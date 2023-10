4 thói quen xấu gây hại cho răng nhiều người đang mắc phải: Thay đổi ngay để có một hàm răng chắc khỏe nhé!

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng bạn nên đợi một lúc sau khi ăn rồi hãy đánh răng thay vì đánh ngay sau khi ăn xong. Nha sĩ Phil Stemmer ở ​​London cho biết: “Axit và đường trong thực phẩm tạm thời làm suy yếu lớp men bảo vệ răng của bạn, vì vậy, tốt hơn là bạn nên đợi 30 phút sau khi ăn hãy đánh sẽ tốt cho răng".

3. Dùng chỉ nha khoa không đúng cách

Dùng chỉ nha khoa là tốt cho việc vệ sinh răng. Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyên bạn nên dùng chỉ nha khoa hẳng ngày, nhưng ít người biết làm thế nào cho đúng. Theo một báo cáo cho biết, bạn không nên dùng chỉ nha khoa giữa các kẽ răng. Bạn nên di chuyển nó theo hướng zích-zắc và di chuyển nhẹ nhàng giữa các răng. Kéo chỉ nha khoa quá mạnh hoặc di chuyển quá nhanh cũng có thể làm tổn thương nướu răng.

4. Không đi khám răng thường xuyên

Nếu bạn đi khám răng trong một thời gian dài, bạn rất có thể sẽ cảm thấy tội lỗi sau đó. Đây không chỉ là do bạn lười biếng mà còn do hay quên, và chi phí cũng là một phần của vấn đề. Ngoài ra, có khi bạn thấy sợ hãi với việc khám răng. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 5% người mắc chứng sợ khám răng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc không đi khám răng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đáng sợ hơn nhiều so với việc phải điều trị hai lần một năm. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bạn nên đến gặp nha sĩ thường xuyên hơn.

Theo Kormedi.com