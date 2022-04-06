10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay

Sức khỏe 06/04/2022 18:38

Những phương pháp sau đây vô cùng hữu hiệu trong việc loại bỏ các triệu chứng cảm lạnh thông thường nhanh chóng trong một ngày, đặc biệt là trong thời khắc giao mùa hiện nay.

Dưới đây là một số cách đơn giản để loại bỏ cảm lạnh trong một ngày dễ dàng thực hiện tại nhà.

Đeo khẩu trang và chú ý vệ sinh

Chú ý đến vệ sinh là cách tốt nhất để khỏi cảm lạnh trong một ngày. Luôn rửa tay thật sạch và đeo khẩu trang để ngăn vi khuẩn xâm nhập vào vùng xung quanh mũi và miệng.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi xì mũi bằng khăn giấy, nên cẩn thận vì nó có thể gây kích ứng mũi nếu bạn xì mũi quá mạnh. Khăn giấy sau khi xì mũi xong phải vứt vào thùng rác để giữ vệ sinh.

Uống nước ấm

Uống nước ấm là một cách nhanh chóng để thoát khỏi cảm lạnh. Uống nước ấm thường xuyên để bảo vệ mũi và cổ họng của bạn.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ấm kết hợp với vài lát chanh và một chút mật ong có thể giúp giữ ấm cổ họng và giảm các triệu chứng của cảm lạnh.

Ăn nhiều tỏi

Tỏi là một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, là cách giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảm lạnh. Tỏi có đặc tính kháng vi-rút và kháng khuẩn, vì vậy nó là một thực phẩm tốt để làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh, loại bỏ chứng viêm trong cơ thể và tăng cường miễn dịch.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thể ăn tỏi sống, bạn có thể rang tỏi và sử dụng nhiều tỏi hơn khi nấu ăn.

Uống trà bạc hà

Trà bạc hà rất tốt cho bệnh cảm cúm. Uống trà bạc hà có thể giúp bạn nhanh chóng hết cảm lạnh. Uống trà bạc hà có tác dụng làm mát họng, thông mũi.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà bạc hà nóng giúp làm ấm cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ăn nhiều trái cây chứa vitamin C

Vitamin C rất tốt để tăng cường khả năng miễn dịch. Vì vậy đây là cách tốt nhất để thoát khỏi cảm lạnh trong một ngày. Tiêu thụ trái cây giàu vitamin C giúp ích rất nhiều khi bạn bị cảm lạnh, tình trạng thể chất của bạn xấu đi và hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần ăn đủ trái cây và nghỉ ngơi nhiều để có thể hết cảm trong một ngày.

Ngủ nhiều hơn và nghỉ ngơi đầy đủ

Nghỉ ngơi đầy đủ mà không làm việc quá sức là cách tốt nhất để loại bỏ cảm lạnh trong một ngày. Khi cơ thể mệt mỏi hoặc căng thẳng tích tụ, hệ thống miễn dịch suy yếu khiến bạn khó hết cảm lạnh trong một ngày.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ăn ngon, ngủ ngon và nghỉ ngơi đầy đủ là cách nhanh nhất giúp bạn nhanh chóng hết cảm lạnh.

Rửa mũi

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý là cách tốt nhất để bạn hết cảm lạnh trong một ngày. Cách này có thể loại bỏ vi khuẩn gây cảm lạnh.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần rửa mũi thường xuyên, bạn có thể giảm các triệu chứng của cảm lạnh và nhanh chóng khỏi bệnh.

Sử dụng máy tạo độ ẩm

Sử dụng thiết bị tạo độ ẩm để làm ẩm không khí trong nhà là cách tốt nhất để thoát khỏi cảm lạnh trong một ngày. Nhà càng khô, bạn càng khó khăn trong việc thở bằng mũi. Vì vậy, các triệu chứng cảm lạnh có thể trở nên càng nghiêm trọng hơn.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Máy tạo độ ẩm không khí giúp giảm thiểu các vấn đề gây ra bởi không khí khô hanh như viêm xoang, nứt nẻ môi, chảy máu mũi. Ngoài ra, máy tạo độ ẩm còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm cúm và các bệnh lý đường hô hấp khác.

Ăn súp nóng

Khi bị cảm cúm, bạn nên ăn các loại súp nóng, đặc biệt là súp gà. Súp gà không chỉ làm ấm cơ thể khi trời lạnh mà còn giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn khi bị cảm lạnh hoặc cảm cúm.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với các thành phần như: Thịt gà, cà rốt, hành tây, cần tây… món súp gà thực sự hữu ích cho những người bị cảm lạnh và cảm cúm.

Xoa bóp hạch bạch huyết

Xoa bóp các hạch bạch huyết là cách tốt nhất để thoát khỏi cảm lạnh trong một ngày. Các hạch bạch huyết phụ trách hệ thống miễn dịch trong cơ thể, vì vậy bạn có thể tăng cường khả năng miễn dịch của mình bằng cách mát-xa nhẹ nhàng.

10 cách cực kì hữu hiệu để chữa cảm lạnh chỉ trong vòng một ngày, bỏ túi ngay vài bí quyết trong mùa nắng mưa thất thường hiện nay - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp bằng khăn ấm quanh vùng cổ giúp lưu thông bạch huyết. Nhờ cách này, các triệu chứng cảm lạnh có thể được chữa khỏi trong một ngày.

Theo Vitamin Health

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Từ khóa:   bệnh cảm cúm phòng chống cảm cúm điều trị cảm cúm

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