Ung thư da là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh da ác tính khác nhau như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy, u ác tính, Kaposi sarcoma (là một khối u mạch máu nhiều ổ gây ra bởi herpesvirus loại 8) và bệnh nấm da. Các nguyên nhân gây ung thư da khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhưng nguyên nhân phổ biến là tia UV.

Ung thư biểu mô tế bào đáy chủ yếu là do tiếp xúc lâu với tia UV và ung thư biểu mô tế bào vảy và u ác tính cũng được coi là do tia UV và các yếu tố di truyền. Vì lý do này, nhiều người lo ngại về bệnh ung thư da vào mùa hè khi nắng bắt đầu gay gắt.