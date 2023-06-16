“Giấc ngủ là niềm vui lớn nhất của đời người”, “giấc ngủ là liều thuốc bổ của tự nhiên” - theo sách Dưỡng sinh tam yếu. Sự thay đổi giấc ngủ của con người lấy sự vận hành của doanh khí và vệ khí, người trưởng thành ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp cân bằng nội tiết tố, giữ cho trái tim khỏe, giảm căng thẳng, ổn định đường huyết... Vì vậy, chúng ta đừng bỏ qua những món đồ quen thuộc đặt cạnh giường sau đây giúp cơ thể khỏe mạnh:

Từ xa xưa, y học cổ truyền phương Đông rất coi trọng vấn đề giấc ngủ, coi giấc ngủ là bạn đồng hành của sức khỏe , là một trong hai nhiệm vụ lớn nhất của phép dưỡng sinh cùng với chuyện ăn uống.

Trái cây luôn là loại thực phẩm giúp bổ sung chất dinh dưỡng , vitamin cần thiết cho cơ thế, không chỉ làm đẹp da, giảm cân, giữ dáng mà ít ai biết rằng "ngửi mùi trái cây" còn có thể chữa mất ngủ và giúp giấc ngủ sâu hơn.

Trên thực tế, ngay từ hàng nghìn năm trước, "Hoàng đế nội kinh" đã có khái niệm về sức khỏe dựa trên mùi hương.

Theo truyền thuyết, mỗi tối trước khi ngủ Từ Hi Thái Hậu đều ngửi mùi hương từ quả táo để có thể ngủ ngon.

Cam mang lại hương thơm dễ chịu. Ảnh: Internet

Nếu bạn ngủ bên ngoài, mùi thơm này cũng có thể thúc đẩy mọi người làm quen với môi trường xa lạ và tăng cảm giác an toàn.

Ngoài ra, một số nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mùi thơm của táo có thể kích thích hệ thần kinh của não, đánh lạc hướng sự chú ý của con người, giúp thư giãn các cơ ở đầu và cổ, từ đó giảm chứng đau nửa đầu.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, người ta tin rằng mùi thơm của cam có thể loại bỏ ẩm ướt, đánh thức lá lách và mở mang đầu óc. Ngửi mùi cam khi ngủ có tác dụng làm dịu và thường được sử dụng để làm dịu trầm cảm và lo lắng.

Chỉ khi trong lòng không còn âu lo, tâm hồn thanh thản mới có thể đi vào giấc ngủ ngon và ít mộng mị hơn.

Bạn cũng có thể ăn cam vào buổi tối trước khi ngủ, vừa là trái cây, vừa là vị thuốc Đông y, có tác dụng điều khí, khử khô, ẩm, khử đờm giảm ho. Đặt cam trên đầu giường là lựa chọn tốt nhất cho người phổi yếu, để ngủ ngon, dưỡng phổi.

Một vài nhánh tỏi

Theo Healthy Life Tricks, tỏi sở hữu nhiều hoạt tính mạnh, điển hình như Allicin giúp cơ thể ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như: bệnh gan, rụng tóc , làm sạch động mạch và máu, cảm lạnh, cúm,… nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Ngoài ra, hợp chất Allicin cùng lưu huỳnh có trong tỏi còn có công dụng làm dịu và đưa bạn vào giấc ngủ sâu nhanh chóng. Thành phần Magie và Kali của tỏi cũng góp phần đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Magie sẽ phục hồi và hỗ trợ giấc ngủ sâu bằng việc duy trì mức GABA - chất dẫn truyền thần kinh.

Từ đó, giảm hoạt động tế bào thần kinh trong não và hệ thần kinh trung ương, giúp tăng thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả.

Tỏi mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Còn Kali được đánh giá làm tăng hiệu quả giấc ngủ và giảm các đợt thức giấc sau khi chìm vào giấc ngủ.

Nhiều người cho rằng việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ còn giúp điều trị tâm lý bất ổn và "đánh bay" các ảnh hưởng từ môi trường khi đi vào giấc ngủ. Nhờ đó, khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy như được nạp lại năng lượng, tỉnh táo, khỏe mạnh và làm việc tốt hơn.

Gừng giúp trị mất ngủ, cải thiện "chuyện ấy"

Gừng là loại gia vị rất quen thuộc trong nhà bếp nhưng ít ai biết rằng nó cũng có những tác dụng tuyệt vời trong phòng ngủ. Chỉ cần để vài lát gừng ở đầu giường mỗi đêm, chúng sẽ có thể giúp bạn chữa trị và phòng trừ nhiều bệnh hiệu quả.

Cụ thể, mùi hương của gừng có công dụng giúp dưỡng tâm, an thần, trị mất ngủ rất tốt. Mỗi lần mất ngủ, bạn chỉ cần dùng 15g gừng tươi cắt nhỏ, sau đó bọc vào một miếng vải và để cạnh gối vào mỗi tối. Mùi hương đặc biệt của gừng sẽ thông qua mũi, tiến vào cơ thể, làm cho bạn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Thực hiện liên tục trong vòng 15 ngày, chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện rõ ràng, ngay cả với các đối tượng bị khó ngủ, mất ngủ kinh niên.

Gừng có tác dụng rất tốt. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, gừng có mùi cay đặc trưng, dễ dàng lấn át các mùi khác và đặc biệt có tác dụng đè nén cảm giác buồn nôn nên cũng có tác dụng chống say tàu xe rất tốt, được nhiều người áp dụng. Ngoài ra, theo các nghiên cứu khoa học, mùi thơm của gừng có chứa nhiều zingiberen và bisabolene, đây là hai thành phần tạo nên mùi cay nồng đặc trưng cho loại gia vị này.

Mùi hương của gừng sẽ giúp kích thích khứu giác, làm tăng ham muốn và khiến cả hai hưng phấn hơn khi "yêu". Chính vì vậy, bạn đừng quên đặt vài lát gừng ở đầu giường để cải thiện chất lượng "chuyện ấy", giúp cuộc sống vợ chồng thêm hòa hợp, hạnh phúc.

Hơn nữa, mùi nồng ấm của gừng còn mang lại sự ấm áp, giúp giảm cảm giác cô đơn, thư giãn tinh thần, xua tan muộn phiền, đặc biệt thích hợp với những người trầm cảm, bị stress hoặc những ngày thời tiết trở lạnh.

Máy tạo độ ẩm

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, hầu như gia đình nào cũng sử dụng điều hòa khi ngủ để có được giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, sử dụng máy lạnh sẽ khiến độ ẩm xuống thấp, từ đó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, nhất là khô da, khô mắt và gây hại cho hô hấp.

Không những sức khỏe mà nếu không cấp ẩm vừa đủ sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, tạo điều kiện nấm mốc, làm hư máy móc và những đồ vật trong phòng ngủ.

Do đó, đặt một chiếc máy tạo độ ẩm gần giường ngủ chính là cách hay giúp tăng độ ẩm, giảm tình trạng da khô căng.

Lưu ý luôn để độ ẩm tương đối trong khoảng từ 45-65% sẽ giúp không khí trong phòng được thoáng mát, dễ chịu, từ đó có được giấc ngủ ngon hơn.

Bạn nên làm gì để cải thiện giấc ngủ không ngon?

Thiếu ngủ có thể gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dưới đây là những cách đơn giản để cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

- Uống sữa ấm

Đây là một trong những cách làm giảm triệu chứng mất ngủ hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Rất đơn giản, mỗi ngày trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, bạn hãy uống một cốc sữa ấm. Sữa ấm sẽ cung cấp canxi cho cơ thể, từ đó giúp não tạo ra hormone melatonin. Đây là một loại hormone điều hòa giấc ngủ vì thế giúp bạn ngủ ngon giấc hơn rất nhiều.

- Ăn nhẹ các thực phẩm gây buồn ngủ

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, một số thực phẩm có chứa protein và carbohydrate rất tốt cho giấc ngủ. Bởi vậy, trước khi đi ngủ 30 phút, bạn có thể ăn nhẹ các thực phẩm như: Chuối, bơ đậu phộng, bánh quy lúa mạch, bánh quy phô mai...

- Ngừng sử dụng điện thoại vào đêm khuya

Khi trời tối, não tiết ra melatonin, giúp bạn chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ánh sáng xanh từ điện thoại sẽ hạn chế lượng melatonin được sản xuất, khiến bạn tỉnh táo. Hãy cất điện thoại ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ để giúp cơ thể bạn nghỉ ngơi một cách tự nhiên.

Mỗi người trưởng thành nên ngủ đủ từ 7 giờ - 9 giờ mỗi đêm nhằm đảm bảo sức khỏe. Bạn nên dành cho mình 30 - 45 phút để thư giãn vào buổi tối trước khi đi ngủ.

- Phòng ngủ không quá nóng hoặc quá lạnh

Nhiệt độ cơ thể của chúng ta có thể thay đổi nhẹ trong ngày. Vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể thường giảm đi để báo hiệu rằng đã đến giờ đi ngủ. Nếu bạn quá nóng hoặc quá lạnh, cơ thể bạn có thể khó thư giãn và giấc ngủ có thể bị gián đoạn.