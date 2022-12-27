Thế nhưng, ngày nay, tuổi thọ được dự báo ngày càng thấp, nguy cơ mắc bệnh tật lại ngày càng trẻ hóa. Cơ thể một người thường được biểu hiện ra rõ rệt về tình trạng bệnh tình của mình có thể suy yếu ngay trong độ tuổi U30, U40.

Sức khỏe, tuổi thọ và kinh nghiệm duy trì sắc vóc còn được xem là biểu tượng cho rất nhiều người ngưỡng mộ và làm theo. Điều đó nhắc nhở bạn nên chú ý đến cơ thể mình dù trong bất cứ trường hợp hay hoàn cảnh nào.

Theo đó, số ca mắc ung thư trên toàn cầu đã tăng lên 19,3 triệu và 10 triệu ca tử vong trong năm 2020. Ước tính, cứ 5 người thì có 1 người phát triển bệnh ung thư trong suốt cuộc đời. Cứ 8 nam giới thì có một người chết vì căn bệnh này, con số này ở nữ giới là 1 trên 11.

Theo Dân Trí, cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố những dữ liệu ung thư toàn cầu mới nhất Globocan 2020, cung cấp bức tranh về bệnh ung thư ở 185 quốc gia đối với 36 loại ung thư.

Theo thống kê, 10 loại ung thư phổ biến nhất chiếm hơn 60% số ca ung thư mới được chẩn đoán và hơn 70% số ca tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, trong năm 2020, ung thư gan vẫn là bệnh ung thư phổ biến nhất. Việt Nam xếp vị trí 92/185 quốc gia vùng lãnh thổ, với tỷ lệ mắc 159,7/100.000 dân, xếp 16 châu Á, đứng thứ 6 Đông Nam Á.

Đến năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 182.500 ca mới, 122.690 ca tử vong trên tổng số 97,3 triệu dân. Về tỷ lệ tử vong, Việt Nam đứng thứ 50 thế giới với tỷ lệ 106/100.000 dân.

Dấu hiệu sức khỏe có vấn đề

Theo Thanh Niên, có 7 dấu hiệu ‘tinh tế’ mà cơ thể 'tố cáo' sức khỏe của bạn đang có vấn đề, nhất là liên quan đến các bệnh về tim mạch, gan, thần kinh,...

Ngủ gục vào ban ngày

Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn gặp những cơn buồn ngủ vào ban ngày. Nhưng ngủ quá nhiều - còn gọi là chứng rối loạn giấc ngủ, có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tự miễn dịch như lupus hoặc viêm khớp dạng thấp.

Trong một nghiên cứu, nhà thần kinh học người Pháp, tiến sĩ Yves Dauvilliers, cũng đã xác định hội chứng ngủ không đủ gây ra tình trạng ngủ li bì vào ban ngày ở những người không ngủ đủ giấc trong ít nhất 3 tháng, theo ET.

Thường xuyên gặp ác mộng trong khi ngủ

Thường xuyên mơ thấy ác mộng trong khi ngủ có thể là triệu chứng của bệnh Parkinson, hoặc một bệnh thoái hóa thần kinh nào đó.

Các bác sĩ gọi đây là chứng rối loạn hành vi của giấc ngủ mơ, thường gặp ở nam giới mắc bệnh Parkinson hơn so với nữ giới.

Mệt mỏi trong giấc ngủ cảnh báo sức khỏe. Ảnh: Internet

Thay đổi màu mắt

Người lớn tuổi thường xuất hiện vòng cung màu xám hoặc trắng xung quanh mống mắt. Tuy nhiên, người dưới 45 tuổi mà gặp tình trạng này, có thể là dấu hiệu của cholesterol cao.

Nếu gia đình có tiền sử cholesterol cao, vòng cung màu trắng xám này cũng có thể báo hiệu nguy cơ cao mắc bệnh tim, theo Mayo Clinic.

Cảm giác tê và và châm kim ở chân

Cảm giác ngứa, đau, nhói hoặc châm kim ở chân, đặc biệt là khi ngủ, có thể chỉ ra hội chứng chân không yên. Hội chứng này thường khiến cho chân phải cử động để giảm bớt cảm giác khó chịu. Hội chứng có thể từ nhẹ đến nguy hiểm.

Nguyên nhân của hội chứng này vẫn chưa được biết, nhưng hút thuốc hoặc ít tập thể dục dễ làm bệnh nặng thêm, theo ET.

Khát nước khủng khiếp

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ cảnh báo rằng cảm giác khát không thể chịu được, nếu đi kèm với các triệu chứng như ăn rồi vẫn đói, mệt mỏi cực độ, mờ mắt, giảm cân hoặc tê ở tứ chi, có thể chỉ ra bệnh tiểu đường loại 1.

Nếu gặp các triệu chứng này cùng lúc, hãy đi gặp bác sĩ ngay. Phát hiện sớm và điều trị bệnh tiểu đường có thể làm giảm nguy cơ biến chứng, theo ET.

Thèm ăn mặn

Thèm muối, có thể chỉ ra mất nước, mất cân bằng điện giải, hội chứng tiền kinh nguyệt, mang thai hoặc mức độ căng thẳng cao, theo Healthline.

Biện pháp khắc phục đầu tiên tốt nhất là uống nước thật nhiều. Nếu các triệu chứng vẫn không khỏi, hãy đi gặp bác sĩ.

Ăn mặn nguy hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Da dày, ngứa

Ngoại trừ bị dị ứng, da dày, ngứa có thể chỉ ra bệnh chàm, một bệnh về da khó chịu nhưng có thể điều trị được.

Viêm da thần kinh, dạng bệnh chàm phổ biến nhất, chiếm khoảng 12% dân số. Cần đi khám để được chữa trị.

4 nguyên tắc sống thọ, chống ung thư

Theo phapluat.suckhoedoisong, chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, và phát triển thói quen ăn uống lành mạnh có lợi cho việc duy trì cơ thể. Muốn sống lâu khỏe mạnh bạn nên học hỏi 4 nguyên tắc trong ăn uống này.

Ăn đúng giờ

Trong nhịp sống bộn bề công việc, nhiều người bỏ qua tầm quan trọng của việc ăn uống đúng giờ. Một số người thậm chí bỏ bữa sáng hoặc bữa tối trong thời gian dài.

Nếu thời gian giữa các bữa ăn bị kéo dài sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa. Một khi chức năng tiêu hóa có vấn đề sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, lâu ngày dễ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, suy giảm thể chất.

Chế độ ăn uống hợp lý

Ngoài việc "ăn đúng giờ" thì việc "ăn gì" cũng rất quan trọng. Nếu chế độ ăn hàng ngày chỉ ăn một số loại thực phẩm không đủ dinh dưỡng hoặc có hại cho cơ thể trong thời gian dài, thì dù ăn ba bữa một ngày cũng không thể duy trì sức khỏe đường tiêu hóa.

Nhiều người có thể chọn đồ ăn nhanh không đủ dinh dưỡng, khi tâm trạng không tốt sẽ ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, khó tiêu. Những thói quen này rất không tốt. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì phải duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, đa dạng thành phần nguyên liệu nhất có thể, thịt và rau phải hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Ăn uống hợp lý chống ung thư. Ảnh: Internet

Không ăn thức ăn nửa chín

Thức ăn nửa chín như bít tết, sashimi, các loại gỏi... không tốt cho sức khỏe. Do các nguyên liệu chưa được nấu chín hoàn toàn nên rất dễ mang vi khuẩn, thậm chí là vi rút, việc ăn trực tiếp những thực phẩm này dễ để lại những nguy cơ tiềm ẩn lớn cho sức khỏe con người, gây khó chịu về đường tiêu hóa hoặc các bệnh thực thể khác.

Vệ sinh bữa ăn

Chú ý vệ sinh bữa ăn là cách tốt nhất để tránh bệnh xâm nhập vào từ miệng. Vệ sinh bữa ăn chủ yếu bao gồm hai mặt, một mặt là rửa tay kịp thời trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tay được giữ vệ sinh và sạch sẽ nhất có thể. Mặt khác, cần chú ý vệ sinh bộ đồ ăn, tốt nhất nên sử dụng bộ đồ ăn riêng khi có điều kiện, nếu phải sử dụng bộ đồ ăn chung, bạn nên cố gắng chọn bộ đồ ăn đã qua tiệt trùng.