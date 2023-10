3 loại thuốc trường sinh tốt nhất cho sức khỏe mà có thể bạn đang quên lãng mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet 3 loại "thuốc trường sinh" miễn phí cho sức khỏe 1. Nước uống Uống nước là một phương pháp chữa bệnh tốt và có thể được gọi là "yếu tố đầu tiên của tuổi thọ". Nhiều bệnh xảy ra là do uống không đủ nước. Với sự gia tăng của tuổi tác, các chức năng của các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người bị suy giảm, và thường có hiện tượng cơ thể thiếu nước nhưng chúng ta thường không cảm thấy khát. Nếu không bổ sung nước kịp thời sẽ dễ gặp phải tình trạng khô da, bài tiết kém, táo bón, mất nước, say nắng và các hiện tượng khác đối với người trung niên và cao tuổi. Đối với người cao tuổi mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não có thể xảy ra nhồi máu cơ tim, nhồi máu não do máu bị thiếu hụt.