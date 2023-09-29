Nếu xuất hiện rêu màu nâu, trắng trên gai nhú nhỏ (papillae) của lưỡi thì sức khỏe dạ dày của bạn có thể đang gặp vấn đề. Nguyên nhân rất có thể là viêm dạ dày. Nếu có màu nâu nhạt là viêm dạ dày tạm thời do làm việc quá sức hoặc uống rượu bia quá nhiều nên sẽ khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi.

Ngay cả khi bạn bị sốt do táo bón hoặc cảm lạnh, lưỡi có thể chuyển sang màu nâu nhạt, nếu màu lưỡi chuyển sang màu nâu sẫm nghĩa là bệnh viêm dạ dày của bạn đã tiến triển nhẹ và tốt nhất bạn nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa hơn là chủ quan bỏ qua.

Lưỡi lông đen là bệnh mà khi kiểm tra bằng mắt thường thấy có những sợi lông ngắn, mỏng mọc lên trên lưỡi, nhìn chung không đau và chỉ xuất hiện tạm thời. Thông thường, thức ăn hoặc vi khuẩn tích tụ xung quanh chồi vị giác (những phần nhô ra có kích thước 1mm có chức năng phát hiện vị giác) khiến chúng chuyển sang màu đen. Thuốc lá, uống quá nhiều cà phê và uống rượu bia thường được coi là nguyên nhân, nhưng trong một số trường hợp, vệ sinh răng miệng kém có thể là yếu tố quyết định.

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Lớp phủ trên lưỡi dày bất thường

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Nếu lớp phủ màu trắng trên lưỡi của bạn có cảm giác dày hơn bình thường, bạn có thể đang gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc thể trạng kém. Khi cơ thể chúng ta khó tiêu hóa thức ăn và trở nên đầy hơi, tình trạng viêm dạ dày có xu hướng trầm trọng hơn và lớp niêm mạc trắng có xu hướng dày lên.

Khi các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn, bạn có thể cảm thấy khó chịu hoặc đau bụng. Lúc này, vết loét dạ dày đã phát triển, phần giữa lưỡi cũng có thể bị tách ra. Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này, điều quan trọng là phải gặp bác sĩ ngay lập tức.

Lưỡi bị cong

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài màu sắc hoặc độ trắng của lưỡi, có thể nghi ngờ nhiều bệnh khác nhau chỉ bằng chuyển động của nó. Khi một người khỏe mạnh thè lưỡi ra, nó sẽ kéo dài thành một đường thẳng. Tuy nhiên, đôi khi ở người lớn tuổi, khi lưỡi duỗi ra sẽ hơi cong sang một bên. Trong trường hợp này, có thể có một số loại rối loạn nào đó trong não, vì vậy tốt nhất bạn nên kiểm tra một số điều. Trước hết, nếu một bên môi sụp xuống hoặc các nếp nhăn kéo dài từ mũi đến khóe miệng dài hơn hoặc sâu hơn ở một bên thì đó có thể là cục máu đông não nhẹ.