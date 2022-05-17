Ung thư da là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh da ác tính khác nhau như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy, u ác tính, Kaposi sarcoma (là một khối u mạch máu nhiều ổ gây ra bởi herpesvirus loại 8) và bệnh nấm da. Các nguyên nhân gây ung thư da khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhưng nguyên nhân phổ biến là tia UV.

Ung thư da là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh da ác tính khác nhau như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy, u ác tính, Kaposi sarcoma (là một khối u mạch máu nhiều ổ gây ra bởi herpesvirus loại 8) và bệnh nấm da. Các nguyên nhân gây ung thư da khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhưng nguyên nhân phổ biến là tia UV. Ung thư biểu mô tế bào đáy chủ yếu là do tiếp xúc lâu với tia UV và ung thư biểu mô tế bào vảy và u ác tính cũng được coi là do tia UV và các yếu tố di truyền. Vì lý do này, nhiều người lo ngại về bệnh ung thư da vào mùa hè khi nắng bắt đầu gay gắt.

Cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn là quần áo chống nắng hoặc bôi kem chống nắng. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu trên 'standardmedia.co.ke' chúng ta hãy xem 3 thói quen ăn uống có thể giúp ngăn ngừa ung thư da. Tiêu thụ thực phẩm tăng cường miễn dịch như tỏi Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc phản ứng miễn dịch không đầy đủ sẽ làm tăng nguy cơ ung thư da. Điều này là do nếu hệ thống miễn dịch yếu thì cơ thể không thể tạo ra cơ chế phòng chống các tế bào ung thư hoặc khối u trong giai đoạn đầu.

Nếu bạn thường xuyên bị ốm vặt, điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn đang yếu. Đặc biệt, những thực phẩm như tỏi, sữa chua, trà xanh giúp tăng cường miễn dịch rất hữu ích. Giảm rượu Ảnh minh họa: Internet Alcohol là thành phần chính của rượu. Nó làm trầm trọng thêm tác động xấu của tia UV đối với làn da. Vậy uống rượu vào buổi tối và tránh nắng có được không? Theo các nghiên cứu cho thấy uống rượu trong nhà cũng cần thận trọng. Những người uống rượu hàng ngày có nguy cơ phát triển khối u ác tính tăng 14%. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết, nhưng người ta tin rằng rượu trong đồ uống cản trở quá trình phục hồi DNA của da. Hãy thưởng thức một ly cà phê Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu đã báo cáo rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Điều này có thể là do caffeine trong cà phê ngăn chặn sự tổng hợp DNA và phân chia tế bào, dẫn đến hình thành ung thư da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê cũng góp phần ở một mức độ nào đó trong việc ngăn ngừa khối u ác tính. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng có thể gây ra tác dụng phụ, vì vậy chỉ nên uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày. (Theo Kormedi)

4 loại thực phẩm giúp giảm đau do viêm khớp Viêm khớp dạng thấp là một loại bệnh tự miễn vẫn chưa được biết đến. Căn bệnh này đi kèm với chứng viêm, đau mãn tính và những triệu chứng này thường được giảm bớt khi dùng thuốc chống viêm. Tuy nhiên thức ăn cũng có tác dụng giảm bớt phần nào tình trạng viêm nhiễm. Dựa trên dữ liệu từ các trang thông tin sức khỏe khác nhau chúng ta có thể tham khảo những loại thực phẩm này để hạn chế cơn đau.

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