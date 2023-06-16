Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, theo thống kê năm 2019, số người bị suy thận ở nước ta vào khoảng 5 triệu. Số ca bệnh mắc mới có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ người chuyển sang giai đoạn cuối chiếm đến 0,1% dân số.

Mới đây, NS Hoa Lan - vợ NSƯT Hùng Minh thông tin trên Báo VTC News cho biết ông xã đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM. Bà cho biết sáng 15/6, khi đưa chồng đi khám định kỳ thì sức khoẻ của ông không ổn định, chân có hiện tượng phù nề nên bác sĩ đã giữ lại và theo dõi khẩn cấp. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, nam nghệ sĩ bị suy thận , tăng kali và tụt huyết áp. Hiện tại ông ấy vẫn còn trong tình trạng theo dõi tuy nhiên không quá nghiêm trọng vì được phát hiện kịp thời. Bà xã nam nghệ sĩ tiết lộ thêm thông tin cho biết những ngày qua chồng không ăn uống được, bị tụt huyết áp, tiểu ra máu và cơ thể suy nhược. Nhiều năm qua NSƯT Hùng Minh bị mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối.

Các triệu chứng của suy giảm chức năng ở thận khi mới hình thành thường không có triệu chứng đặc hiệu và phát triển theo thời gian. Suy thận được phân thành 5 giai đoạn, từ rất nhẹ (giai đoạn 1) đến tình trạng chức năng ở thận bị suy giảm hoàn toàn (giai đoạn 5). Triệu chứng và biến chứng bệnh tăng lên khi các giai đoạn tiến triển.

Suy thận là tình trạng thận bị mất chức năng và không còn khả năng lọc các chất thải từ máu. Đây là giai đoạn cuối của bệnh thận mạn tính. Nếu không được chạy thận hoặc ghép thận, người bệnh sẽ khó duy trì được sự sống.

Người ta dự đoán rằng, các bệnh nhân bị suy thận giai đoạn 4 sẽ không sống được quá 1 năm nếu không được điều trị bằng phương pháp lọc máu. Tuy nhiên, khi áp dụng liệu pháp điều trị, các bệnh nhân dự kiến có thể gia tăng thời gian sống lên đáng kể khoảng từ 2 đến 5 năm. Với một số trường hợp tốt hơn, người bệnh có thể sống được đến 10 năm.

Bạn nên theo dõi cơ thể khi thấy những bất thường. Ảnh: Internet

Các triệu chứng của bệnh thận giai đoạn đầu có thể khó xác định được. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng, nếu xuất hiện các dấu hiệu ban đầu như: tiểu ít, sưng phù tay chân, khó thở… Khi bắt đầu điều trị bệnh, các triệu chứng này sẽ được cải thiện và người bệnh sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Người bệnh nếu được chăm sóc tận tình khi bị suy thận độ 4 cũng sẽ có ích để kéo dài sự sống. Vì vậy, người chăm sóc cần phải lưu ý đến các chỉ số về mạch, nhiệt độ, huyết áp người bệnh, nhịp thở,… Nếu những chỉ số này có bất cứ điều gì bất thường thì cần phải báo ngay với bác sĩ. Đồng thời, người chăm sóc bệnh nhân cần phải thường xuyên động viên và trấn an tinh thần của người bệnh.

Phòng ngừa bệnh suy thận rất quan trọng. Ảnh: Internet

Cách phòng ngừa hiệu quả bệnh suy thận

Bệnh suy thận là một trong những bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, điều may mắn là chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ bị suy thận. Dưới đây là những cách có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc phải:

- Thiết lập lối sống lành mạnh: Chúng ta phải luyện tập thể thao hàng ngày để có thể duy trì cân nặng và nâng cao sức khoẻ. Bên cạnh đó, cần theo dõi thường xuyên và duy trì chỉ số huyết áp ở mức cho phép. Đồng thời, kiểm soát lượng đường acid uric và cholesterol có trong máu. Đặc biệt, tránh xa rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.

- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý: Giảm ngay lượng muối, đạm và dầu mỡ trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bổ sung thêm các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe. Đừng quên mỗi ngày phải uống từ 1,5 cho đến 2l nước.

- Đến thăm khám bác sĩ định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị kịp thời.