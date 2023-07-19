4 loại vitamin tốt nhất cho phụ nữ trước khi bước sang tuổi 40

Chẳng có gì lạ khi nhiều người trong chúng ta có thói quen bổ sung vitamin tổng hợp hoặc một loại vitamin khác một cách thường xuyên để bổ sung chất dinh dưỡng và hỗ trợ cho sức khỏe tổng thể của mình. Nhưng loại vitamin nào xứng đáng với thời gian và tiền bạc của bạn, còn loại nào thì không? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về 4 loại vitamin tốt nhất cho phụ nữ trước 40 tuổi ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cơ thể con người cần 13 loại vitamin thiết yếu để hoạt động tốt nhất. Cụ thể, những vitamin này là: vitamin A, C, D, E và K, cùng với các vitamin B (riboflavin, thiamine, biotin, vitamin B12, vitamin B6, folate và axit pantothenic). Bạn có thể bổ sung đầy đủ các loại vitamin này thông qua các loại thực phẩm như rau, trái cây, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Cùng với việc tuân thủ một chế độ ăn uống cân bằng, bạn có thể cân nhắc bổ sung vitamin. Đặc biệt, việc bổ sung các dưỡng chất này trước độ tuổi 40 lại càng cần thiết và quan trọng, nhằm đảo bảo cho một sức khỏe và sắc đẹp được “bảo tồn” cùng thời gian.

TOP 4 loại vitamin tốt nhất mà các chị em cần bổ sung trước tuổi 40

1. Axit folic

Nếu bạn bước sang tuổi 40 và không thường xuyên bổ sung axit folic, bạn có thể cân nhắc lại, đặc biệt nếu bạn vẫn đang trong chu kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên bổ sung 400 microgam (mcg) axit folic mỗi ngày trong trường hợp mang thai để giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Ngoài ra, axit folic—còn được gọi là folate và vitamin B9—đóng vai trò chính trong việc hình thành các tế bào hồng cầu, cùng với quá trình sửa chữa DNA và nhiễm sắc thể. Đồng thời, axit folic hoạt động cùng với vitamin B12 và B6 để kiểm soát mức homocysteine của bạn, trong khi đó, mức độ homocysteine ​​cao hơn có liên quan đến các đợt tim mạch.

2. Vitamin B12

Khả năng hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm giảm khi chúng ta già đi. Vì lý do này, việc bổ sung vitamin B12 có thể mang lại một số lợi ích. Bởi hàm lượng vitamin B12 thấp có thể dẫn đến mệt mỏi, yếu cơ và buồn nôn.

Bên cạnh đó, vitamin B12 cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và đảm bảo não của bạn luôn trong tình trạng sức khỏe tốt. Đặc biệt, điều cực kỳ quan trọng đối với những người ăn chay là bổ sung đầy đủ vitamin B12, vì thiếu vitamin này có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, thiếu máu và các vấn đề về trí nhớ hoặc lý luận.

3. Vitamin K2

Tiếp theo, vitamin K2 là một chất dinh dưỡng mà nhiều người không bổ sung đủ trong chế độ ăn uống của họ, đây chắc chắn không phải là điều tốt. Bởi, bằng chứng cho thấy chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương của chúng ta. Và vì phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc bệnh loãng xương hơn khi có tuổi, nên việc bổ sung các chất dinh dưỡng giúp xương chắc khỏe là một bước quan trọng.

4. Vitamin D

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, danh sách các loại vitamin tốt nhất cho phụ nữ trước 40 tuổi này bao gồm vitamin D. Bởi chất dinh dưỡng này có thể có tác động lớn đến sức khỏe của xương. Một lần nữa, vì nguy cơ loãng xương tăng lên khi phụ nữ già đi, nên việc bổ sung các chất dinh dưỡng hỗ trợ khía cạnh quan trọng này của sức khỏe là vô cùng quan trọng khi phụ nữ ở độ tuổi 40.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về top 4 loại vitamin tốt nhất cho phụ nữ trước khi bước sang tuổi 40. Với việc bổ sung đầy đủ những loại vitamin này, các chị em sẽ chẳng còn lo ngại gì về việc suy giảm sức khỏe khi bước sang tuổi 40 nữa nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả.