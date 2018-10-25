Vứt ngay những chiếc áo ngực này đi nếu không muốn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe tai hại

Nhiều cô nàng có thói quen chỉ thay áo ngực mới khi chúng thực sự bị hỏng. Tuy nhiên, thường xuyên mặc áo ngực bai dão (giãn) có thể khiến bạn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe tai hại.

Áo ngực là đồ vật không thể thiếu của các cô nàng, chúng có tác dụng bảo vệ và nâng đỡ vòng 1. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng áo ngực đúng cách, việc mặc đi mặc lại những chiếc áo đã cũ có thể khiến “núi đôi” bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do những chiếc áo ngực cũ thường bị bai dão, không còn tác dụng bảo vệ và nâng đỡ khuôn ngực. Về lâu dài, bạn có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe dưới đây:

Những tác hại khi mặc những chiếc áo ngực bị giãn Gây tổn thương mô liên kết Việc lựa chọn những chiếc áo ngực có kích thước phù hợp với "núi đôi" là điều vô cùng cần thiết. Những chiếc áo ngực đã cũ và bai dão thường rộng hơn so với kích thước vòng 1, điều này khiến cho phần ngực không được nâng đỡ và bảo vệ đúng cách. Đặc biệt là khi bạn vận động mạnh hay luyện tập thể thao, phần ngực có thể bị tổn thương mô liên kết bên trong. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hại đến sức khỏe vòng 1.

Những chiếc áo ngực đã cũ và bai dão không thể nâng đỡ vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet Làm ngực chảy xệ Một chiếc áo ngực vừa vặn có tác dụng hiệu quả trong việc nâng đỡ và bảo vệ vòng 1 không bị chảy xệ. Ngược lại, nếu chiếc áo bị bai dão và rộng hơn kích thước vòng 1 sẽ khiến núi đôi không được nâng đỡ và dễ bị lão hóa, chảy xệ mất thẩm mỹ. Tốt nhất để không gây biến dạng vòng 1, bạn nên chú ý lựa chọn áo ngực phù hợp với kích thước và thay mới khi cần. Sử dụng áo ngực không đúng kích thước có thể khiến 'núi đôi' chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet Gây ra các vấn đề về da Những chiếc áo đã cũ và được dùng trong thời gian dài thường bị bai dão, chúng không chỉ làm hại đến sự phát triển của vòng 1 mà còn gây ra các vấn đề về da. Bạn có thể phải đối mặt với tình trạng rôm, ngứa, viêm lỗ chân lông nếu dùng chúng quá lâu. Những lưu ý khi sử dụng áo ngực để bảo vệ vòng 1 tối đa - Lựa chọn áo ngực có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi - Chọn đúng kích cỡ áo ngực phù hợp với vòng 1, tránh dùng áo quá chật hoặc quá rộng - Không nên sử dụng những chiếc áo quá cũ, đã bị bai dão - Giặt áo ngực đúng cách để tránh làm thay đổi dáng áo gây ảnh hưởng đến kích cỡ núi đôi. Bạn nên chọn những chiếc áo ngực có chất lượng tốt, thấm hút cao - Ảnh minh họa: Internet Để bảo vệ vòng 1 cũng như sức khỏe, bạn cần lưu ý những cách sử dụng áo ngực trên và luôn thay áo ngực mới khi chúng đã cũ và có dấu hiệu bai dão.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vut-ngay-nhung-chiec-ao-nguc-nay-di-neu-khong-muon-phai-doi-mat-voi-hang-loat-van-de-suc-khoe-tai-hai-301665.html