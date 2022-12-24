Phụ nữ sợ già nhanh sau 30 tuổi: Thêm vào thực đơn 6 ‘món quà’ trời ban này, tăng tuổi thọ, chống lão hóa gấp 10

Bệnh tật không chỉ tốn kém tiền bạc mà cũng đánh mất đi nét đẹp vốn có của mỗi người. Do đó, hãy luôn cân nhắc bảo vệ mình để có sức khỏe thật tốt. Bạn đã biết mối tương quan giữa thực phẩm, sức khỏe và tuổi thọ? Đúng như vậy, nạp một số thức ăn thích hợp, bạn còn có khả năng chống lão hóa, cơ thể luôn tươi trẻ, khỏe khoắn năng động như tuổi 18.

Hàng năm, số lượng người khám bệnh trong độ tuổi trẻ hơn trước đây ngày càng tăng nhanh. Đồng thời, các loại bệnh mà phụ nữ mắc phải cũng đáng báo động, nhất là về vấn đề sinh sản cũng như các căn bệnh liên quan đến gan, thận, phổi khiến làn da, nhan sắc kém tươi trẻ.

Theo Thanh Niên, bước vào độ tuổi 30, việc đầu tư chăm sóc sức khỏe đối với phụ nữ là rất quan trọng. Các chị em cần lưu ý vấn đề sức khỏe thường gặp như sau:

Khối u ở vú hoặc thay đổi cấu trúc da của vú

Mặc dù ung thư vú có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi song phổ biến hơn ở phụ nữ trung niên. Nguy cơ ung thư vú tăng lên khi bạn già đi. Theo dõi mọi sự thay đổi ở vú. Sự hiện diện của cục u hoặc da vùng vú hoặc núm vú thay đổi đột ngột có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư vú. Phát hiện sớm ung thư giúp rút ngắn quá trình điều trị.

Các vấn đề sức khỏe sau tuổi 30. Ảnh: Internet

Suy giảm nội tiết tố, lão hóa cơ thể

Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội mang thai bắt đầu giảm vào giữa những năm 30 tuổi. Đó là do giảm tần suất rụng trứng, giảm dịch cổ tử cung, chất lượng trứng kém và tăng các vấn đề sức khỏe mãn tính.

Ngoài ra, mất cân bằng nội tiết tố, khối u hoặc u nang có thể là những lý do tiềm tàng, điều này cũng khiến da dẻ, chức năng hoạt động của các tế bào suy giảm.

Phụ nữ sau 30 tuổi phải đối mặt với nỗi lo lão hóa, nếp nhăn xuất hiện nhiều. Để ngăn chặn "tuổi già ập đến", chị em cần nuôi dưỡng cơ thể tốt nhất, bổ sung lượng collagen và protein mất đi.

Để "chống già", phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Làn da thay đổi. Ảnh: Internet

Rụng tóc đột ngột

Thông thường mất từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, rụng tóc quá mức do nang lông không phát triển có thể cho thấy các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Căng thẳng và sinh con là lý do chính khiến rụng tóc quá mức. Bên cạnh đó, thiếu chất sắt cũng gây rụng tóc.

Thừa cân

Căng thẳng cùng với thiếu hoạt động thể chất (nhất là ở dân văn phòng thường ngồi nhiều) dẫn đến tăng huyết áp, từ đó gây bệnh thận và suy thận. Tăng huyết áp, khi không được điều trị, làm tổn thương các mạch máu và các bộ lọc trong thận, khiến quá trình loại bỏ các chất thải từ cơ thể vô cùng khó khăn.

Một số thuốc giảm cân và thuốc chống trầm cảm cũng dẫn đến các vấn đề huyết áp cao. Một phụ nữ có tiền sử huyết áp cao cũng phải đối mặt với các biến chứng trong thời gian mang thai và do đó sẽ cần theo dõi chặt chẽ. Nạp quá nhiều muối sau độ tuổi 30 cũng liên quan đến tăng huyết áp.

Các bệnh về tuyến giáp

Ở độ tuổi 30, các vấn đề về tuyến giáp thường phổ biến, khiến bạn dễ bị mệt mỏi kéo dài. Dùng thuốc tuyến giáp thích hợp có thể giúp điều trị cơn mệt mỏi này. Thiếu máu và tiểu đường cũng gây mệt mỏi. Sau 30 tuổi, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên tự kiểm tra tình trạng thiếu máu và lượng đường huyết.

Giảm thị lực

Một trong những lý do chính khiến thị lực bị ảnh hưởng sau 30 tuổi là thiếu hụt dinh dưỡng. Thiếu vitamin A, C, E và kẽm (có nhiều trong rau củ, thịt bò, hạt bí đỏ…) có thể khiến mắt mờ.

Các món ăn tăng cường sức khỏe, chống lão hóa tuổi 30

Đậu nành

Đậu nành chứa nguồn collagen thực vật dồi dào cùng thành phần isoflavone tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Isoflavone trong đậu nành có sự tương đồng với nội tiết tố nữ trong cơ thể. Uống sữa đậu nành có thể giúp nuôi dưỡng cơ thể, trì hoãn lão hóa ở phụ nữ rất tốt.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một trong những loại rau lành mạnh nhất. Nó chứa nhiều thành phần chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Thường xuyên tiêu thụ loại rau này có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Ăn thực phẩm lành mạnh chống lão hóa. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa cùng hàm lượng vitamin C cao trong bông cải xanh cũng giúp trẻ hóa làn da, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da sáng hơn.

Mướp đắng

Mướp đắng chứa nhiều nước và vitamin E. Loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể cực tốt. Nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, tăng lưu thông máu, giúp làm giảm nếp nhăn trên da.

Ngoài ra, mướp đắng còn chứa những chát có tác dụng ức chế tích tụ cholesterol trong cơ thể, làm giảm mức triglyceride giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và chống lão hóa hiệu quả.

Cà rốt

Cà rốt có chứa nhiều vitamin A và C tốt cho sức khỏe phụ nữ. Vitamin không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp duy trì độ bóng của tóc, làm da mịn màng, chậm lão hóa. Ngoài ra, chất này còn đóng vai trò là chất chống viêm, diệt khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa.

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa cao, giúp tăng cường sức đề kháng đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo collagen trong da.

Kiwi

Kiwi giàu chất xơ, có hàm lượng vitamin C cao và lượng calo thấp. Đây là loại trái cây rất tốt cho phụ nữ. Ăn kiwi sẽ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da căng bóng, mịn màng, giảm khô nhăn. Ngoài ra, kiwi còn có tác dụng giảm tích tụ chất béo, tránh tăng cân, béo phì.

Cà chua

Cà chua có chứa nhiều lycopene - một chất có tác dụng chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ nguồn collagen trong cơ thể khỏi các tác hại trong môi trường.

Mary Stevenson - một bác sĩ da liễu tại trung tâm y tế NYU Langone (Mỹ) cho biết: "Ngoài tuổi tác, chúng ta cũng sẽ mất collagen vì những yếu tố khác nhau như môi trường ô nhiễm và bức xạ tia cực tím. Những tổn thương này làm tăng tốc độ phân hủy collagen. Lycopene từ cà chua có thể giúp bảo vệ da và duy trì lượng collagen của bạn".

Lycopene cũng được tìm thấy trong các loại quả màu đỏ và cam khác như dưa hấu, bưởi hồng.

Ngoài ra, một trong những điều vô cùng quan trọng để chống lão hóa là phải uống đủ nước. Nước là thứ không thể thiếu trong cơ thể. Nó giúp các hoạt động sống trong cơ thể diễn ra trơn tru. Uống đủ nước sẽ giúp giữ ẩm cho da, làm da căng và có độ đàn hồi.

Buổi sáng khi thức dậy, chị em nên uống một ly nước để cung cấp độ ẩm cho da, cải thiện tiêu hóa, tăng bài tiết độc tố ra bên ngoài.