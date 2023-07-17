Nhiều loại thực phẩm khiến bạn bị đầy hơi thực sự rất tốt cho sức khỏe —vì vậy bạn có thể không muốn loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống của mình. Nhưng nếu bạn có một cuộc họp quan trọng, một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc bất kỳ lý do chính đáng nào khác để kiểm soát lượng khí trong bụng, thì bạn có thể muốn giảm bớt các loại thực phẩm sau. Hãy cùng khám phá về top 7 loại thực phẩm khiến bạn bị đầy hơi ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mặc dù bột yến mạch là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng lành mạnh, nhưng bát bột yến mạch buổi sáng của bạn có thể là một nguồn khí tiềm ẩn sau đó trong ngày. Cụ thể, yến mạch có thể gây đầy hơi ở một số người do hàm lượng chất xơ cao. Trong đó, chất xơ là một dạng carbohydrate mà cơ thể bạn không tiêu hóa được, nhưng vi khuẩn trong ruột già sẽ phân hủy nó, dẫn đến việc tạo ra khí mê-tan hoặc hydro sunfua, đây là loại khí lưu huỳnh phổ biến nhất gây đầy hơi.

Theo các chuyên gia, bạn có thể nấu bột yến mạch chỉ với nước và thêm các enzym tiêu hóa hoặc thực phẩm giúp tiêu hóa, như chanh, gừng, thì là và bạc hà vào, để làm giảm nguy cơ gây đầy hơi.

Các loại hạt

Một loại thực phẩm gây đầy hơi khác là các loại hạt, như hạt lanh hoặc hạt chia. Điều này xảy ra do lượng chất xơ có trong các loại hạt này, mà cơ thể chúng ta không thể phân hủy và tiêu hóa. Mẹo để tránh chứng đầy hơi là sử dụng hạt chia hoặc hạt lanh xay, chúng không chỉ cung cấp cho bạn ít khí hơn mà còn tăng cường chất xơ và chất béo lành mạnh trong sinh tố, bánh pudding,...

Đậu

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao đậu lại khiến bạn đầy hơi chưa? Chúng có chứa oligosacarit, là loại đường phức tạp không dễ bị phân hủy bởi các enzym trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Điều này có thể dẫn đến quá trình lên men của vi khuẩn đường ruột và sinh ra khí.

May mắn thay, phương pháp nấu ăn phù hợp có thể làm giảm khả năng tạo ra khí của các loại đậu. Cụ thể, để giảm thiểu khí khi tiêu thụ những thực phẩm này, có thể hữu ích nếu ngâm chúng qua đêm trước khi nấu. Điều này sẽ giúp giảm hàm lượng oligosaccharide và giúp chúng dễ tiêu hóa hơn.

Bông cải xanh

Là một thành viên của họ rau họ cải, bông cải xanh có rất nhiều hợp chất tạo khí. Cụ thể, các loại rau họ cải có chứa raffinose, một loại đường phức tạp khó tiêu hóa, dẫn đến sinh ra khí. Đồng thời, những loại rau này cũng chứa nhiều chất xơ, có thể làm tăng khả năng đầy hơi.

Tất nhiên, bông cải xanh là một loại thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe, vì vậy nếu bạn muốn tiếp tục ăn nó mà không để lại những hậu quả đáng tiếc, hãy thử nấu chín thay vì ăn sống và chia thành các khẩu phần nhỏ hơn.

Sữa tươi

Một tỷ lệ cao đáng ngạc nhiên (ước tính khoảng 68% dân số) không dung nạp được đường sữa, đường trong sữa. Nếu bạn thuộc 2/3 dân số hành tinh không dung nạp đường sữa, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa sữa mà không phát sinh một số loại khí nghiêm trọng. Hãy coi sữa đậu nành là một loại sữa thay thế cho sữa bò thông thường—nó có lượng đạm tương đương và thường được bổ sung vitamin D, canxi và các chất dinh dưỡng khác.

Bắp cải

Bắp cải là một loại khác có thể khuấy động lượng khí không mong muốn trong đường tiêu hóa của bạn. Hàm lượng chất xơ cao và raffinose của nó là một thứ có thể sản sinh ra gấp đôi lượng khí gas. Ngoài việc nấu chín trước khi ăn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc nhai kỹ có thể giảm thiểu khí từ bắp cải. Cụ thể, nhai kỹ thức ăn có thể giúp giảm lượng không khí nuốt vào trong khi ăn, điều này có thể làm giảm sản xuất khí.

Kẹo cao su

Một thanh kẹo cao su có thể làm hơi thở của bạn thơm mát, nhưng nó cũng có thể khiến bạn bị đầy hơi. Cụ thể, hành động nhai kẹo cao su kích thích sản xuất nước bọt và nuốt quá nhiều không khí trong khi nhai có thể góp phần tích tụ khí trong hệ thống tiêu hóa.

Không chỉ vậy, chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng trong nhiều loại kẹo cao su thường là tin xấu cho hệ tiêu hóa của bạn. Cụ thể, Sorbitol thường được sử dụng trong kẹo cao su và kẹo không đường. Những thành phần này có khả năng lên men cao bởi vi khuẩn đường ruột và khí là sản phẩm phụ của quá trình lên men. Để có hơi thở thơm tho, hãy cân nhắc uống trà bạc hà—hoặc đơn giản là đánh răng sau khi ăn.

Trên đây là top 7 loại thực phẩm khiến bạn bị đầy hơi. Hy vọng những thông tin trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!