lạm dụng rượu, khó nuốt hoặc mất trí nhớ,...

Để xác định đó là bệnh gì, bạn cần được khám xét cẩn thận cùng với sự hỗ trợ từ các bác sĩ.

5. Nổi những vết đỏ (mụn) trên da

Nổi mụn hoặc những vết đốm bất thường trên da có thể là dấu hiệu của ung thư da!

Mụn hoặc đốm bất thường trên da có thể là dấu hiệu của ung thư da hoặc không.

Nếu nốt mụn hoặc vết đỏ có hình tròn, đối xứng hoặc không thay đổi, có lẽ bạn không sao.

Tuy nhiên, nếu các đốm mới, đang phát triển, không đối xứng hoặc không có đường viền rõ ràng, chúng có thể là dấu hiệu của khối u ác tính, một loại ung thư da gây chết người, theo Tổ chức Ung thư Da.

Ung thư da là căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới. Có nhiều ca ung thư da mới mỗi năm hơn tất cả các loại ung thư khác cộng lại. Điều bạn có thể làm là hãy tìm kiếm bất kỳ 'vị khách không mời' nào ở trên da mỗi tháng, là bạn đã có khả năng tự cứu lấy chính mình rồi.

Tổ chức Ung thư Da cũng cho biết: ngay cả những nốt ruồi không phải ung thư nhưng không đều cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn. Chính vì vậy, bạn nên theo dõi các nốt ruồi trên da của bạn và kiểm tra thường xuyên xem có bất kỳ thay đổi nào không.

Trên đây là tổng hợp 5 dấu hiệu cơ thể đang cảnh báo bạn về những bất ổn về sức khỏe. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi mỗi ngày!