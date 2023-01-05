Thực phẩm bổ dưỡng là những thực phẩm nằm ở trạng thái tự nhiên nhất, nguyên bản nhất khi chưa được qua chế biến hoặc tinh chế trước khi được vào trong cơ thể. Chất bảo quản, chất phụ gia, muối và đường gây sự căng thẳng, quá tải cho cơ thể khiến cơ thể chúng ta phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa nên cơ thể dễ bị mệt mỏi và tăng khả năng mắc bệnh ung thư.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , một số bệnh ung thư như ung thư ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư dạ dày hay ung thư vú đều có sự liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống.

Những thói quen xấu này rất có hại cho sức khỏe của niêm mạc dạ dày. Nếu không được cải thiện kịp thời, theo thời gian, những thói quen này sẽ gây viêm loét dạ dày, bào mòn dạ dày và các bệnh khác. Khi tình trạng nặng hơn có thể chuyển thành ung thư dạ dày. Do đó, 3 thói quen và hoạt động ăn uống sau đây bạn cần chú ý:

Ăn ít tinh bột trong bữa tối

Bữa tối, nếu bạn ăn nhiều tinh bột dễ sinh nhiều bệnh. Chính vì vậy, tốt nhất nên chia khẩu phần vừa đủ, tránh ăn quá no. Ngoài ra, lượng calo dư thừa trong bữa tối sẽ tổng hợp nhiều chất béo dưới tác dụng của insulin, lâu dần hình thành bệnh béo phì.

Thức ăn đạm không thể tiêu hóa hết vào buổi tối, dưới tác động của vi khuẩn đường ruột sinh ra các chất độc hại. Hoạt động ít khiến thành ruột chuyển động chậm, kéo dài thời gian cư trú của các chất độc hại trong ruột, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đường ruột.

Hạn chế tinh bột trong bữa tối. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc ăn nhiều cơm tinh bột trong bữa tối còn dễ gây tiểu đường, thừa cân, cao huyết áp. Đồng thời, nó còn làm cho các cơ quan tiêu hóa vẫn tiếp tục hoạt động và truyền tải thông tin lên não khiến não luôn trong trạng thái hưng phấn, từ đó gây ra tình trạng mơ màng, mất ngủ.

Ít ăn thịt đỏ, đồ hun khói, thức ăn chiên rán

Bữa tối bạn nên ăn ít thịt, cộng với việc máu lưu thông chậm lại khi ngủ vào ban đêm, một lượng lớn chất béo sẽ tích tụ trên thành mạch máu, gây co các động mạch nhỏ và động mạch nhỏ, làm tăng sức cản mạch ngoại vi, dễ bị gây tăng huyết áp đột ngột.

Các bác sĩ và các chuyên gia khác thường khuyên rằng chúng ta nên hạn chế ăn thịt đỏ. Giảm lượng thịt đỏ béo xuống một vài bữa trong một tuần sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nếu ăn thịt đỏ, bạn nên tránh để bị cháy cạnh mặc dù ăn thế rất ngon.

Thịt đỏ gây bất lợi cho cơ thể. Ảnh: Internet

Thực phẩm được nấu chín ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra acrylamide, một chất được biết đến là chất gây ung thư.

Ăn ít muối trong bữa tối

Bữa tối được ví là kẻ thù của con người, nhất là khi bạn ăn nhiều muối sẽ làm ảnh hưởng tới gan, thận của bạn vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe bữa tối bạn chỉ nên ăn đồ luộc hấp sẽ tốt hơn.

Nếu bạn ăn nhiều muối sẽ làm tăng gánh nặng lên gan thận, sẽ gây suy thận. Ngoài ra, việc ăn nhiều muối buổi tối sẽ khiến cho nước tiểu không kịp đào thải ra ngoài cơ thể, hàm lượng natri trong nước tiểu tiếp tục tăng lên tạo thành tinh thể, tích tụ lâu ngày dễ hình thành sỏi. Chính vì vậy, bạn không nên ăn mặn vào buổi tối, và nên ăn tối sớm

'2 nhiều' buổi tối giúp cơ thể khỏe mạnh

Theo Tri thức trẻ, nếu làm đúng và đều đặn một số gợi ý vào buổi tối thì cơ thể bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng hơn sau buổi tối.

Ăn rau trước thịt

Tất cả mọi người đều cần duy trì thói quen ăn sáng và ăn trưa nghiêm túc, bữa tối thì nên ăn ít hơn. Đây cũng là cách giữ dáng phù hợp mà bạn không cần nhịn ăn.

Ngoài ra, hãy nhớ ăn theo thứ tự từ rau trước rồi mới đến thịt. Điều này cũng giúp bạn no nhanh và không tiêu thụ quá nhiều thịt, hạn chế gia tăng lượng calo nạp vào cơ thể. Thêm nữa, hành động nhỏ này cũng giúp cơ thể bạn cân bằng dinh dưỡng, giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.

Ăn rau trước khi ăn cơm, thịt. Ảnh: Internet

Uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ

Nếu bạn đã không ăn nhiều vào buổi tối mà lại còn tập luyện chăm chỉ thì chắc chắn cơ thể cũng sẽ khó tránh khỏi cảm giác đói bụng. Tuy nhiên, đừng vội tìm đến đồ ăn vào sát giờ đi ngủ nếu không muốn mọi nỗ lực chăm sóc cơ thể đều trở thành công cốc.

Thay vì những món ăn nhanh hấp dẫn, bạn chỉ nên uống một nước ấm trước khi đi ngủ giúp giải tỏa cơn đói, làm ấm bụng và khiến não bộ dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể đi bộ nhẹ 100 bước sau khi ăn 30 phút, súc miệng bằng nước muối ấm, ngâm chân trước khi đi ngủ là những cách đơn giản giúp thể trạng luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa đột quỵ, chống lão hóa hiệu quả hơn.