5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt

Sức khỏe 12/04/2022 17:41

My Health News Daily, một trang thông tin sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu 5 chất dinh dưỡng mà phụ nữ cần khi có tuổi với lời khuyên của bác sĩ phụ khoa tại Trường Y Einstein ở New York.

Khi càng lớn tuổi phụ nữ càng dễ mắc bệnh hơn. Đặc biệt, sau khi mãn kinh lượng estrogen giảm xuống làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Vậy phụ nữ cần những chất dinh dưỡng gì khi có tuổi?

My Health News Daily, một trang thông tin sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu 5 chất dinh dưỡng mà phụ nữ cần khi có tuổi với lời khuyên của bác sĩ phụ khoa tại Trường Y Einstein ở New York.

1. Canxi

5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh số lượng tế bào xương mới giảm đi vì vậy canxi rất cần thiết để giúp tạo ra các tế bào xương mới. Chỉ uống sữa thôi là không đủ cho việc này. Tiến sĩ Hàn Quốc khuyến nghị phụ nữ lớn tuổi nên bổ sung 600 mg canxi hai lần một ngày, bên cạnh các sản phẩm sữa giàu canxi. Sẽ rất tốt nếu ăn nhiều rau và cá như đậu phụ, ngũ cốc, nước đậu nành, cải xoăn hoặc bông cải xanh.

Cũng có thể thêm sữa chua như một món ăn nhẹ vào chế độ ăn uống hằng ngày của mình. Sữa chua nguyên chất ít béo chứa khoảng 415 mg canxi, chiếm khoảng một nửa lượng canxi hàng ngày mà bạn cần. Thực phẩm có nhiều canxi rất tốt cho sức khỏe của xương nên việc bổ sung vào thời điểm này là một điều cần thiết.

 2. Vitamin D

5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ không được cung cấp đủ vitamin D, xương của họ sẽ trở nên yếu dễ bị loãng xương. Một nghiên cứu cho thấy rằng uống 800 (IU) vitamin D mỗi ngày làm giảm nguy cơ gãy xương chậu tới 30%.

Khi chúng ta già đi, một trong những con đường hấp thụ vitamin D là qua da trở nên khó khăn hơn, vì vậy chúng ta cần bổ sung qua một con đường khác. Tiến sĩ Hàn Quốc khuyến nghị nên bổ sung thêm 226 gam các sản phẩm từ sữa mỗi ngày. Con số này tương đương với 3 cốc sữa ít béo hoặc không béo với hàm lượng chất béo giảm xuống 1%. 

3. Omega-3

5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá có chất béo lành mạnh tốt cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với phụ nữ sau mãn kinh. Trong thời kỳ này, phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim vì thể nên bổ sung thực phẩm như hải sản vì có chứa chất béo lành mạnh, axit béo omega-3, giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Một nghiên cứu năm 2002 trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy ăn cá và axit béo omega-3 làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ. Axit béo omega-3 là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Bổ sung dầu cá cũng rất tốt, và nên ăn cá hồi và cá tuyết ít nhất hai lần một tuần. Dầu ô liu cũng được khuyến khích để bổ sung vào thực đơn.

4. Vitamin B12

5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin B12 ở phụ nữ sau mãn kinh làm tăng nguy cơ thiếu máu. Mức vitamin B12 thấp có thể dẫn đến mệt mỏi, sụt cân, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ và trầm cảm. Các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung 2,4 microgam vitamin B12 mỗi ngày. Vitamin B12 có trong cá, thịt, gà, trứng, sữa và ngũ cốc ăn sáng.

5. Axit folic

5 chất mà phụ nữ trung niên cần bổ sung để có một sức khỏe tốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Axit folic được biết đến là một chất dinh dưỡng cần thiết trong thai kỳ, nhưng nó cũng là chất cần thiết cho phụ nữ trung niên. Thiếu axit folic gây thiếu máu, sụt cân, giảm thể lực, đau đầu. Axit folic được tìm thấy trong nhiều loại rau lá, trái cây họ cam quýt, bí ngô, dâu tây, các loại hạt và dầu ô liu.

(Theo Kormedi)

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