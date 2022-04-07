Tất tần tật kiến thức về chứng rối loạn ăn uống khi mang thai

Sức khỏe 07/04/2022 11:19

Phụ nữ mang thai phải trải qua những thay đổi về mặt thể chất nên dễ bị rối loạn tâm lý và rối loạn ăn uống khi mang thai là một trong những dạng phổ biến mà mẹ bầu hay gặp phải. Vấn đề này cần phải được phát hiện và chữa trị kịp thời để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ và bé.

Rối loạn ăn uống ảnh hưởng đến thai kỳ như thế nào?

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Rối loạn ăn uống là một sự thay đổi tâm lý thường ảnh hưởng đến cân nặng của cơ thể. Những rối loạn này gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể chẳng hạn như mất cân bằng nội tiết tố, gây các vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt hoặc vô sinh.

Rối loạn ăn uống ở phụ nữ mang thai có thể làm gia tăng các biến chứng và rủi ro trong kỳ mang thai. Nguyên nhân chính khiến thai phụ bị rối loạn ăn uống là do sợ tăng cân quá mức hoặc cũng có thể liên quan đến lo lắng và trầm cảm khi mang thai .

Phụ nữ mang thai có thể gặp nhiều chứng rối loạn ăn uống khác nhau và thậm chí sau khi sinh con, họ có thể mắc phải chứng bệnh này trong nhiều năm.

1. Chán ăn tâm thần

Chán ăn tâm thần có biểu hiện như sụt cân nhanh chóng do hạn chế quá mức lượng thức ăn. Các chất dinh dưỡng mà bệnh nhân tiêu thụ có dương như không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Chán ăn tâm thần là một trong những chứng rối loạn ăn uống phổ biến nhất trên toàn thế giới. Theo một bài báo đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry, chán ăn tâm thần có liên quan đến các biến chứng thai kỳ như nôn mửa thường xuyên, thiếu máu và sinh non.

2. Chứng cuồng ăn Bulimia

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Chứng cuồng ăn có biểu hiện là sự mất kiểm soát và khó chịu sau khi ăn uống vô độ. Nguy cơ phát triển chứng cuồng ăn tăng lên khi mang thai. Điều này là do nhiều phụ nữ xem mang thai là cơ hội mà họ được ăn uống thỏa thích. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của chứng cuồng ăn, nhưng một nghiên cứu cho thấy rằng định kiến ​​về cân nặng là một trong những yếu tố quan trọng.

Nguy cơ rối loạn ăn uống khi mang thai

Như đã đề cập trước đó, rối loạn ăn uống khi mang thai có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu. Nhìn chung, rối loạn ăn uống khi mang thai có thể dẫn đến các biến chứng như:

  • Sinh non
  • Em bé nhẹ 
  • Vấn đề về đường hô hấp
  • Dị tật bẩm sinh
  • Tăng khả năng sinh mổ

Ngoài ra, các bà mẹ có nhiều khả năng bị trầm cảm hoặc có thể gặp khó khăn trong việc cho con bú.

Rối loạn ăn uống khi mang thai: Tại sao bạn nên gặp chuyên gia trợ giúp?

Để điều trị các triệu chứng bệnh lý và ngăn ngừa các biến chứng thai kỳ, việc đi khám bác sĩ chuyên khoa là điều cần thiết.

Không có phương pháp điều trị cụ thể cho chứng rối loạn ăn uống khi mang thai, vì vậy nhiều các bác sĩ phải cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị hợp lý.

Ngoài ra, bác sĩ dinh dưỡng cũng sẽ lập kế hoạch ăn uống phù hợp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng và duy trì trạng thái tốt nhất cho mẹ và bé.

Theo Step To Health

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