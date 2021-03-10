3 yếu tố giúp Hapacol ngày càng được người tiêu dùng ‘tin, yêu và tự hào’

Sức khỏe 10/03/2021 13:35

Kể từ khi nâng tầm lên Japan-GMP, Hapacol đã trúng hàng loạt gói thầu tiêu chuẩn cao, giúp người dùng có cơ hội sử dụng thuốc tốt với giá phải chăng.

Gia tăng gói thầu chất lượng cao

Năm 2020 đánh dấu nhiều bước phát triển đột phá của Hapacol. Trong số gần 100 sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn quốc tế Japan-GMP, thương hiệu giảm đau hạ sốt “quốc dân” Hapacol có tới 16 sản phẩm cho người lớn nâng tầm lên chuẩn mực chất lượng Nhật trong năm qua.

Japan-GMP (Nhật Bản) sánh ngang với tiêu chuẩn EU-GMP (Châu Âu) và CGMP-USA (Mỹ). Cũng nhờ chuẩn mực chất lượng này, Hapacol đã trúng hàng loạt gói thầu thuốc chất lượng cao vào các sở y tế và bệnh viện lớn trên cả nước, chủ yếu là nhóm 2 - nhóm dành cho các sản phẩm có tiêu chuẩn cao và đòi hỏi khắt khe.

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 Hapacol có tới 16 sản phẩm cho người lớn nâng tầm lên chất lượng Nhật trong năm qua

Ngoài chất lượng, Hapacol còn có lợi thế về số lượng. Hiện, cả hai dây chuyền viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn Japan-GMP hoạt động liên tục 3 ca với guồng làm việc tối ưu nhằm giảm giờ chuyển đổi sản phẩm, khai thác tối ưu công suất của các dây chuyền. Điều này giúp Hapacol sản xuất chủ động, nhanh chóng và kịp thời, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lớn trong điều trị tại các cơ sở y tế.

Gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng

Dành điều tốt nhất cho Hapacol, Japan-GMP cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng. Hapacol là dòng thuốc thiết yếu của đa số người dân, ai cũng phải sử dụng ít nhất vài lần mỗi năm, nhiều lần trong đời, để đối phó với những cơn đau, cảm, sốt. Với Japan-GMP, người dân từ thành thị đến nông thôn đều sẽ được dùng thuốc chuẩn quốc tế với giá phải chăng, dù là mua qua kênh bệnh viện hay hệ thống phân phối hơn 28.000 nhà thuốc khắp 63 tỉnh thành.

Trong ngành hàng giảm đau hạ sốt, Hapacol cũng luôn nắm vị thế tiên phong dẫn đầu với nhiều bước đi đổi mới về nghiên cứu phát triển sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân cả nước. Sản phẩm là sự kết tinh của nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, chất lượng đầu ra tiêu chuẩn Nhật, công thức bào chế và hương vị đậm chất sáng tạo của các nhà khoa học Việt Nam.

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 Hapacol chứa đựng nhiều yếu tố để chiếm được niềm tin của người tiêu dùng

Gần 20 năm qua, Hapacol 650, Hapacol Extra, Hapacol Blue, Hapacol CS Day, Hapacol Đau nhức... đã “lớn lên” cùng người Việt. Theo giới chuyên môn, có 3 yếu tố để thương hiệu này luôn được người tiêu dùng tin, yêu, tự hào.

Thứ nhất là thuốc có sự khác biệt và vượt trội, với danh mục đa dạng 16 sản phẩm giảm đau hạ sốt cho người lớn và 6 sản phẩm thuốc gói hạ sốt cho trẻ nhỏ. Thứ hai là sản phẩm gắn liền với bản sắc dân tộc, có liều 650mg paracetamol vừa đủ với thể trạng người Việt. Và thứ ba là tạo ra sự yên tâm cho người tiêu dùng với dây chuyền sản xuất chất lượng Japan-GMP.

Với 3 yếu tố đó, Hapacol đã và đang tiếp tục tạo ra dấu ấn khác biệt bằng sự tử tế và cẩn trọng, vững bước hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu thuốc giảm đau hạ sốt số 1 Việt Nam.

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“Hapacol 650 chuẩn chất lượng Nhật Bản phù hợp với người Việt Nam”, giúp giảm nhanh các cơn đau đầu, đau nửa đầu mùa Tết. Ngoài ra, thuốc còn giảm đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng; hạ sốt ở bệnh nhân bị cảm hay những bệnh có liên quan đến sốt.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. GPQC: 0574/14/QLD-TT.

Liên hệ 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Hotline: 0292.3891433
Website: https://hapacol.vn/

Dược Hậu Giang - Doanh nghiệp có gần 100 sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn Japan-GMP.

Chi tiết về Japan-GMP vui lòng xem tại: http://japangmp.dhgpharma.com.vn/vi/

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