Vùng da quanh miệng bị đỏ là dấu hiệu cảnh báo bị viêm da

Vùng da quanh miệng bị đỏ là một dạng phát ban ở quanh miệng, còn được gọi là viêm da quanh miệng . Những trường hợp nặng, phát ban có thể lan đến mũi thậm chí là mắt và lúc này nó được gọi là viêm da cơ địa. Viêm da quanh miệng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và sắc tộc nhưng thường gặp hơn ở phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 45.

Vùng da quanh miệng bị đỏ kèm cảm giác đau rát thường khiến mọi người lo lắng và hoang mang không biết là bản thân bị làm sao, là dấu hiệu của bệnh gì, không biết có nghiêm trọng không? Nếu xác định được đúng bệnh, tiến hành điều trị thì nó sẽ biến mất. Cùng xem các triệu chứng vùng da quanh miệng bị đỏ, nguyên nhân và cách điều trị để khắc phục tình trạng không mong muốn.

Nguyên nhân gây viêm da quanh miệng chưa được biết rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nó có thể xảy ra sau khi sử dụng thành phần có chứa steroid liều cao trên da, như thuốc xịt mũi có chứa corticosteroid cũng có thể gây viêm da quanh miệng.

Nếu không được điều trị đúng cách, các trường hợp viêm da quanh miệng sẽ biến mất tạm thời và xuất hiện lại sau thời gian ngắn. Các đợt viêm da quanh miệng có thể kéo dài hàng tuần và thậm chí vài tháng.

Bên cạnh đó, một số thành phần trong mỹ phẩm, sản phẩm làm sạch cũng có thể gây ra viêm da quanh miệng, các loại kem thoa da có chứa mỡ hoặc bazơ parafin có thể là nguyên nhân hoặc làm nặng thêm tình trạng này. Các yếu tố khác có thể khiến vùng da quanh miệng bị đỏ bao gồm:

- Nhiễm vi khuẩn hoặc nấm

- Chảy nước dãi liên tục tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm phát triển

- Kem đánh răng có fluor kích ứng cho da

- Thuốc tránh thai khiến mất cân bằng nội tiết tố

- Kem chống nắng gây dị ứng da

Do cơ địa từng người khác nhau, một số người sẽ dễ bị hoặc có nguy cơ bị viêm da quanh miệng hơn những người khác khi gặp các yếu tố trên.

Các triệu chứng của viêm da quanh miệng



Vùng da quanh miệng bị đỏ là dấu hiệu của bệnh gì?

Viêm da quanh miệng thường xuất hiện dưới dạng phát ban của những vết sưng đỏ có vảy quanh miệng và trong các nếp gấp quanh mũi. Các vết phát ban có thể xuất hiện thêm ở các khu vực dưới mắt, trên trán, hay cằm. Những vết sưng nhỏ này sau sẽ chứa mủ hoặc có dịch lỏng, trông giống với mụn trứng cá. Khi bị nặng hơn sẽ có thêm các triệu chứng như nóng rát hoặc ngứa.

Biện pháp điều trị vùng da quanh miệng bị đỏ

Đại học Da liễu Hoa Kỳ (AOCD) khuyên: Nếu có thể nên ngừng sử dụng các loại kem bôi steroid hoặc thuốc xịt mũi có chứa steroid.

Tuy nhiên, quan trọng là bạn phải đi khám và nghe sự tư vấn của bác sĩ trước khi tự ý ngừng hay sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Bác sĩ sẽ xác định điều trị dựa trên mức độ nghiêm trọng tình trạng của bạn. Trong một số trường hợp, sử dụng xà phòng thiên nhiên và ngừng sử dụng các loại kem bôi da và kem đánh răng có fluor có thể làm giảm các triệu chứng, kèm theo một số loại thuốc bác sĩ kê cũng sẽ giúp nhanh khỏi viêm da quanh miệng.

Nhưng bạn cần hiểu rằng viêm da quanh miệng rất khó điều trị và có thể kéo dài trong nhiều tháng. Ngay cả sau một vài tuần điều trị, tình trạng có thể trở nặng hơn sau đó mới lành hoàn toàn. Ở một số người, viêm da quanh miệng có thể trở thành mãn tính.

Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để trị khỏi hẳn vùng da bị đỏ quanh miệng

Một phần của điều trị viêm da quanh da là kết hợp thay đổi lối sống có thể giúp ngăn ngừa tái phát. Các bạn có thể tham khảo như:

- Dùng sản phẩm tẩy rửa dịu nhẹ, có nguồn gốc thiên nhiên, tránh gây kích ứng da. Vào thời điểm bị viêm da thì các bạn chỉ nên dùng nước ẩm để làm sạch vùng da bị viêm.

- Tránh các loại kem bôi có chứa steroid.

- Ngừng sử dụng hoặc giảm trang điểm, mỹ phẩm và kem chống nắng.

- Thường xuyên giặt vỏ gối và khăn mặt trong nước nóng.

- Hạn chế thức ăn quá mặn hoặc cay gây kích ứng da quanh miệng.

Làm thế nào ngăn ngừa viêm da quanh miệng?



Các biện pháp phòng tránh vùng da quanh miệng bị đỏ hiệu quả

Vì các nguyên nhân gây viêm da quanh miệng khác nhau và khó xác định được chính xác nên các bạn có thể lưu ý một số điểm để tránh, giảm bớt hoặc không khiến tình trạng tồi tệ hơn như là:

- Tránh tự ý dùng kem hay thuốc có chứa steroid và thuốc mỡ trừ khi có chỉ định cụ thể của bác sĩ. Nếu một bác sĩ khác kê thuốc bôi có chứa thành phần này, hãy cho họ biết bạn bị viêm da quanh miệng.

- Sử dụng mỹ phẩm một cách thận trọng. Tránh sử dụng mỹ phẩm hoặc kem bôi da không rõ nguồn gốc. Hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu về loại kem dưỡng ẩm nào lành tính để sử dụng.

- Chuyển sang chất tẩy rửa nhẹ và dưỡng ẩm. Hỏi bác sĩ da liễu cho các khuyến nghị phù hợp nhất với làn da của bạn.

- Khi làn da quanh miệng bị sưng đỏ ngoài thay đổi lối sống, bôi thuốc theo yêu cầu bác sĩ thì bạn nên hạn chế thời gian da tiếp xúc với các yếu tố như tia cực tím (UV) của mặt trời, nhiệt và gió có thể làm nặng thêm vì một số loại thuốc dùng để điều trị viêm da quanh miệng cũng sẽ khiến da bạn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Hãy chắc chắn để bảo vệ làn da của bạn nếu bạn sẽ ở ngoài nắng trong thời gian dài với mũ, áo, khẩu trang, kính râm đầy đủ.

Thông tin xung quanh vùng da quanh miệng bị đỏ chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn gặp các dấu hiệu tương tự, bài viết không thể giúp bạn chẩn đoán toàn diện, nên đến bác sĩ da liễu để được thăm khám và điều trị chính xác nhất.