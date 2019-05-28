Quả mận miền Bắc là một loại trái cây được yêu thích mỗi khi hè đến với vị ngọt nhẹ, chua giòn hợp khẩu vị của nhiều người nhưng ăn mận nhiều có tốt cho sức khỏe ? Quả mận xuất phát từ đâu? Một quả mận chứa bao nhiêu calo? Ăn quả mận có béo không? Quả mận có nóng không? Bà bầu ăn quả mận khi mang thai có sao không?... Mọi điều băn khoăn sẽ được giải đáp chi tiết với Quả mận Bắc (Mận Hậu hay Mận Hà Nội) và những điều bạn chưa biết dưới đây.

Quả mận Bắc (Hay còn được gọi là Mận Hậu - Mận Hà Nội) có tên khoa học là Prunus salicina, là một loài cây rụng lá nhỏ bản địa tại miền Bắc Việt Nam, được trồng nhiều tại các tỉnh Sơn La, Mộc Châu, Lào Cai, Lạng Sơn,... Tại các vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng có trồng một số giống mận nhưng chất lượng quả mận không ngon và được ưa chuộng như trồng ở các vùng núi cao.

Với nhiều bạn không biết thì mận Hà Nội không cùng loại với mận Miền Nam, loại quả ở miền Bắc gọi là quả roi. Mận Hà Nội có dạng hình tròn, khi chín vỏ màu xanh pha tím đỏ, vị giòn, chua thanh, quả chín có thịt màu đỏ tươi, vị ngọt nhẹ, bớt chua và mềm hơn.

Quả mận có mấy loại?

Mận có nhiều chủng ngon như mận Hậu, mận đắng, mận chua, mận cơm, mận thép, mận Tam Hoa, mận Lạng Sơn,...được nhiều người yêu thích. Trong đó phổ biến nhất là:

- Mận cơm: Có vỏ màu xanh khi chín chuyển sang vàng nhẹ có pha đỏ, trái nhỏ, da căng bóng, vị chua thanh mát, thịt quả màu xanh vàng.

- Mận thép: Bên ngoài giống mận cơm nhưng vị rất chua, thường được dùng làm mứt.

- Mận Tam Hoa, mận Sa Pa, mận máu và mận hậu: Vỏ có màu chuyển từ xanh sang tím đỏ theo độ chín, màu càng đậm thì quả càng chín, da căng bóng, bên ngoài thường có một lớp phấn trắng. Mận xanh vị giòn, chua, khi chín thịt mềm và ngọt hơn xen lẫn vị chua nhẹ. Vỏ vẫn có vị chát và đắng.

2, Ăn quả mận có tác dụng gì ? Giá trị dinh dưỡng vitamin trong quả mận

Thành phần dinh dưỡng có trong mận Hà Nội

Theo tài liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam – Bộ Y tế, quả mận miền Bắc giàu chất xơ, không có chất béo hay cholesterol xấu, cùng nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể như Kali, Sắt, Magiê, vitamin A và các vitamin nhóm B.

Thành phần dinh dưỡng Hàm lượng (trong 100g phần ăn được) Nước 94.1 g Năng lượng 20 Kcal Chất đạm 0.6 g Chất béo 0.2 g Chất xơ 0.7 g Canxi 28 mg Sắt 0.4 mg Magie 26 mg Phot pho 20 mg Kali 157mg Đồng 57 µg Vitamin C 3 mg Vitamin B6 0.02 mg Vitamin PP 0.5 mg Vitamin E 0.26 mg Vitamin K 6.4 µg Beta –caroten 98 µg

Giàu giá trị dinh dưỡng vitamin nên ăn quả mận có rất nhiều tác dụng hữu ích cho cơ thể như là:

- Cải thiện trí nhớ: Trong mận giàu chất chống oxy hóa, giúp phục hồi các tế bào não bị tổn thương, ăn mận ở mức độ vừa phải giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả.

- Ăn mận giúp cải thiện xương khớp: Giàu chất khoáng nên ăn mận 3-4 quả mỗi ngày giúp tăng độ mật khoáng xương ở cột sống, cẳng tay và xương đùi trong cơ thể.

- Ăn mận giúp hỗ trợ tiêu hóa: Mận có nhiều chất xơ, isatin, sorbitol,...giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giảm táo bón. Tuy nhiên, ai đã và đang bị đau dạ dày thì nên cân nhắc có thể sẽ gặp kích ứng.

- Bảo vệ tim mạch: Mận giàu Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

- Ăn mận góp phần cải thiện thị lực: Trong mận có rất nhiều dưỡng chất tốt cho mắt như vitamin C, beta carotene,.. ăn điều độ và thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

- Ăn mận giúp ngăn ngừa ung thư: Quả mận miền Bắc có chứa các sắc tố xanh đỏ được gọi là anthocyanin, rất giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

3, Giải thích thông tin quả mận chữa ung thư



Quả mận có khả năng chống ung thư

Nói quả mận chữa ung thư thì chính xác hơn là nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư vì trong mận có anthocyanins, có khả năng trung hòa các gốc oxy hóa (nguyên nhân gây nên ung thư), tiêu diệt các tế bào gây bệnh, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, các nghiên cứu về chiết xuất polyphenol (hoạt chất có tác dụng kháng viêm, sát trùng, chống lão hoá và chống oxy hoá) từ quả mận có thể tiêu diệt các tế bào ung thư mà không ảnh hưởng các tế bào khỏe mạnh khác đang trong quá trình nghiên cứu tích cực, hiện nay chưa có một công trình khoa học nào xác nhận quả mận chữa ung thư.

4, Ăn quả mận có béo không? 1 quả mận chứa bao nhiêu calo?

Theo Live Strong, 1 quả mận miền Bắc chỉ chứa trung bình khoảng 30 calo, cung cấp năng lượng rất nhỏ nên những ai bận tâm xem ăn quả mận có béo không thì nay không cần phải băn khoăn vấn đề này nữa. Với lượng calo ít và giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, ăn mận không khiến tăng cân mà còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

5, Ăn quả mận có nóng không? Ăn quả mận nóng hay mát

Theo Đông y, mận có tính nóng nên khi ăn nhiều sẽ gây nóng trong. Ăn mận vào mùa hè càng dễ nhiệt miệng, nổi mụn, phát ban,... Do đó chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải để mang lại tác dụng tốt nhất.

6, Quả mận với bà bầu



Ăn mận có tốt cho bà bầu không?

Với bà bầu, ngoài các tác dụng chung của mận với sức khỏe ở trên, khi ăn mận còn giúp tăng cường hấp thu sắt, kích thích tiêu hóa và giúp giảm các triệu chứng của ốm nghén khá tốt. Nhưng bất kể thực phẩm nào cũng chỉ nên nạp vào ở lượng vừa phải, vì bà bầu ăn mận nhiều quá sẽ bị nóng trong, có thể bị phát ban, không tốt cho thai nhi và sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, mận chua khi ăn nhiều sẽ khiến mẹ bầu xót ruột.

Tốt nhất, các mẹ bầu chỉ nên ăn từ 5-10 quả mỗi ngày, không ăn quá 50 quả một tuần, rửa sạch với nước muối trước khi ăn và khi ăn không nên gọt vỏ để giữ các chất chống oxy hóa hữu ích trong vỏ mận, không nên ăn khi đói.

Bà đẻ ăn mận nhiều sẽ bị ê buốt chân răng theo dân gian, do đó, cũng nên kiêng ăn mận từ 3-6 tháng sau sinh.

7, Cách làm quả mận ngâm đường giải khát



Giới thiệu cách làm mận ngâm đường giải khát tại nhà đơn giản

Mận ngâm đường là món giải khát yêu thích mùa hè không thể bỏ qua. Tận dụng đang vào mùa mận, sao các bạn không tranh thủ tìm hiểu và thử ngay cách làm quả mận ngâm đường giải khát dễ làm chiêu đãi bản thân và cả nhà với cốc nước mát lạnh, xua tan cái nóng mùa hè ngay lập tức.

Chuẩn bị:

- 2 kg mận tươi, không chọn quả dập nát, quả héo cũ lâu ngày, chọn quả vỏ căng sáng.

- 1kg đường

- Bình thủy tinh đựng

Hướng dẫn cách làm quả mận ngâm đường giải khát tại nhà đơn giản:

- Rửa sạch mận, ngâm trong nước muối loãng 15-20 phút, rửa lại bằng nước sạch, để ráo nước rồi gọt vỏ, bổ đôi hoặc bổ tư quả mận.

- Bình thủy tinh rửa sạch, phơi khô.

- Rải một lớp đường lại rải một lớp mận xen kẽ nhau sao cho mận thấm đẫm đường, đến lớp mận cuối cùng, rải một lớp đường lên trên và đóng nắp lại. Để ở nơi thoáng mát và khô ráo. Lưu ý là không cần cho thêm nước.

- 1-2 ngày sau, đường chảy nước và nước mận cũng chảy ra, thịt mận óp lại, mang bình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần, tránh nước mận bị lên men hóa rượu. Mỗi lần dùng, cho nước siro mận ra cốc thêm đá mát là có thể thoải mái nhâm nhi và thưởng thức thức uống ngon miệng.

8, Cách làm quả mận ngâm rượu

Với vị chua chua, cay cay, ngòn ngọt, rượu mận rất dễ uống và dễ khiến người ta say mê. Không chỉ ngon miệng, rượu mận còn chữa mất ngủ và tăng cường gân cốt. Cùng tham khảo cách làm quả mận ngâm rượu để có ngay những cốc rượu mận ngon tại nhà, ai thử cũng tấm tắc khen hết lời.

Chuẩn bị:

- Chọn quả mận tươi ngon, còn lớp phấn bám trên vỏ, không chọn quả bị sâu, héo, dập nát, chọn trái chín vừa tới, không chọn trái chín quả.

- Rượu ngon: Không có quy định cụ thể nhưng nên chọn rượu từ 37-42 độ, để có được rượu mận với nồng độ vừa phải, dễ uống.

- Bình ngâm rượu: Chọn bình thủy tinh hoặc hũ sành vừa ngâm được rượu mận ngon lại không ảnh hưởng sức khỏe.

- Đường theo tỉ lệ cứ 1kg mận ứng với 400g đường.

Hướng dẫn cách làm quả mận ngâm rượu tại nhà:

- Mận rửa sạch với nước muối sau đó rửa lại bằng nước sạch, cắt trái mận làm đôi hoặc bốn phần (mận có thể để nguyên vỏ)

- Lau khô bình ngâm rượu, cứ 1 lớp đường lại rải 1 lớp mận, tương tự như cách làm siro mận giải khát ở trên. Rải xong đường và mận thì để bình ở nơi thoáng mát.

Sau 4 ngày, ta được bình siro mận, pha thêm rượu đã chuẩn bị ở trên vào cùng, đảo đều, sau đó đóng nắp bình lại, để ở nơi mát, kín, không nhiều ánh sáng sau khoảng 3 tháng là đã làm xong rượu mận tại nhà.

9. công thức “ngon-bổ-rẻ” làm từ mận Hà Nội

- Mận lắc chua cay mặn ngọt ăn là ghiền

Nguyên liệu:

500g mận Hà Nội

100g đường

10g muối tôm

5g ớt bột

Lưu ý: Có thể điều chỉnh phù hợp theo khẩu vị.

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch mận, có thể rửa với nước muối pha loãng cho yên tâm. Sau đó để mận ráo nước rồi cắt đôi quả mận. Nên loại bỏ hột để lúc ăn dễ dàng hơn.

+ Cho mận đã cắt đôi vào tô hoặc hộp lớn, sau đó cho các gia vị đã chuẩn bị vào, trộn hoặc lắc đều tay cho đến khi các miếng mận đều thấm gia vị và thưởng thức.

Mận lắc chua cay mặn ngọt

+ Nhờ có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt nên món mận lắc kích thích vị giác và là món ăn vặt khó có thể chối từ.

- Mứt mận ngọt ngào khó quên

Nguyên liệu:

800g mận Hà Nội

400g đường

2 muỗng café nước cốt chanh

Cách thực hiện:

+ Để làm mứt mận thì nên chọn những quả mận Hà Nội đỏ vừa chín tới và còn hơi cứng.

+ Đầu tiên rửa mận với nước sạch rồi ngâm trong nước muối khoảng 10 – 15 phút để vỏ mận bớt đắng chát hoặc cạo bỏ vỏ mận.

+ Sau đó, rửa mận lại với nước lạnh, để ráo.

+ Khứa từng khoanh tròn trên quả mận và loại bỏ hạt.

+ Trộn đường với mận cho thấm đều trong tô hoặc hộp lớn, sau đó đậy nắp lại và đặt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 tiếng hoặc để qua đêm.

Mứt mận ngọt ngào khó quên

+ Khi đường tan dần và ngấm vào quả mận, cho hỗn hợp đường và mận vào chảo sên đều tay. Khi hỗn hợp sôi lên thì để lửa nhỏ, cho nước chanh vào rồi sên đến khi mứt mận sánh lại thì tắt bếp.

+ Để mứt mận thật nguội thì cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

- Siro mận giải tỏa cơn khát mùa hè

Nguyên liệu:

1.5kg mận Hà Nội

1kg đường

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch mận, để ráo.

+ Cắt đôi quả mận và loại bỏ hạt. Có thể cạo bỏ vỏ hoặc không.

+ Bắt đầu cho một lớp mận vào tô hoặc hộp lớn rồi rải lên trên một lớp đường. Cứ lặp lại như thế cho đến khi hết mận và đường.

+ Để hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm cho đường tan ngấm đều vào mận.

+ Cho hỗn hợp vào nồi đun sôi khoảng 20 phút thì tắt bếp.

Siro mận

+ Để thành phẩm thật nguội rồi lọc lấy phần nước siro mận cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 2-3 ngày sau là dùng được.

+ Riêng phần xác mận còn lại có thể để nguyên hoặc xay nhuyễn, sau đó sên trên lửa nhỏ cho sánh đặc hơn làm thành món mứt mận ăn với bánh mì hoặc làm kem, làm bánh.

11 Mơ thấy ăn quả mận là điềm báo gì?

Ý nghĩa giấc mơ thấy ăn mận



Mơ thấy quả mận có ý nghĩa gì?

Nếu bạn nằm mơ thấy ăn quả mận chính là điềm báo về tình cảm gia đình, đặc biệt là vấn đề tình yêu, tình cảm của bạn.

Trong giấc mơ nếu bạn ăn quả mận chín đỏ mọng, ngon miệng biểu thị bạn đang có một cuộc sống tinh thần vô cùng viên mãn, mọi mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Sắp tới bạn có thể sẽ kết giao được với một vài người tốt, tuy nhiên cũng đừng nên quá tin người, có khả năng sẽ bị lừa trong tương lai.

Nếu trong mơ, bạn ăn quả mận giòn, chua cho thấy hôn nhân hoặc tình cảm của bạn đang gặp chút phiền phức. Nếu có vấn đề trục trặc, hãy chia sẻ thẳng thắn với bạn đời/người yêu của bạn, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ.

Trường hợp mơ thấy người khác ăn mận, đây là điềm báo bạn sẽ gặt hái thành công khi làm ăn, công việc kinh doanh sẽ nhanh chóng thuận lợi trở lại.

Mơ thấy cảnh mua bán mận báo điềm gì?

Nếu mơ thấy cảnh mình đang chọn mua hay rao bán quả mận, điều này báo hiệu sắp tới bạn sẽ có một vụ kiện tụng nhỏ.

Mơ thấy mận đánh con gì?

- Mơ thấy cây mận xum xuê đánh số: 31, 89

- Mơ thấy mận xanh đánh số: 38, 59

- Mơ thấy mận chín đánh số: 28, 35

- Mơ thấy ăn mận đánh số: 01, 31

- Mơ thấy trồng cây mận đánh số: 39, 71

- Mơ thấy hái trộm mận đánh số: 07, 69

- Mơ thấy gọt vỏ mận đánh số: 67, 78

- Mơ thấy nước ép mận đánh số: 07, 69

Mận là trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Qua bài viết: Quả mận Bắc (Mận Hậu hay Mận Hà Nội) và những điều bạn chưa biết hi vọng các bạn đã có cái nhìn toàn diện về quả mận cũng như tham khảo thêm Cách chọn mận ngọt, ngon lại không tẩm hóa chất đơn giản nhất để thưởng thức các món ngon từ mận an toàn và đúng vị.

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