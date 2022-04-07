Virus corona chủng mới là căn bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng trầm trọng ở người cao tuổi. Có thể lây nhiễm từ những người không có triệu chứng tùy thuộc vào loại virus (chủng biến thể).

Các triệu chứng bao gồm sốt, các triệu chứng về đường hô hấp, nhức đầu và cảm thấy khó chịu.

Bệnh cúm

Virus cúm là một bệnh truyền nhiễm gây ra các triệu chứng nhanh chóng và lây lan trong thời gian ngắn. Cúm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng ở người cao tuổi. Đường lây truyền chủ yếu trong không khí và qua đường tiếp xúc.

Các triệu chứng bao gồm sốt đột ngột, nhức đầu, đau cơ, khó chịu, đau họng và nghẹt mũi, đây cũng là những dấu hiệu của viêm phế quản và viêm phổi.

Viêm phổi

Viêm phổi là bệnh dễ mắc ở người cao tuổi do phế cầu khuẩn gây ra.

Phế cầu khuẩn không phải là mầm bệnh đặc biệt nhưng nó tiến triển nhanh khi lây nhiễm cho người cao tuổi và cả trẻ em.

Xuất hiện các triệu chứng như ho có đờm, ớn lạnh, sốt, khó thở và đau ngực. Người cao tuổi có thể không bị sốt.

Bệnh lao

Ảnh minh họa: benh.vn

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm phát triển ở nhiều cơ quan do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra. So với người trẻ, người lớn tuổi có khả năng mắc bệnh cao hơn.

Trực khuẩn lao có thể vẫn tồn tại trong cơ thể và tái phát khi chức năng miễn dịch suy giảm. Tuy nhiên bệnh lao có thể chữa khỏi bằng cách phát hiện và điều trị sớm.

Đường lây truyền chủ yếu qua đường không khí do vi khuẩn phát tán vào không khí khi người bệnh hắt hơi hoặc ho.

Bao gồm các triệu chứng về đường hô hấp, ho lâu ngày, sốt và khó chịu.

Nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp

Nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Legionella lan truyền trong nước gây ra. Đây là một trong những bệnh viêm phổi có ảnh hưởng trầm trọng đặc biệt là ở người cao tuổi.

Con đường lây truyền là uống phải nước có chứa vi khuẩn chứ không phải lây truyền từ người này sang người khác. Vi khuẩn cũng có thể có ở nơi thoát nước trong phòng tắm.

Các triệu chứng bao gồm viêm phổi, khó chịu, đau cơ, nhức đầu, sốt cao và suy giảm ý thức.

Nhiễm Norovirus

Norovirus là loại vi rút chính gây bệnh viêm dạ dày ruột thường truyền nhiễm vào mùa động. Đặc điểm đặc trưng là khả năng lây nhiễm mạnh mẽ và thường sẽ khỏi trong vòng một tuần. Tuy nhiên những người lớn tuổi có hệ miễn dịch suy yếu sẽ có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn.

Các triệu chứng bao gồm mất nước, co giật, chức năng gan bất thường, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn như Escherichia coli xâm nhập từ đường bài tiết nước tiểu (đường tiết niệu).

Tên và triệu chứng của bệnh thay đổi tùy theo nơi nhiễm bệnh như:

Viêm niệu đạo có triệu chứng đau và có mủ khi đi tiểu.

Viêm bàng quang có triệu chứng đau khi đi tiểu, cảm giác nước tiểu tồn đọng, đi tiểu nhiều lần.

Viêm thận có triệu chứng đau lưng, sốt, buồn nôn,…

Bệnh zona

Bệnh zona là một tình trạng da do vi rút Varicella-zoster gây ra. Loại virus này gây bệnh tiềm ẩn ở 90% ở người cao tuổi. Virus sẽ được kích hoạt và phát triển cùng với sự suy giảm chức năng miễn dịch và lão hóa ở người cao tuổi.

Các triệu chứng bao gồm đau dọc theo dây thần kinh ở một bên của cơ thể, phát ban đỏ và mụn bọc. Khi tình trạng nghiêm trọng hơn, triệu chứng đau dây thần kinh vẫn có thể xảy ra ngay cả khi bệnh zona đã khỏi.

Nếu điều trị ở giai đoạn đầu sẽ để lại ít để lại sẹo hơn và ít đau hơn.

Tiêu chảy cấp do Escherichia coli (O157)

Tiêu chảy cấp là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Escherichia coli hay E.coli gây ra. Bệnh thường xuất hiện từ mùa hè đến mùa thu. Đặc biệt, người cao tuổi nên cẩn thận hơn với bệnh này vì tiêu chảy nặng gây mất nước và có xu hướng trở nặng.

Các triệu chứng bao gồm đau bụng nhẹ, tiêu chảy, phân nhiều nước, đau bụng dữ dội và phân có lẫn máu. Không có triệu chứng có thể xảy ra do sự khác biệt lớn giữa các cá thể.

Viêm gan (loại B hoặc C)

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Viêm gan B và C do siêu vi trùng gây ra, tuy nhiên những người lớn tuổi có thể không nhận thức được các triệu chứng.

Các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, khó chịu, đau bụng trên bên phải và vàng da.

Các biện pháp triệt để chống lại các bệnh truyền nhiễm

Chú ý đến ba đường lây truyền chủ yếu của vi khuẩn, virus.

Để ngăn ngừa việc lây nhiễm qua đường tiếp xúc nên tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bọt hay dùng chung các vật dụng trong nhà với người bệnh.

Để không bị lây nhiễm virus bay trong không khí nên đeo khẩu trang để phòng tránh.

Để tránh lây nhiễm qua không khí cần giữ cho không gian nhà thông thoáng.

Ngoài các biện pháp trên còn có thể áp dụng các biện pháp khác đối phó với bệnh truyền nhiễm như không dùng chung khăn tắm và cách ly người nhiễm bệnh. Phải nhận biết được đường lây nhiễm của bệnh để có cách phòng tránh thích hợp.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, điều quan trọng là tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Có thể ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm bằng cách chú ý đến cuộc sống hàng ngày như ăn uống, nghỉ ngơi và tập thể dục.

Ăn kiêng thường xuyên để ngăn ngừa suy dinh dưỡng

Lối sống lành mạnh như tập thể dục, đi bộ, ngủ đủ giấc

Tiêm vắc xin

Điều quan trọng là điều chỉnh thói quen sống hàng ngày để hệ thống miễn dịch người cao tuổi không bị suy giảm.

Theo Kenko Netto