Bật mí cách ngâm quả mận với đường thơm ngon uống một lần là mê

Quả mận quân hay còn gọi là mận Bắc, mận hậu là loại quả yêu thích của nhiều người mỗi khi hè đến, quả tròn, vỏ màu xanh pha đỏ tím, vị chua chua, giòn giòn, ăn rất ngon.

Đang mùa mận Bắc, tranh thủ học cách ngâm quả mận với đường thật ngon, để lâu cũng không lo lên men trong bài, vừa tốt cho sức khỏe lại giải nhiệt mùa hè nhanh chóng.

Bản thân quả mận hậu cũng có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Điển hình:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Giàu chất chống oxy hóa, mận cải thiện và duy trì sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong mận chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ, ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol giúp duy trì sức khỏe của tim.

Làm giảm táo bón

Mận chứa isatin và sorbitol, giúp giảm táo bón và cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Bạn có thể dùng mận tươi hoặc mận khô đều giúp giảm táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Phòng chống ung thư

Màu xanh đỏ của vỏ mận là do sắc tố anthocyanin, có tác dụng chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, ung thư miệng.

Cải thiện lưu thông máu

Mận cải thiện khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, cần thiết cho việc sản xuất các tế bào máu. Ăn mận sẽ cải thiện lưu thông máu.

Giảm mức cholesterol

Mận giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm mức cholesterol và ức chế sản xuất cholesterol trong gan, ăn mận lâu dài sẽ giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Tốt cho làn da của bạn

Ăn mận làm săn chắc và làm sạch kết cấu da, làm giảm nếp nhăn và làm trẻ hóa làn da của bạn. Uống nước ép mận hàng ngày sẽ giúp cho làn da trẻ trung hơn.

Ngoài ra, ăn mận làm tăng lưu thông máu đến sẹo, thúc đẩy sự phát triển làn da mới và làm giảm sự xuất hiện của vết sẹo,giúp da mau lành hơn và thay thế làn da bị tổn thương bằng làn da mới. Ăn mận cũng cải thiện kết cấu da và độ đàn hồi. Nó cũng làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen, tàn nhang và điều trị các tình trạng da khác.

Tốt cho xương của bạn

Theo nhiều nghiên cứu, ăn mận giúp cải thiện sức khỏe của xương. Mận có chứa boron, rất quan trọng để bảo tồn mật độ xương và duy trì sức khỏe của xương. Ngoài ra, mận cũng rất giàu flavonoid, các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn quá trình loãng xương.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Ăn mận sẽ giảm nguy cơ mắc cảm lạnh và cúm bằng cách cải thiện khả năng miễn dịch, giúp tăng khả năng miễn dịch và thúc đẩy sự phát triển của các mô khỏe mạnh.

Chính vì những tác dụng tốt cho sức khỏe đó nên các bạn thay vì ăn quả tươi trực tiếp có thể thử thêm cách ngâm quả mận với đường làm siro mận thơm ngon, bổ dưỡng, uống dần tranh thủ đang mùa hè mùa mận chín, giá mận cũng rẻ hơn.

2.Chuẩn bị nguyên liệu ngâm quả mận quân đường

Chuẩn bị nguyên liệu làm siro mận

- 2-3kg mận tươi

- 1-1kg5 đường

- Bình thủy tinh to để đựng ngâm mận

3.Cách làm mận ngâm đường giải khát mùa hè

Bước 1: Khi mua mận về ngâm đường nên chọn loại chín tới, vỏ căng bóng, còn phấn trắng, không chọn quả nát, ủng, chín quá hay khô héo để lâu. Mua về rửa sạch bụi bẩn, ngâm trong nước muối loãng trong 15-20, rửa lại qua nước sạch, để ráo nước ở nơi khô thoáng.



Rửa sạch mận trước khi ngâm đường

Bước 2: Mận gọt vỏ, bỏ hạt, cắt đôi, cắt tư hoặc cắt bổ cau miếng to, chú ý không cắt nhỏ quá sẽ bị nát.



Gọt bỏ vỏ để nước mận ngâm đường không bị đắng chát

Bước 3: Bình thủy tinh rửa sạch, lau khô, rải một lớp đường rồi rải một lớp mận xen kẽ đến khi hết mận, sao cho đường ngấm đều trong mận, lớp mận trên cùng rải đường lên trên rồi đóng nắp lại, để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. Lưu ý không thêm nước trong suốt quá trình làm.

Lưu ý: vỏ mận sẽ có vị chát nên nếu thích ăn ngọt thì hãy gọt bỏ vỏ, còn không thì giữ lại vỏ nhé.



Bảo quản bình mận hậu ngâm đường ở nơi thoáng mát

Bước 4: Để sau 1-2 ngày, đường tan ra và mận ra nước là có thể mang ra dùng được luôn. Sau 3 ngày nên bảo quản bình thủy tinh trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế việc nước siro mận lên men thành rượu.

4. Cách làm mận ngâm đường với dầu chuối tốt cho sức khỏe.

Ngoài cách làm mận ngâm đường đơn giản như ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm cách làm mận ngâm đường với dầu chuối ngay dưới đây,

Chuẩn bị nguyên liệu

1 kg mận chín

400 gram đường

1 ống dầu chuối

Hũ thủy tinh

Cách sơ chế mận giống như trên.

Chuẩn bị một cái nồi, cho vào đó đường cùng với 2 chén nước nhỏ. Để lửa nhỏ, đun cho đến khi đường tan hết ra, để nguội bớt rồi cho dầu chuối vào. Tránh việc cho dầu chuối khi nước đường còn nóng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn cho hết phần mận đã chuẩn bị vào trong lọ thủy tinh. Sau đó, từ từ đổ hỗn hợp nước đường pha chuối vào, nhớ đổ cho xấp mặt thì mận mới thấm đều.

Cuối cùng, đậy kín nắp để vào ngăn mát của tủ lạnh. Với cách làm mận ngâm đường với dầu chuối, bạn chỉ cần ngâm khoảng 5-6 tiếng là có thể lấy ra thưởng thức.

5.Mận ngâm đường có dùng nước vôi

Một cách làm khác để mận giữ được độ giòn khi ăn là thêm công đoạn ngâm mận đã được rửa sạch bằng nước lạnh với nước vôi trong trong 15’. Với cách làm tương tự như trên, bạn chỉ cần thêm vào công đoạn ngâm mận với nước vôi trong sau khi rửa mận.

Đây là một trong những cách làm của rất nhiều của các loại mức và các dạng nước ngâm đường.

Một số mẹo làm món mận ngâm được ngon lại giữ được lâu

Thời tiết nóng bức rất dễ khiến thực phẩm bị hư hỏng, với hũ mận ngâm đường của bạn cũng có thể như vậy. Mận khi lựa chọn ngâm cần tươi ngon không dập và không quá mềm.

– Bạn nên chọn những quả mận có hình dáng to, lớp vỏ trơn nhẵn, màu đỏ hoặc đỏ tía, tròn đều. Nên mua quả còn lớp phấn trắng phủ bên ngoài vỏ thì đây là mận mới hái.

Mận mềm nhẹ thì có vị ngọt hơn. Không nên lựa chọn quả mận xanh sẽ gây chua và chát.

– Không chọn quả bị dập nát, có đốm thâm đen hoặc chảy nước.

– Chị em nên mua mận vào đúng mùa vụ khoảng tháng 5 đến tháng 7 để đạt chất lượng cũng như giá thành hợp lý nhất.

- Mận ngâm đường là một thực phẩm rất dễ lên men nên ngay sau khi ngâm xong, bạn nhớ đậy nắp kín và cho vào ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Nhiệt độ thấp từ trong tủ lạnh sẽ ngăn cản quá trình lên men rượu của mận ngâm.

Lưu ý một số mẹo sao để làm nước mận ngân đường ngon. ảnh: internet

Bạn nên để siro mận nguội hoàn toàn rồi mới cho vào hũ đựng vì nếu còn hơi nước đọng lại sẽ khiến cho siro nhanh hỏng.

– Khi lấy siro ra uống, bạn cần sử dụng thìa, sạch.

– Nên đậy kín nắp siro và có thể bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng 14 ngày.

Giữa cái nóng oi bức, nếu như được thưởng thức một cốc nước mận ngâm đường mát lạnh, ngọt thanh tốt cho sức khỏe thì thật tuyệt vời biết mấy. Nắm được cách ngâm quả mận với đường đơn giản mà ngon hết ý trong bài và nhanh nhanh làm thử chiêu đãi bản thân và cả nhà thôi các bạn.