4 thói quen xấu gây hại cho răng nhiều người đang mắc phải: Thay đổi ngay để có một hàm răng chắc khỏe nhé!

Sức khỏe 15/04/2022 13:45

Nhiều người nghĩ, chăm sóc sức khỏe răng miệng rất đơn giản. Tuy nhiên, bạn sẽ không nghĩ rằng bản thân đang có thói quen xấu gây hại cho răng thay vì bảo vệ nó. Tham khảo 4 sai lầm phổ biến khi chăm sóc răng sau đây để hạn chế tổn thương răng nhé!

1. Đánh răng quá mạnh

4 thói quen xấu gây hại cho răng nhiều người đang mắc phải: Thay đổi ngay để có một hàm răng chắc khỏe nhé! - Ảnh 1

Bạn thường nghĩ đánh răng mạnh sẽ làm sạch răng hơn. Tuy nhiên, theo trang thông tin sức khỏe Fitsugar.com, đánh răng quá mạnh sẽ khiến răng trở nên nhạy cảm và làm nướu yếu đi. Hãy tham khảo ý kiến nha sĩ để có cách đánh răng nhẹ nhàng, hợp lý hơn. 

2. Đánh răng ngay sau khi ăn

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng bạn nên đợi một lúc sau khi ăn rồi hãy đánh răng thay vì đánh ngay sau khi ăn xong. Nha sĩ Phil Stemmer ở ​​London cho biết: “Axit và đường trong thực phẩm tạm thời làm suy yếu lớp men bảo vệ răng của bạn, vì vậy, tốt hơn là bạn nên đợi 30 phút sau khi ăn hãy đánh sẽ tốt cho răng".

3. Dùng chỉ nha khoa không đúng cách

4 thói quen xấu gây hại cho răng nhiều người đang mắc phải: Thay đổi ngay để có một hàm răng chắc khỏe nhé! - Ảnh 2

Dùng chỉ nha khoa là tốt cho việc vệ sinh răng. Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyên bạn nên dùng chỉ nha khoa hẳng ngày, nhưng ít người biết làm thế nào cho đúng. Theo một báo cáo cho biết, bạn không nên dùng chỉ nha khoa giữa các kẽ răngBạn nên di chuyển nó theo hướng zích-zắc và di chuyển nhẹ nhàng giữa các răng. Kéo chỉ nha khoa quá mạnh hoặc di chuyển quá nhanh cũng có thể làm tổn thương nướu răng. 

4. Không đi khám răng thường xuyên

Nếu bạn đi khám răng trong một thời gian dài, bạn rất có thể sẽ cảm thấy tội lỗi sau đó. Đây không chỉ là do bạn lười biếng mà còn do hay quên, và chi phí cũng là một phần của vấn đề. Ngoài ra, có khi bạn thấy sợ hãi với việc khám răng. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 5% người mắc chứng sợ khám răng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc không đi khám răng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đáng sợ hơn nhiều so với việc phải điều trị hai lần một năm. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bạn nên đến gặp nha sĩ thường xuyên hơn.

Theo Kormedi.com

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